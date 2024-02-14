Ближе к звездам: секреты макияжа Волочковой, Самойловой и других знаменитостей

Многие звезды шоу-бизнеса практически ежедневно показываются своим поклонникам. Сделать фото, сопроводив его умной мыслью, порой бывает недостаточно. На страницах в своих социальных сетях знаменитости предпочитают всегда быть при полном параде. Ну а про светские мероприятия и говорить не стоит. Перед выходом в свет артисты часами могут сидеть у парикмахеров, стилистов и визажистов. Редакция "Клео.ру" изучила фишки звезд и готова раскрыть читателям секреты макияжа Волочковой, Самойловой и других знаменитостей.

Анастасия Волочкова

48-летняя артистка балета Анастасия Волочкова предпочитает блистать 24/7. Звезда сцены любит яркий макияж и часто красится так, что видно ее издалека. На лице балерины практически всегда есть довольно броский контуринг и нарисованные брови. Волочкова также любит подводить глаза и делать насыщенные стрелки.





Виктория Боня

44-летняя Виктория Боня совсем недавно сделала пластическую операцию, и макияж ей теперь по большей части и не нужен. Звезда любовного реалити-шоу "Дом-2" показывается поклонникам без ярких стрелок и помады. Новое лицо знаменитости за несколько тысяч долларов выглядит отлично без косметики.





Любовь Успенская

69-летняя советская и российская певица Любовь Успенская уже давно выступает на сцене. Исполнительница хита "К единственному, нежному" предпочитает делать яркий макияж с акцентом на губы. Кажется, в арсенале знаменитости очень много помад различных оттенков.





Ксения Бородина

40-летняя телеведущая Ксения Бородина, как и многие звезды, регулярно сталкивается с хейтом относительно своей внешности. Однако светская львица предпочитает не заморачиваться по поводу негативных высказываний и продолжает демонстрировать поклонникам свой макияж. Кажется, даже в постели звезда "Дома-2" находится во всеоружии.





Оксана Самойлова

Светская львица Оксана Самойлова – многодетная мама. Вместе с рэпером Джиганом она воспитывает четверых детей, и ее макияж при этом всегда выглядит сдержанно и роскошно. Разумеется, у блогера есть недоброжелатели, высказывающие свое "фи", однако Оксана предпочитает не реагировать на их нападки.