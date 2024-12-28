Самые обсуждаемые свадьбы российских звезд 2024 года

2024 год выдался насыщенным на яркие события в жизни отечественных знаменитостей, и свадьбы не стали исключением. Кто из звезд связал себя узами брака в этом году? Давайте вспомним самые обсуждаемые торжества!

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук



Один из главных юмористов страны, Гарик Харламов, женился на актрисе Катерине Ковальчук. Их история началась на съемках сериала "Гусар", но настоящая искра проскочила только спустя время, на премьере фильма. 7 августа пара устроила шикарную свадьбу в поместье Agalarov Estate.



Церемонию вел Сергей Бурунов, а среди гостей заметили Сосо Павлиашвили, Азамата Мусагалиева и Тимура Вайнштейна. Это уже третий брак Харламова, и, судя по всему, на этот раз юморист нашел свою настоящую музу.

Зоя Бербер и Максим Белобородов



Февраль принес радостные новости от звезды сериала "Реальные пацаны". Зоя Бербер вышла замуж за актера Максима Белобородова. Свадьба была скромной, но очень теплой. Интересно, что Максим, увлекающийся астрологией, еще на первых встречах предсказал скорую свадьбу.



После торжества семья пополнилась: у Зои родился второй ребенок, и сейчас пара наслаждается новой главой своей жизни.

Курбан Омаров и Валерия Мага





Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, снова стал женихом, а затем и мужем. Его избранница, 23-летняя Валерия Мага, покорила Курбана своей нежностью и скромностью.

Свадьба прошла в узком кругу: пара просто расписалась, устроила небольшую фотосессию и отправилась в романтическое путешествие. Теперь супруги готовятся к рождению ребенка, который появится на свет в 2025 году.

Александра Трусова и Макар Игнатов



Фигуристка Александра Трусова удивила поклонников новостью о свадьбе с коллегой по льду Макаром Игнатовым. Предложение руки и сердца он сделал во время романтической прогулки по Санкт-Петербургу, на фоне разводных мостов.



Свадьба состоялась 17 июня в старинной усадьбе Подмосковья. Около ста гостей поздравляли молодоженов, а сама Александра вышла к ним уже под новой фамилией – Игнатова.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак

2024 год стал годом перемен для Насти Ивлеевой. После затишья в светской жизни она внезапно сообщила, что вышла замуж. Избранником телезвезды оказался ведущий канала "Культура" Филипп Бегак.



Пара расписалась в Мурманске, а пышное торжество решили отложить. Эта свадьба стала полной неожиданностью, но поклонники уверены: новая глава в жизни Ивлеевой принесет ей счастье.