Яна Рудковская заявила, что с ней нельзя ссориться: Память у меня хорошая

Яна Рудковская – одна из самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесе. Так считает известный в Сети психолог Вероника Степанова. В своей недавней публикации она отметила, что с супругой Евгения Плющенко, которая является успешным продюсером, нельзя вступать в конфликт.

Услышав слова Степановой, Рудковская выразила согласие. По словам продюсера, с ней действительно нельзя ссориться. "Я не злопамятная, но память у меня хорошая", – написала Яна в своем телеграм-канале. Также она дала понять, что польщена оценкой психолога.

Кроме того, Рудковская вспомнила ссору с журналисткой Надеждой Стрелец, которая ранее отказалась бесплатно приходить на организованное продюсером светское мероприятие. Тогда интервьюер, как писали СМИ, запросила определенную сумму денег за свой визит.

"С Надеждой мы помирились. Голубем мира выступил наш общий друг", – сообщила бизнесвумен.

К слову, по мнению Вероники Степановой Яна Рудковская лишь одна из трех самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесе, с которыми следует избегать конфликтов. Психолог такую же характеристику дала журналистке и телеведущей Ксении Собчак, а также медиаменеджеру Кристине Потупчик.