Что происходило с Лиамом Пейном перед кончиной: последние кадры 31-летнего певца

Накануне стало известно о смерти известного британского певца Лиама Пейна. Его тело обнаружили во дворе отеля в Аргентине. В Буэнос-Айрес музыкант приехал накануне, чтобы поддержать своего приятеля, выступавшего в городе в эти дни. Известно, что вместе с Лиамом в страну прибыла и его девушка – блогерша и модель Кейт Кэссиди. Однако на момент смерти ее не было рядом с артистом, так как за несколько дней до этого она уехала в США.

А пока в этом деле разбираются правоохранительные органы, по Сети разлетелось последнее видео Пейна. На кадрах 31-летний артист выглядит счастливым и улыбается. Он снимал себя за завтраком и говорил, что впереди его ждет хороший день. Некоторые поклонники назвали ролик мистическим, а кто-то и вовсе отказывается верить в кончину любимого исполнителя.

"Он сказал, что впереди у него хороший день. Он совершенно не догадывается, что случится… Почему мы вообще не знаем, когда может наступить конец?" – сокрушаются фанаты.

Прямо перед смертью Лиама из отеля, в котором он жил в Аргентине, в полицию поступил сигнал. Сообщалось о мужчине, который устроил дебош. Предположительно, речь шла как раз о музыканте, который вел себя агрессивно, крушил мебель в номере и разбил свой ноутбук. Вероятно, Пейн был под действием запрещенных веществ, передает источник.





По одной из версий, которая сейчас активно муссируется в Сети, артист страдал из-за того, что узнал об измене девушки. Также сообщается, что одна из бывших возлюбленных Лиама накануне подала на него иск в суд и заявила о преследовании со стороны Пейна.

Напомним, Лиам прославился, будучи солистом группы One Direction. После ухода из коллектива он начал выступать самостоятельно и достаточно успешно.