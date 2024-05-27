Новая жена Прилучного готовится прибрать к рукам детей Муцениеце: "Многодетная семья"

Павел Прилучный и Агата Муцениеце громко развелись в 2020 году. Вот уже 4 года не прекращаются суды между бывшим мужем и женой. Недавно актриса хвасталась, что смогла отсудить у экс-супруга алименты для детей в размере 30 процентов от доходов "мажора". После чего и сам Прилучный отправил иск на Муцениеце. Чего хочет добиться Павел, точно неизвестно, но многие предположили, что шоумен планирует отобрать детей у звезды "Закрытой школы".

Подогрела эти слухи и новая жена Прилучного Зепюр Брутян. В своем блоге мама годовалого Микаэля показала, как укладывать вещи в машину. Она рассказала, что у Тимофея и Мии начались каникулы, и они впятером отправляются в отпуск.

"Половину дня на сборы, уместить всех в машину ииииии: урааа, начались каникулы. Многодетные семьи поймут", — написала в своем блоге звезда "Последнего акселя".





Фразу про многодетную семью подписчики Брутян не оценили и набросились на молодую супругу Прилучного с критикой.

"А какое отношение лично вы имеете к многодетной семье?", "Не надо готовиться людей к тому, что вы заберете детей у Агаты. Вся Россия встанет за нее, вот увидите. У вас ничего не получится. Зря такое пишете", — высказались комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Павла и Зепюр. Некоторые заявили, что дети гораздо счастливее с отцом, и это видно по кадрам.

"Отдайте Тимофея и Мию этой прекрасной паре! Пусть синими живут", "Сразу видно, что детям лучше с отцом. А где мамаша? Когда она последний раз с детьми отдыхать ездила? Они всё время с отцом", — написали пользователи соцсетей.

Ранее стало известно, что Прилучный и Муцениеце провели день вместе.