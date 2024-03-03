Психолог Макаренко рассказала, что делать, если женщине не о чем говорить с мужем

Стоит ли переживать, если разговор с любимым не клеится? Например, мужчина молчит, отмахивается или все время переносит беседу "на потом". Или вечером вы расходитесь по разным комнатам, не найдя общих тем для разговора. Как понять, что ситуация тупиковая и пора бить тревогу? На вопросы ответила психолог Мария Макаренко.

1. Насколько это критично, если женщина мало разговаривает с мужчиной?



Вопрос в том, какая ситуация была в семье ранее. Мало общения было с самого начала отношений? Или интересы в паре в какой-то момент стали расходиться, поэтому разговоры сошли на нет?



Плюс важно понимать, о каких именно темах идет речь. Например, супруги обсуждают быт, отпуск, покупки, детей. Но не ведут беседы по поводу футбола, искусства, политики и прочего. Тогда это не критично. Не обязательно в паре вести «задушевные» разговоры. Да и обсуждать свои хобби вполне можно с друзьями, коллегами, родственниками.



Мужчина и женщина не должны полностью закрывать все потребности друг друга. Если жене нужно поболтать с кем-то, она может позвонить подруге.



Если же поговорить кроме мужа больше не с кем, вот тут стоит задуматься. Ведь это повод для постоянной внутренней тревоги: "Вдруг мы расстанемся, а у меня больше никого нет, чтобы излить душу". В этом случае нужно расширять круг знакомств, интересов и сконцентрироваться на этом.



2. Мужчина молчит. Значит, охладел или изменяет? Или в принципе, есть мужчины-молчуны и это нормально, если они молчат?



Измены и молчание никак не связаны. Есть и очень болтливые мужчины, которые изменяют.



Тут опять смотрим динамику: всегда ли мужчина был неразговорчив? Как было ранее?



Если партнер и до этого молчал, то вопрос к женщине: почему именно сейчас её стало это волновать?



Если раньше муж был душой компании, но вдруг стал отстраненным, необщительным, то надо понять, что случилось? Что происходит в его жизни? Мужчинам сложнее делиться проблемами. Их так учили: все в себе держать, терпеть. Поэтому в момент трудностей многие из них замыкаются в себе.



Но есть и просто люди-молчуны, у которых нет потребности в общении. Например, мужчина озвучил, какую котлету хочет на ужин, и для него это уже целый разговор. И это тоже нормально.



3. Что делать, если женщине не о чем говорить с мужем? Что делать, если мужчина ничего не рассказывает?

В первую очередь женщине нужно посмотреть на ситуацию максимально объективно. Проанализировать, всегда ли в паре было мало общения или это началось с какого-то момента. С какого именно?



Затем – обратить внимание на отношения в целом. Что там происходит помимо отсутствия разговоров? Как муж относится: заботится, дарит цветы, носит на руках, но помалкивает? Или злится, срывается, но при этом ничего не говорит? Согласитесь, ситуации разные.



И тогда уже решать, что делать дальше. Как выходить из ситуации, которая сложилась в семье.



Если выяснится, что муж просто по характеру молчун, то остается только принять это. Да, он неразговорчивый, но что я могу сделать в этом случае? На кого я могу переложить свою потребность в общении: на маму, подругу, психолога?



Если же отношения дали трещину во всех сферах, то нужно анализировать, почему. В какой степени и как изменилась ваша семейная система? Здесь отсутствие разговоров – это лишь следствие других глубинных проблем в паре. Важно найти их и действовать, исходя из этого.