Как пережить безответную любовь: 10 советов, которые помогут вам двигаться дальше

Влюбленность – прекрасное чувство, которое в своей жизни переживал каждый человек. Однако бывают ситуации, когда симпатия не становится взаимной, и вам не отвечают тем же. Для многих эти моменты становятся очень болезненными, а пережить такое состояние не просто. Стоит сказать, что если вы столкнулись с подобной ситуацией, то вы отнюдь не одиноки, проблема очень распространенная. Психологи стараются максимально помочь советами, благодаря которым вы сможете заглушить боль и обрести душевный покой. Если вы хотите узнать, как пережить безответную любовь, изучите эту статью Клео.ру, где приводятся действенные рекомендации, помогающие справиться с непростой ситуацией.

10 советов, как пережить безответную любовь

В психологии существует множество методов, помогающих понять, как забыть человека, отпустить его и как двигаться дальше. Клео.ру сделал для вас подборку способов, которые просты, но при этом очень эффективны. Итак, рекомендуем вам взять на вооружение следующие советы:

Ограничьте общение с объектом безответной любви. Выражение «С глаз долой, из сердца вон» появилось не на пустом месте и имеет веские основания. Чем чаще вы будете видеть объект своей страсти, тем больше будет поводов думать о нем. Постарайтесь максимально дистанцироваться от этого человека, не пересекаться с ним, исключите общение по телефону и в социальных сетях. Благодаря этому ваши чувства к нему остынут быстрее, и вы обретете душевное равновесие.

Не идеализируйте возлюбленного и не ищите в себе недостатки. Многим кажется, что человек, в которого вы влюбились, идеальный. Если он не отвечает взаимностью, зачастую делается вывод, что проблема заключается в вас, и вы не удостоены его любви, поскольку не обладаете должными качествами. Перестаньте заниматься самокопанием, а напротив, постарайтесь поднять собственную самооценку. Что касается возлюбленного, то проанализирует его недостатки и отрицательные качества, вы можете даже составить для этого соответствующий список.

Избавьтесь от вещей, которые будут напоминать об объекте безответной любви. Это могут быть совместные фото, мелодия или какая-либо вещь, которую вы связываете с этим человеком. Вы можете отдать кому-нибудь такие предметы, выбросить или просто спрятать их на время, чтобы они не попадались вам на глаза.





Исключите свое нахождение в местах, связанных с этим человеком. Это могут быть аллеи в парке, где вы прогуливались с объектом безответной любви, кинотеатр, куда вы ходили на просмотр фильма, кафе, где вы общались за чашечкой кофе. Продумайте для себя новые маршруты, не связанные с вашим возлюбленным.

Не ищите сочувствия у друзей и знакомых. Зачастую человеку, переживающему безответную любовь, хочется выговориться, но это может только усугубить ситуацию. Постоянные разговоры о возлюбленном создадут у вас впечатление, что масштаб трагедии гораздо больше, чем он есть на самом деле. Впрочем, вы можете выбрать для поддержки близкого друга или члена семьи. С остальными людьми лучше не вступать в подобные разговоры, а неуместное любопытство игнорировать.

Уделите внимание саморазвитию и постарайтесь загрузить себя делами по максимуму. Займите себя работой, хобби, встречами с друзьями. Не оставляйте себе ни одной свободной минуты, чтобы у вас оставалось время на жалость к себе.





Заполните свою жизнь новыми впечатлениями, ведь они отлично помогают залечить разбитое сердце. Если у вас есть такая возможность, отправьтесь в увлекательное путешествие, придумайте для себя хобби, например, запишитесь в спортзал. Такие занятия помогут отвлечься и создадут положительное впечатление.

Проявите себя в творчестве. Это отличное и очень действенное средство в ситуации, как справиться с болью. Вы сможете выразить свои эмоции при написании картины, мелодии, книги. В психологии считается, что переживания, направленные в творческое русло, эффективно помогают проработать болезненные чувства.

Не отказывайтесь от флирта, но не спешите строить новые отношения. Если кто-то проявляет к вам интерес и симпатию, сходите с этим человеком на прогулку или в кино. Это позволит вам ощутить собственную привлекательность. При этом не спешите переводить отношения в серьезную стадию, пока вы полностью не проработаете боль от безответной любви.

Обратитесь за помощью к психологу. Зачастую бывает так, что человек не в состоянии самостоятельно справиться со своими эмоциями. В этом случае выходом из ситуации будет обратиться к психологу, который окажет профессиональную помощь.





Подведем итог

И вот, когда вы познакомились с тем, как пережить безответную любовь и какие способы использовать, важно не останавливаться на этом. Подберите для себя подходящие методы из нашего руководства, а еще лучше – проработайте каждый из них. Обратитесь к своим чувствам и идите вперед с уверенностью, что даже в самых сложных моментах жизни, вы обретаете себя снова и снова. Это поможет вам в конечном итоге получить душевный покой и равновесие и продолжать жизнь, наполненную новыми позитивными впечатлениями.