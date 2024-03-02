Рецепт напитка "Доброе утро": начните день с удовольствием!

Весна идет – весне дорогу, а женщине в этом сезоне очень пригодятся витамины. Старайтесь включать в рацион больше овощей и фруктов. Команда "Клео.ру" советует рецепт напитка "Доброе утро", чтобы начать день с удовольствием!

Ингредиенты:

– 500 граммов моркови;

– 2 яблока;

– Сахар (по вкусу).





Способ приготовления

1. Вымойте морковь и яблоки под проточной водой.

2. Очистите морковь и нарежьте ее на кусочки.

3. Удалите семена из яблок и нарежьте их на части.

4. Поместите морковь и яблоки в соковыжималку и выжмите сок.

5. Если хотите, добавьте немного сахара для сладости.

6. Перемешайте напиток "Доброе утро" и налейте его в стаканы.

7. Подайте напиток прохладным и наслаждайтесь своим утром!

Желаем приятного аппетита!



На заметку



Вот к чему приводит употребление морковно-яблочного сока, который составляет основу рецепта: