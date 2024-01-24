Овен, Лев, Стрелец: что принесет полнолуние 25 января знакам Огня?

Полнолуние 25 января 2024 года особенно акцентирует сферу партнерства и свободы. Оно заставит задуматься практически каждого о том, есть ли ограничения в текущих отношениях, и многим ли вы жертвуете для достижения гармонии в них. Ключевая задача, которую ставит перед нами полнолуние 25 января, – найти баланс между собственным эго и взаимоотношениями с другими людьми. Как повлияет это астрологическое событие на ваш гороскоп?

Для начала вспомните о событиях второй половины августа 2023 года. То, что произошло с 15 августа по 1 сентября в прошедшем году, снова напомнит о себе, но только на другом уровне. Произойдет некая кульминация событий. Особенное это полнолуние для знаков Огненной Стихии, так как происходит оно во Льве. Что сулит Овнам, Львам и Стрельцам Полная луна 25 января?





ОВЕН

Для первого в зодиакальном круге знака зодиака полнолуние происходит в 5 доме гороскопа. Это говорит о том, что в ближайшие две недели вы точно будете погружены в дела романтические. Также очень важно уделять внимание радостям и удовольствиям. Не забывайте баловать своего внутреннего ребенка. Дело в том, что все, что вам нравится, поможет увеличить возможности самореализации.

Если вы в паре, то это полнолуние поможет вам стать ближе с вашим партнером и наладить отношения, если были какие-то сложности. Соблазн поссориться тоже будет. Но не стоит идти на поводу у негативных эмоций. Конфликт может затянуться на две недели. Сейчас для вас важно найти возможность примирения и сгладить острые углы, найти баланс между своим эго и комфортом в отношениях.



Если вы одиноки, то в ближайшие две недели вас ждет период романтики. Однако нет никаких гарантий для долгосрочных отношений. Это полнолуние поможет увеличить поток клиентов, если вы фрилансер и бизнесмен. Если вы работаете в найме, то есть возможность наладить новые связи внутри коллектива, чтобы отношения стали более дружелюбными. Посещайте новые места, мероприятия, проявляйтесь. Это поможет получить максимум от этого полнолуния, так гласит гороскоп.





ЛЕВ

Полнолуние 25 января произойдет в 1 доме вашего гороскопа, а это значит, что наступает ваш звездный час. На пороге благоприятные перемены. У вас происходит завершение цикла полугода и закладывается новая энергия. Это ваше перерождение и обновление. Также у Львов будет гораздо больше возможностей для выбора. В ближайшие две недели вы легко сможете решить любую ситуацию. Важно: то, что родилось у вас в голове, нужно срочно реализовывать. Сейчас пространство вам благоволит: от идеи до реализации – один шаг. Не бойтесь идти вперед. Демонстрируйте свои сильные стороны и тогда все будет складываться наилучшим образом. Спорные вопросы вы урегулируете. С легкостью найдутся нужные связи.

Это полнолуние – ваш новый старт и обнуление. Важно демонстрировать себя как на работе, так и в личных отношениях. От того, с какой скоростью вы сейчас начнете действовать, зависит ваша жизнь на ближайшие полгода. Если хотите похудеть – самое время. Вообще избавление от того, что вас тяготило будет проходить очень удачно. Из окружения могут уйти некоторые люди. То, что не приносит удовольствие надо отбросить. Не зацикливайтесь на прошлом.





СТРЕЛЕЦ

У вас полнолуние 25 января произойдет в 9 доме гороскопа. Это сфера путешествий и дальних земель, что означает фокусировку именно на данных областях жизни. Также возможно, что вы придете к новому мировоззрению или в чем-то его поменяете. Важно определить, что для вас наиболее приоритетно на ближайшее время, выбрать две главные цели и двигаться по направлению к ним. Главное – не распыляться. Тогда и реализация не заставит себя ждать.

Это полнолуние поможет Стрельцам реализовать задуманное в сфере поездок, командировок, стажировок за границей. Также вы сможете расширить сферу влияния на других людей. Будет поступать много новой информации. Для вашего же блага нужно научиться ее фильтровать. Найдите человека, который будет для вас опорой и поддержкой. Расширение услуг, клиентской базы может произойти в том случае, если вы проведете переоценку и модернизацию текущего подхода. Важно проявлять себя как специалиста, чтобы ваш труд заметили. Внимание к духовному росту – еще одна важная тема. Гороскоп полнолуния говорит о том, что вам необходимо провести внутреннюю ревизию.