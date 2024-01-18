Как стать желанной: секреты идеальной женщины от Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова в книге "Сегодня я проснулась другой" посвятила целую главу теме создания имиджа идеальной женщины. Модель рассказала, что считает самым важным в достижении идеала и поделилась некоторыми секретами, которые, по ее мнению, могут помочь стать королевой в глазах окружающих и для себя самой. Итак, чем следует заняться, чтобы стать той самой женщиной, которая сражает мужчин наповал?

Автор книги считает, что для начала нужно понять, чего вам хочется от жизни. Самореализация – один из главных секретов успеха. Идеальная женщина не может являться таковой без осознания собственных талантов и целей. Только способность открыть себя миру может помочь вам вырасти над собой, считает 1-я вице мисс России-2014.





По ее словам, во всем преуспеть сложно, но научиться манерам и уходу за собой женщина непременно обязана. Иначе как ей стать звездой? Чтобы сиять, нужно освоить самые "женские" обязанности: танцевать, красиво разговаривать, вкусно готовить, обращаться с детьми, достойно воспитывать их, считает автор книги. Также осанка – важный показатель того, как чувствует женщина. Безусловно, если вы горделиво несете себя, то окружающие это не могут не заметить. Еще один плюс в вашу копилочку в стремлении к совершенству.

Анастасия Решетова считает, что в семье женщине не нужно быть лидером. Однако при этом право голоса у нее все же должно присутствовать. Если вы хотите стать самой желанной женщиной для своего мужчины, станьте для него музой, заявляет модель.

Что еще важно? Вести домашний быт, быть креативной, трудолюбивой и постоянно развиваться. Нужно разумно распоряжаться своим временем, как пишет Анастасия. Ведь это, по ее словам, главный ресурс в нашей жизни.

Также Анастасия Решетова рассказывает о том, что идеальная женщина непременно обладает самостоятельностью и способностью решать свои проблемы сама. От принятия важных решений в своей жизни, как сообщает автор книги, вы непременно почувствуете триумф.

Идеальная женщина не может быть нечистоплотной, считает Анастасия. Как же достичь совершенства. если не чистить зубы и не уметь вести домашнее хозяйство? – задается вопросам звезда. Это просто обязанность любой представительницы прекрасного пола, которая хочет стать желанной для своего мужчины.

При этом Анастасия Решетова напоминает, что идеальная женщина делает ставку не на пышные юбки и дорогие аксессуары, а на утонченность и грацию, умение подать себя и внутреннюю гармонию. Именно эти качества позволят вам почувствовать свою женственность и красоту, притянуть в свою жизнь нужного мужчину, заявляет модель.