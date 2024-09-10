Женское здоровье после 35: что меняется и как заботиться о себе?

Когда вам исполняется 35, это не повод для тревог, а скорее время, чтобы начать заботиться о себе с особым вниманием. В этот период организм начинает меняться, и важно прислушиваться к его сигналам. Но не волнуйтесь, с правильным уходом можно не только сохранить здоровье и молодость, но и почувствовать себя лучше, чем когда-либо. Давайте разберемся, какие изменения происходят и как поддерживать себя в отличной форме.

Что меняется после 35?

Первое, что замечает большинство женщин – метаболизм немного притормаживает. В юности мы могли позволить себе лишний кусочек торта и не думать о последствиях, но после 35 организм уже не так быстро прощает нам маленькие гастрономические шалости. Решение? Пора сдружиться с овощами и белками и немножко пересмотреть свою диету.

Кроме того, гормоны начинают играть свои мелодии, и иногда эта музыка не так уж и приятна. Перепады настроения, изменения в цикле – это может стать частью вашей реальности. Но регулярные визиты к гинекологу, правильное питание и, конечно, движение помогут оставаться в гармонии с собой и своим организмом.

Как поддерживать здоровье?





Секрет простой: питание, спорт, сон и расслабление. Включаем в рацион больше овощей, цельных зерен, орехов и жирных кислот. Занимаемся спортом не потому, что "надо", а потому что он заряжает энергией. Йога, пилатес, силовые – выбирайте то, что нравится.

Не забываем про отдых. Сон – наш лучший друг. Не пренебрегайте им! Чем больше недосыпов, тем быстрее тело скажет "стоп". Расслабляйтесь не только физически, но и эмоционально. Чаще уделяйте время себе: медитация, ароматерапия, уход за кожей – все это помогает восстановить внутренний баланс.

Кожа после 35

Ах, да, кожа! Она тоже меняется: может стать суше, тоньше и чувствительнее. Это значит, что увлажнение и SPF – ваши главные союзники. Выбирайте средства с антиоксидантами и гиалуроновой кислотой, чтобы поддерживать кожу свежей и сияющей.

Ранее мы рассказывали, как понять, что с организмом что-то не так по настроению и гормонам.