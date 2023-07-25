Пять причин выпадения волос: как сохранить густую шевелюру

Потеря волосков – нормальный процесс, однако за кожей головы нужно следить

Густые шелковистые локоны – мечта любой женщины. Красивая прическа украшает представительниц прекрасного пола. Пышные волосы делают внешний вид женщины более привлекательным, поэтому дамы готовы на любые ухищрения для того, чтобы сохранить красоту шевелюры. К сожалению, многие сталкиваются с проблемой выпадения волос. Какие факторы могут быть причиной таких неприятностей, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Организму не хватает полезных веществ

Большинство проблем человека связано с неправильным питанием. Очень важно, чтобы организм получал из пищи необходимые ему микроэлементы в достаточном количестве. Если сильно выпадают волосы, возможно, организму не хватает цинка, железа, хрома, селена или витамина В12. Для того чтобы помочь волосам сохраниться пышными и густыми, обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, орехи, овощи и фрукты.

Хронические заболевания

Выпадение волос может быть сигналом организма о том, что у него есть проблемы. Обязательно посетите медицинского специалиста и сдайте анализы. Хронические инфекционные заболевания могут приводить к потере волосяного покрытия.

Сильный стресс

Как говорится, многие проблемы человека – от нервов. Когда в жизни случается большая беда, избежать стрессового состояния сложно. К сожалению, последствия могут быть негативными для всего организма. Стресс нередко становится причиной серьезных заболеваний, проблем с пищеварением, кожей, волосами. Если шевелюра поредела после сильного переживания, нужно прийти на помощь коже головы. Старайтесь делать маски из масел и используйте специальный активатор роста новых волос.

Медикаменты

Нередко употребление лекарственных средств приводит к таким побочным эффектам, как потеря волос, ухудшение качества кожи, изменение гормонального фона. Если после приема лекарства вы заметили проблемы с прической, нужно проконсультироваться с лечащим врачом и постараться найти альтернативный медикамент.

Внешние факторы

Жизнь в большом городе сопровождается большим количеством дополнительных трудностей. Грязный воздух, пыль, автомобильные выхлопы, загрязненные капли дождя – все это негативно влияет на состояние кожи и волос. Для того чтобы минимизировать последствия негативного влияния внешних факторов, регулярно и тщательно очищайте кожу головы и поддерживайте волосы питательными масками.