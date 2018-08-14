Вросший ноготь на большом пальце ноги: способы лечения

Онихокриптоз – распространенное заболевание, характеризующееся врастанием ногтевой пластины в боковой край ногтевого валика. Клиническая картина дополняется воспалительным процессом, краснотой, отечностью, болевыми ощущениями, постоянной пульсацией и дискомфортом во время ходьбы.

Игнорировать проблему нельзя, ведь она носит рецидивирующий характер. На раннем этапе вросший ноготь на большом пальце ноги можно лечить в домашних условиях. Старайтесь не запускать болезнь, иначе высока вероятность появления язвочки, гнойных выделений, затем, патологических грануляций. В этом случае потребуется хирургическое вмешательство.

Алгоритм домашнего лечения

Вы должны понимать, что домашние меры эффективны только на ранней стадии заболевания. Чем быстрее вы приступите к лечению, тем выше шанс на скорое выздоровление. Но и это не освобождает вас от посещения специалиста, который должен исключить инфекционную природу онихокриптоза.

Самостоятельное лечение болезни состоит из следующих этапов:

Размягчающая ванночка. Подогрейте воду до температуры 32°C-35°C, добавьте настой ромашки, календулы, череды. При их отсутствии, можете приготовить слабый раствор перманганата калия. Когда вокруг ногтя присутствуют гнойнички, температура ванночки должна быть значительно выше. Обязательно добавьте в нее соль. Она будет способствовать размягчению ногтя и вытягиванию гноя. После распаривания продезинфицируйте область раны. Независимо от типа ванночки, ее продолжительность составляет не менее 20-25 минут. Процедура проводится минимум дважды в день. Она сделает пластину пластичной и податливой, уменьшит отечность, уберет боль. Извлечение пластины из-под ногтевого валика. После ванночки просушите кожу, сделайте тонкий жгут из бинта, пропитайте его в дезинфицирующем растворе. Подойдет перекись водорода, раствор фурацилина, вода со спиртом (соотношение 1:1). Очень аккуратно приподнимите край пораженного ноготка и в получившийся зазор поместите подготовленный жгут. Аппликация. На сложенный в 4-6 слоев отрезок бинта или ватный тампон выдавите немного аптечного средства против врастания ногтей. Положите поверх большого пальца, зафиксируйте лентой из полиэтиленовой пленки или наденьте напальчник.

Жгут под пластиной и аппликацию меняйте дважды в сутки, после ванночки. Если нет возможности оставаться во время лечения дома, отдайте предпочтение комфортной обуви, желательно с открытыми носками.

Препараты от онихокриптоза

Для аппликаций, используемых в лечении вросшего ногтя на большом пальце ноги, вы можете приобрести специализированные средства. Врачи советуют применять в домашних условиях следующие препараты:

Обезболивающий гель Dr. Scholl’s. Размягчает пораженную зону, останавливает воспалительный процесс. По окончании распаривания просушить ноготок, поместить фиксирующее кольцо на зону соприкосновения вросшей пластины и кожи. Заполнить прорезь в кольце лекарственным средством, наложить фиксирующую повязку. Частота процедуры приведена в инструкции. Бальзам для ногтей «Ногтинорм». Размягчает, купирует воспаление и болевой синдром, корректирует направление роста ноготка, выравнивает. Используется утром и перед сном, после ванночки. Лечение препаратом вы должны продолжать до полного выздоровления и освобождения вросшей части. Крем «Фундизол». Устраняет неприятные ощущения, снимает отек, размягчает, удаляет поврежденную часть пластины. Накладывается толстым слоем на измененный ноготь, накрывается компрессной бумагой, закрепляется лейкопластырем. Повязка остается на ноге 4-6 часов. Менять дважды в сутки. Период лечения разный в каждом конкретном случае и занимает от 14 дней до 2 месяцев. За это время поврежденная часть пластины постепенно отслоится от ногтевого ложа, и вы сможете безболезненно ее удалить. На здоровые участки крем не влияет.

Каждый препарат имеет перечень противопоказаний и побочных действий. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с хирургом.

Нетрадиционные способы

Для лечения вросшего ногтя на большом пальце ноги, есть несколько действенных народных способов, которые вы можете использовать в домашних условиях. Все они направлены на размягчение пластины, врезающейся в кожу, что делает последующее срезание максимально безболезненным:

Сливочное масло. Вечером, после распаривания поместите подтаявший продукт в напальчник и наденьте его на больной палец. Утром, размягченный ноготок необходимо аккуратно отделить от кожи, поместить под него жгут из бинта, пропитанный маслом. По истечении 2-3 дней уйдет боль и воспаление. Спустя 2 недели ежедневных лечебных сеансов, врезающуюся в кожу часть ноготка можно срезать, не испытывая боли и дискомфорта. Пихтовое масло. После распаривания капнуть масло на сложенный отрез бинта, приложить к пальцу, закрепить с помощью лейкопластыря или полиэтиленовой пленки. Средство размягчает и выступает в роли антисептика. Лимонная цедра. Натрите на мелкой терке лимонную цедру, влейте растительное масло. После ванночки с добавлением пищевой соды приложите к пораженному месту приготовленную смесь, зафиксируйте, не снимайте в течение 10-12 часов. Алоэ. Возьмите лист растения старше 3 лет, из мякоти приготовьте пюре. Наложите аппликацию на предварительно распаренный и обработанный дезинфицирующим раствором палец. Обмотайте полиэтиленовой лентой или наденьте напальчник. Сменить повязку через 12 часов. Лук и мед. Измельчите на мелкой терке лук, добавьте мед, размешайте до получения однородной консистенции. Заверните смесь в отрезок бинта, наложите аппликацию на пораженный участок, зафиксируйте пищевой пленкой. Не снимайте повязку 10-12 часов.

Обратите внимание, если по истечении 7 дней народные средства не приносят видимых результатов, стоит посетить специалиста. Врач подберет действенную схему лечения.

Меры профилактики

После лечения вросшего ногтя на большом пальце ноги в домашних условиях, необходимо соблюдать осторожность и придерживаться простых правил профилактики. Они предотвратят рецидив заболевания:

Срезайте ноготь только по прямой линии. Для педикюра не используйте ножницы со скругленными концами. Отросшая часть должна немного выступать над кожей и валиком, а уголки опираться на окружающие ткани. В противном случае обувь будет давить на край ноготка, и препятствовать правильному росту. Не носите чужую обувь. Ваша собственная должна быть комфортной, немного просторной. Избегайте покупки тесной пары с зауженными мысами. В жаркое время года не носите закрытую обувь. Из-за потливости ноготок размягчается и деформируется. В бассейн и общественный душ обувайте шлепанцы, во избежание заражения грибком. Во многих случаях именно он является первопричиной врастания ногтя. Берегите пальцы от ушибов и своевременно лечите любые, даже самые незначительные, травмы. Если у вас плоскостопие, вы находитесь в группе риска. Носите специальные ортопедические стельки, делайте упражнения и массаж стоп.

Высока вероятность онихокриптоза у людей, страдающих сахарным диабетом и атеросклерозом. При таких заболеваниях необходимо регулярно проводить осмотр на предмет вросшей пластины.

Соблюдайте эти несложные правила, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших ногтей. Если вам не удалось самостоятельно решить проблему, обязательно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.