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Вросший ноготь на большом пальце ноги: способы лечения

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Онихокриптоз – распространенное заболевание, характеризующееся врастанием ногтевой пластины в боковой край ногтевого валика. Клиническая картина дополняется воспалительным процессом, краснотой, отечностью, болевыми ощущениями, постоянной пульсацией и дискомфортом во время ходьбы. 

Игнорировать проблему нельзя, ведь она носит рецидивирующий характер. На раннем этапе вросший ноготь на большом пальце ноги можно лечить в домашних условиях. Старайтесь не запускать болезнь, иначе высока вероятность появления язвочки, гнойных выделений, затем, патологических грануляций. В этом случае потребуется хирургическое вмешательство.

Алгоритм домашнего лечения

Вы должны понимать, что домашние меры эффективны только на ранней стадии заболевания. Чем быстрее вы приступите к лечению, тем выше шанс на скорое выздоровление. Но и это не освобождает вас от посещения специалиста, который должен исключить инфекционную природу онихокриптоза.

Самостоятельное лечение болезни состоит из следующих этапов:

  1. Размягчающая ванночка. Подогрейте воду до температуры 32°C-35°C, добавьте настой ромашки, календулы, череды. При их отсутствии, можете приготовить слабый раствор перманганата калия. Когда вокруг ногтя присутствуют гнойнички, температура ванночки должна быть значительно выше. Обязательно добавьте в нее соль. Она будет способствовать размягчению ногтя и вытягиванию гноя. После распаривания продезинфицируйте область раны. Независимо от типа ванночки, ее продолжительность составляет не менее 20-25 минут. Процедура проводится минимум дважды в день. Она сделает пластину пластичной и податливой, уменьшит отечность, уберет боль.
  2. Извлечение пластины из-под ногтевого валика. После ванночки просушите кожу, сделайте тонкий жгут из бинта, пропитайте его в дезинфицирующем растворе. Подойдет перекись водорода, раствор фурацилина, вода со спиртом (соотношение 1:1). Очень аккуратно приподнимите край пораженного ноготка и в получившийся зазор поместите подготовленный жгут.
  3. Аппликация. На сложенный в 4-6 слоев отрезок бинта или ватный тампон выдавите немного аптечного средства против врастания ногтей. Положите поверх большого пальца, зафиксируйте лентой из полиэтиленовой пленки или наденьте напальчник.

Жгут под пластиной и аппликацию меняйте дважды в сутки, после ванночки. Если нет возможности оставаться во время лечения дома, отдайте предпочтение комфортной обуви, желательно с открытыми носками.

Препараты от онихокриптоза

Для аппликаций, используемых в лечении вросшего ногтя на большом пальце ноги, вы можете приобрести специализированные средства. Врачи советуют применять в домашних условиях следующие препараты:

  1. Обезболивающий гель Dr. Scholl’s. Размягчает пораженную зону, останавливает воспалительный процесс. По окончании распаривания просушить ноготок, поместить фиксирующее кольцо на зону соприкосновения вросшей пластины и кожи. Заполнить прорезь в кольце лекарственным средством, наложить фиксирующую повязку. Частота процедуры приведена в инструкции.
  2. Бальзам для ногтей «Ногтинорм». Размягчает, купирует воспаление и болевой синдром, корректирует направление роста ноготка, выравнивает. Используется утром и перед сном, после ванночки. Лечение препаратом вы должны продолжать до полного выздоровления и освобождения вросшей части.
  3. Крем «Фундизол». Устраняет неприятные ощущения, снимает отек, размягчает, удаляет поврежденную часть пластины. Накладывается толстым слоем на измененный ноготь, накрывается компрессной бумагой, закрепляется лейкопластырем. Повязка остается на ноге 4-6 часов. Менять дважды в сутки. Период лечения разный в каждом конкретном случае и занимает от 14 дней до 2 месяцев. За это время поврежденная часть пластины постепенно отслоится от ногтевого ложа, и вы сможете безболезненно ее удалить. На здоровые участки крем не влияет.

Каждый препарат имеет перечень противопоказаний и побочных действий. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с хирургом.

Нетрадиционные способы

Для лечения вросшего ногтя на большом пальце ноги, есть несколько действенных народных способов, которые вы можете использовать в домашних условиях. Все они направлены на размягчение пластины, врезающейся в кожу, что делает последующее срезание максимально безболезненным:

  1. Сливочное масло. Вечером, после распаривания поместите подтаявший продукт в напальчник и наденьте его на больной палец. Утром, размягченный ноготок необходимо аккуратно отделить от кожи, поместить под него жгут из бинта, пропитанный маслом. По истечении 2-3 дней уйдет боль и воспаление. Спустя 2 недели ежедневных лечебных сеансов, врезающуюся в кожу часть ноготка можно срезать, не испытывая боли и дискомфорта.
  2. Пихтовое масло. После распаривания капнуть масло на сложенный отрез бинта, приложить к пальцу, закрепить с помощью лейкопластыря или полиэтиленовой пленки. Средство размягчает и выступает в роли антисептика.
  3. Лимонная цедра. Натрите на мелкой терке лимонную цедру, влейте растительное масло. После ванночки с добавлением пищевой соды приложите к пораженному месту приготовленную смесь, зафиксируйте, не снимайте в течение 10-12 часов.
  4. Алоэ. Возьмите лист растения старше 3 лет, из мякоти приготовьте пюре. Наложите аппликацию на предварительно распаренный и обработанный дезинфицирующим раствором палец. Обмотайте полиэтиленовой лентой или наденьте напальчник. Сменить повязку через 12 часов.
  5. Лук и мед. Измельчите на мелкой терке лук, добавьте мед, размешайте до получения однородной консистенции. Заверните смесь в отрезок бинта, наложите аппликацию на пораженный участок, зафиксируйте пищевой пленкой. Не снимайте повязку 10-12 часов.

Обратите внимание, если по истечении 7 дней народные средства не приносят видимых результатов, стоит посетить специалиста. Врач подберет действенную схему лечения.

Меры профилактики

После лечения вросшего ногтя на большом пальце ноги в домашних условиях, необходимо соблюдать осторожность и придерживаться простых правил профилактики. Они предотвратят рецидив заболевания:

  1. Срезайте ноготь только по прямой линии. Для педикюра не используйте ножницы со скругленными концами. Отросшая часть должна немного выступать над кожей и валиком, а уголки опираться на окружающие ткани. В противном случае обувь будет давить на край ноготка, и препятствовать правильному росту.
  2. Не носите чужую обувь. Ваша собственная должна быть комфортной, немного просторной. Избегайте покупки тесной пары с зауженными мысами. В жаркое время года не носите закрытую обувь. Из-за потливости ноготок размягчается и деформируется.
  3. В бассейн и общественный душ обувайте шлепанцы, во избежание заражения грибком. Во многих случаях именно он является первопричиной врастания ногтя.
  4. Берегите пальцы от ушибов и своевременно лечите любые, даже самые незначительные, травмы.
  5. Если у вас плоскостопие, вы находитесь в группе риска. Носите специальные ортопедические стельки, делайте упражнения и массаж стоп.

Высока вероятность онихокриптоза у людей, страдающих сахарным диабетом и атеросклерозом. При таких заболеваниях необходимо регулярно проводить осмотр на предмет вросшей пластины.

Соблюдайте эти несложные правила, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших ногтей. Если вам не удалось самостоятельно решить проблему, обязательно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

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14.08.2018
Теги: вросший ноготь на ноге лечение

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  • Альбина / 14.08.18 15:30
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    Я делала ванночки с маслом чайного дерева, а затем накладывала повязку из меда с добавлением нескольких капель этого же масла. Сверху обматывала пленкой и надевала носок. Помогло, но спустя 2 года проблема вернулась. Испробую теперь сливочное масло. Если не поможет, подумаю о лазерной коррекции.
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  • Жанна / 14.08.18 15:29
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    Из-за неправильно сделанного педикюра начал врастать ноготь на большом пальце. Помогли аппликации с мякотью алоэ. Ноготь действительно стал податливым, появилась возможность подкладывать под него марлю с антисептиком. Лечение было длительным, пока деформированная часть отрастала и, я понемногу ее срезала. Теперь хожу на педикюр к проверенному мастеру, знающему, с какой проблемой мне пришлось столкнуться.
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  • Надежда / 14.08.18 15:28
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    0
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    Я ежедневно распаривала ноготь в растворе фурацилина, а потом накладывала «Фундизол». Самый неприятный этап лечения – приподнять врастающий кусочек и вставить бинт. Главное, делать это очень аккуратно, чтобы еще больше не деформировать пластину. Процедуры проводила около месяца.
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