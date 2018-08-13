Первая помощь при укусе осы

С приходом тепла буквально везде можно встретить какое-нибудь насекомое, а, следовательно, нужно быть готовыми к их укусам. Особенно неприятен и опасен укус осы, потому каждый должен знать, чем помазать больное место в домашних условиях.

Первая помощь

Перед тем как искать, чем помазать укус осы в домашних условиях, нужно выполнить несколько простых действий по обеззараживанию ранки.

Оса не оставляет на месте укуса жало, что является большим плюсом, так как не надо искать дополнительные инструменты для его удаления. Но если укус от пчелы, то жало останется под кожей, и придется поискать пинцет или иголку для его удаления.

Что нужно делать:

В любом случае первым делом нужно промыть кожу чистой водой, чтобы убрать грязь и оставшуюся на поверхности часть яда. Затем, если укус оставила пчела, удаляем из кожи жало. Чтобы не занести бактерии под кожу, руки обязательно нужно вымыть и по возможности продезинфицировать пинцет или иголку. Обрабатываем ранку и, чтобы снять отек, прикладываем компресс.

При наличии сильной аллергии на что бы то ни было, желательно выпить антигистаминное средство.

Первая помощь аллергикам

Люди, имеющие сильную аллергическую реакцию на что-либо, значительно хуже воспринимают укусы ос. После проникновения яда под кожу у таких людей может начаться головокружение, тошнота, рвота, анафилактический шок, а иногда пострадавший может даже потерять сознание.

Чтобы избежать такого исхода событий, нужно наложить жгут выше места укуса, выполнить все стандартные действия по дезинфекции и прикладыванию компрессов, при понижении артериального давления дать пострадавшему кордиамин и выпить специальное противоаллергическое средство.

Народные средства

Если под рукой нет того, чем можно помазать укус осы в домашних условиях, то на помощь приходят народные средства. А они, к слову, действуют не хуже, чем специальные мази.

Народные методы:

Листья петрушки обладают успокаивающим свойством, поэтому, чтобы уменьшить боль на месте укуса, нужно размять их и положить на отек. Также уменьшить боль поможет что-то кислое, например, лимонный сок, уксусный компресс, листья щавеля или кислые ягоды. Еще одно «обезболивающее» – это сок одуванчика. Его все по той же схеме нужно нанести на место укуса. Ранку обязательно нужно продезинфицировать и, если для этого нет специальных средств, можно воспользоваться свежей мочой. Ее применение уже давно практикуется при порезах, ранках и ожогах. Даже после дезинфекции ранки яд осы все равно остается под кожей, и его нужно нейтрализовать. С этой задачей прекрасно справится лимонный сок. Когда боль немного подавлена, ранка обработана, а яд нейтрализован, нужно снять отек. Это можно сделать при помощи специальных примочек из чая, льда, подорожника, алоэ, чая, лука и даже сахара. Для снятия отека также подойдет соляной компресс. Для его изготовления нужно чайную ложку соли смешать со стаканом воды, помочить вату этим раствором и положить на отек. Такой компресс будет препятствовать всасыванию яда.

Бытует мнение, что укус осы нужно протирать алкоголем. На самом же деле это абсолютно бесполезный способ, который никак не повлияет на состояние укуса.

Что делать, если оса укусила ребенка

По природе кожа у детей очень нежная, и укусы насекомых малыши тоже воспринимают больней. Поэтому даже если нет видимых признаков токсикации или сильной аллергической реакции, ребенка все равно стоит показать врачу. Если ребенок не был вовремя показан врачу и у него пошла сильная аллергическая реакция в виде затрудненного дыхания, сыпи и большого отека, то нужно срочно вызвать врача.

Чтобы немного облегчить состояние ребенка, пока не приедет врач, нужно дать ему антигистаминное средство и обработать место укуса противоаллергическим препаратом.

Когда надо обращаться к врачу

Несмотря на обилие современных мазей и народных средств, не всегда достаточно просто помазать укус осы в домашних условиях. В отдельных случаях нужно обратиться к вару и, чем быстрее, тем лучше.

Ехать к врачу надо, если:

На теле есть укус не одной, а нескольких ос. Если за один раз человека укусили несколько ос или пчел, то ему надо незамедлительно ехать в больницу, так как с большой вероятностью может начаться общая токсикация организма. Если оса укусила в язык, рот, гортань или губу. В таком случае нельзя терять ни минуты, так как отек от укуса будет распространяться по всей гортани и это приведет к удушью.

А также стоит обратиться к специалисту при укусе осы на лице. Такой укус имеет не столь страшные последствия, но врача посетить все же нужно.

Если есть сомнения, ехать к врачу или нет, то сделайте выбор в пользу первого варианта. Ведь всего какой-то 15-минутный прием у врача может значительно облегчить состояние, а в некоторых случаях даже спасти жизнь.