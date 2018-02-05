Стоит прислушаться: сигналы организма на тренировке

Целеустремленные люди всегда стараются доводить начатое до конца. Большинство мужчин и женщин, которые занимаются спортом в течение долгих лет, могут по праву считать себя целеустремленными, но, как показывает практика, это качество, увы, не всегда идет на пользу.

Травматологи уверены: не каждую начатую тренировку нужно доводить до конца. Если появились настораживающие симптомы, лучше временно отложить достижение своих спортивных целей и отменить занятие. При возникновении дискомфорта и болезненных ощущений следует приостановить тренировку — так вы потеряете всего 1-2 дня. В противном случае вы рискуете нанести вред здоровью и можете надолго выпасть из тренировочного процесса.

Ниже — список симптомов, которые должны стать стоп-сигналом во время занятий.

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Острая боль в суставах или мышцах

Любая острая боль должна стать поводом для отмены тренировки. Возможно, вы плохо размялись, взяли слишком большой вес или совершили слишком стремительный рывок — это может стать причиной разрыва мышечных волокон, повреждения сухожилий или связок.

Существует мнение, что боль, которую можно перетерпеть, не является поводом останавливаться, а, скорее, наоборот — для многих это стимул идти вперед, преодолевая себя.

Конечно, не исключено, что уже на следующий день боль исчезнет, однако события зачастую развиваются по иному сценарию. Если в данный момент боль имеет низкую или среднюю интенсивность, то завтра она может усилиться из-за возможной отечности тканей и воспалительного компонента. Поэтому не заставляйте себя заниматься через боль, стиснув зубы, — велика вероятность усугубить травму.

Настороженность также должна вызывать хроническая боль, интенсивность которой нарастает в процессе выполнения силовых упражнений. В этом случае тренировку тоже необходимо прекратить.

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В настоящее время существует много способов минимизировать неприятные ощущения и боли в суставах. Одна из наиболее эффективных инновационных методик — комплексное воздействие путем совмещения внутрисуставных инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты и PRP-терапии (плазмотерапии). Такой метод позволяет нормализовать скольжение костей относительно друг друга, улучшить смазку внутрисуставных структур и восстановить опорно-двигательные функции.

Слабость, головокружение

Не следует продолжать занятие, если вы почувствовали слабость, головокружение, головную боль, двоение в глазах и другие общие симптомы. Они могут сигнализировать о повышенной температуре тела, обезвоживании, низком уровне глюкозы в крови, увеличении артериального давления.

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Каковы бы ни были причины, вам нужно остановиться и отдохнуть. Иначе, выполняя очередное упражнение, вы можете потерять сознание, упасть и травмироваться.

Уменьшение мышечной силы

Если вы заметили, что не можете поднять вес, который еще недавно казался вполне рабочим, это может говорить о перетренированности. Она возникает как у бодибилдеров, так и бегунов вследствие недостатка времени на восстановление мышц, дефицита аминокислот, стресса и истощения нервной системы.

Это состояние обычно сопровождается вялостью, ленью, отсутствием мотивации к тренировкам. Могут появляться и другие симптомы:

раздражительность;

постоянная боль в мышцах;

учащение пульса в состоянии покоя;

отсутствие пампинга (набухания мышц) во время занятий;

депрессия.

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Нельзя заставлять себя тренироваться в таких условиях. Перетренированность ведет к травмам, регрессу спортивных результатов и уменьшению мышечной массы. Если вы заметили ощутимое снижение силы, прекратите занятие или откажитесь от тренировок на одну-две недели до полного восстановления.

Ушиб

Если вы упали, ударились или уронили на ногу гантель, то на ушибленном месте, скорее всего, появится гематома. Небольшой синяк, как правило, не вызывает опасений. Но если гематома крупная, наблюдается припухлость тканей, плохо функционирует конечность, то героизм здесь просто неуместен, а продолжать тренировку опасно для здоровья. Правильный шаг — срочно отбросить в сторону «железо» и приложить лед к ушибленному месту.

При нарастании болевого синдрома и нарушении функции поврежденной части тела необходимо обратиться к врачу. Если же боль умеренная и не вызывает больших опасений, достаточно просто остановить тренировку. Возможно, придется отказаться от занятий на несколько дней.

Боль или ощущение сдавливания в сердце

При появлении боли в груди, особенно после 40 лет, нужно немедленно остановить тренировку. Наиболее вероятно, что боль была вызвана повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца или другими кардиальными патологиями. Если боль сильная или возникает слишком часто, нужно обязательно обратиться к врачу для проведения диагностики и исключения опасных заболеваний. Также опытный специалист даст полезные рекомендации и проконсультирует о возможности продолжения силовых и анаэробных нагрузок.

Наш организм всегда знает, когда следует остановить тренировку. Все, что нужно, — прислушаться к нему. Не стоит проявлять излишнее упорство и игнорировать тревожные знаки. Лучше перестраховаться и убедиться, что с вами все в порядке, чем получить повреждение и затем тратить несколько недель или месяцев на лечение и реабилитацию.

Глазков Юрий Константинович — травматолог-ортопед, доктор по суставам, кандидат медицинских наук, действительный член ESSKA, AAOS, АСТАОР, АТОР. Ведущий специалист в области спортивной травматологии и лечения суставов. Владеет методом артроскопии — лечения суставов через проколы.