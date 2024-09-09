Сон и его влияние на женское здоровье: от кожи до гормонов

Если бы сон был косметическим средством, его бы разметали с полок быстрее, чем новинку от любимого бренда. Но, к счастью, он бесплатен и доступен каждой. Только вот почему-то многие из нас регулярно решают "сэкономить" на нём – а зря! Давайте разберёмся, почему сон – это не просто отдых, а одна из главных составляющих женской красоты и здоровья.

"Я просто не успела выспаться": чем это грозит?

Давайте честно: недосып – это не просто плохое настроение с утра. Он влияет на наш организм буквально на всех уровнях. Начнём с гормонов. Именно во время сна наш мозг отдаёт важные команды телу: например, вырабатывать гормон роста. Да-да, не только дети растут, пока спят. Гормон роста отвечает за восстановление клеток, включая кожу, волосы и мышцы. Недосып? Привет, сухость, тусклый цвет лица и ранние морщины.

Кроме того, недостаток сна нарушает выработку лептина и грелина – гормонов, которые контролируют аппетит. Отсюда – желание съесть что-нибудь сладкое или жирное на завтрак, и, как следствие, лишние килограммы. Метаболизм замедляется, и наше тело не понимает, почему ему приходится "жить" в режиме постоянного стресса.

Сон и кожа: лучший бьюти-секрет





Кожа – это первый орган, который реагирует на нехватку сна. Когда вы не спите достаточно, тело начинает работать на износ, что сразу сказывается на вашем лице. Тёмные круги под глазами, тусклый цвет, сухость – вам это знакомо? А теперь представьте, что хорошего сна всего в одну ночь может хватить, чтобы кожа стала выглядеть свежее, как после пары часов в спа.

Во время сна происходит активное обновление клеток кожи. Если вы недосыпаете, кожа просто не успевает "перезагрузиться" и восстанавливать свой защитный барьер. Так что забыть про прыщики и раздражения тоже становится сложнее. В общем, можно сколько угодно мазаться кремами, но без сна эффекта не будет.

Гормоны на грани: что происходит внутри нас

Теперь поговорим о самом важном – гормональном фоне. Недостаток сна сильно бьет по женским гормонам. Например, нарушается выработка кортизола – того самого "гормона стресса", который влияет на многие процессы в нашем теле. Он регулирует давление, уровень сахара и даже наше настроение. При его избытке мы начинаем чувствовать усталость, раздражительность, а наш цикл может сбиться.

Кроме того, недосып негативно сказывается на работе щитовидной железы, что напрямую влияет на обмен веществ. Вы заметили, что стали больше набирать вес и хуже переносить стресс? Возможно, дело не в диете или генетике, а просто в нехватке сна.

Что с этим делать?

Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно: спите больше. Создайте ритуал перед сном, сделайте спальню уютной и тёплой, избегайте гаджетов перед тем, как лечь в постель, и старайтесь ложиться в одно и то же время каждый день. Иногда даже полчаса качественного сна могут изменить ваше самочувствие.

Ранее мы рассказывали, почему женщине полезно спать голой и как это сказывается на здоровье.