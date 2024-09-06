Ребенок не хочет поступать в вуз. Что с этим можно сделать родителю?

Когда ребенок отказывается получать высшее образование, это становится серьезной причиной для беспокойства родителей. Большинство семей считают поступление в вуз логичным этапом на пути к построению карьеры. В понимании многих диплом является одним из главных показателей успеха в будущем и признаком стабильности. И если ребенок против это, у родителей возникает много вопросов, связанных с тем, как помочь ему в принятии верного решения. Юлия Бушуева, эксперт в области воспитания детей, руководитель образовательного проекта от команды Максима Батырева Batyrev.Camp рассмотрела эту ситуацию и поделилась экспертным видением.





Что делать, когда ребенок отказывается поступать в вуз?

В первую очередь важно отнестись к этой новости со спокойствием и не паниковать. Для начала обсудите с ребенком сложившуюся ситуацию. Начните разговор с вопросов, которые помогут ему разобраться в себе, собственных переживаниях и мыслях касательно высшего образования. Узнайте, почему ребенок принял такое решение, готов ли у него план действий, чего он хочет от будущего. В ходе такого открытого диалога вы сможете узнать, что движет ребенком.

Главное – дайте ему понять, что вы находитесь на его стороне и окажите поддержку, даже если вы не согласны с его решением. Совместно рассмотрите варианты того, как будут развиваться события. Дайте ребенку поддержку в его стремлении выбрать собственный путь. Не оказывайте на него давления, не навязывайте свое мнение. Станьте для ребенка союзником на пути к поиску оптимального решения. На это может уйти много времени, этот вопрос решается не одним днем.

Почему ребенок отказывается учиться в вузе

Причины, по которым подростки отказываются от поступления в вуз, могут быть любыми и зависят от ряда факторов:

Неопределенность в выборе профессии. Подростки часто сталкиваются с трудностью в определении будущей профессиональной деятельности. Они не имеют ясного представления о своих интересах и стремлениях. Страх совершить ошибку в выборе профессии часто приводит к решению отказаться от поступления в университет. Недостаточная мотивация. Некоторым подросткам сложно понять, насколько взаимосвязаны высшее образование и карьерный успех. В условиях стремительного развития информационных технологий и медиа привычный путь через университет может показаться неактуальным и непривлекательным. Многие подростки считают, что вуз предоставляет недостаточно практических навыков для профессиональной деятельности. Эмоциональное выгорание. Завершив обучение в школе, некоторые подростки могут ощущать усталость от учебного процесса. Интенсивная нагрузка в учебном году, часы подготовки к сдаче экзаменов могут спровоцировать эмоциональное выгорание и нежелание продолжать учёбу. Стремление к сепарации от родителей. Дети 15-17 лет часто жаждут независимости от семьи и хотят как можно быстрее начать зарабатывать, чтобы жить отдельно от родителей. Учеба в вузе может восприниматься как преграда на пути к взрослой жизни, особенно если молодые люди думают, что высшее образование может отвлечь их от достижения этих целей. Интерес к альтернативным видам обучения. Современные образовательные ресурсы, такие как дистанционные курсы, тренинги, предоставляют множество альтернатив высшему образованию. Некоторые подростки считают, что эти формы обучения намного полезнее и эффективнее для их карьерного роста, чем традиционное университетское обучение.

В этой ситуации родителям важно узнать, что именно отталкивает ребенка от желания поступать в вуз. Это можно сделать только через прямой и доверительный диалог.

Реальный пример





Однажды мой сын поделился со мной, что не хочет продолжать обучение в 10 классе и мечтает стать егерем. Его признание меня немного удивило, но я сохранила спокойствие и решила обсудить его планы подробно. Наш разговор начался с вопроса о том, где можно получить образование для этой профессии, и он узнал, что обучение доступно в Петрозаводске.

Мы внимательно разобрали все аспекты: где он будет жить, какова стоимость учебы и как долго длится программа. Когда он рассчитал, что ежемесячные расходы на жизнь и обучение составят около 40 000 рублей, а заработная плата егеря после окончания курса будет в пределах 18 000 рублей, он начал сомневаться в своей идее.

Через пару дней он пришел с новым решением – стать охотоведом. Мы вновь проанализировали все вопросы, и выяснилось, что для этого необходимо сначала закончить 10 классов и поступить в университет.

Такой подход к разговору помогает подростку лучше понять все последствия своих решений. Пусть он сам проанализирует ситуацию, составит план и поймет, что делать, если его первоначальные планы не сбудутся. Это позволит ему принять более взвешенное и осознанное решение.

Как поддерживать ребенка на его пути?

Независимо от того, какой выбор сделает ваш ребенок, ваша поддержка остается критически важной на каждом этапе его становления. Даже если его выбор выглядит для вас сомнительно, помните, что каждый человек идет своим собственным путем, и ваша роль – помочь ребенку найти этот путь.

Вместо критики и осуждения, предоставьте ребенку пространство для самовыражения, экспериментов и ошибок. Это позволит ему учиться на собственном опыте и делать осознанные выводы. Вы можете помочь с поиском информации, грантов, стипендий, курсов по тем направлениям, которые могут быть интересны для него. Будьте готовы поддерживать ребенка, помогая ему адаптироваться к изменениям и преодолевать трудности.