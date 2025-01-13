Растяжка для здоровья: как 10 минут в день могут улучшить сон и самочувствие

Растяжка давно перестала быть просто частью разминки перед тренировкой. Сейчас это полноценный ритуал заботы о себе, который может изменить ваше самочувствие, сон и даже настроение. Всего 10 минут в день – и тело начнет благодарить вас легкостью, расслаблением и чувством гармонии.

Почему растяжка так важна?

Женский организм каждый день справляется с кучей задач: работа, дом, забота о семье, спорт – все это нагружает мышцы, суставы и нервы. Растяжка помогает снять накопившееся напряжение и расслабить зажатые участки тела, особенно в спине, шее и бедрах.

Регулярные упражнения:

улучшают кровообращение, а значит, мышцы и мозг получают больше кислорода;

снимают стресс, за счет чего ваш сон становится глубже и качественнее;

повышают гибкость, что снижает риск травм, особенно на тренировках;

нормализуют гормональный фон – доказано, что растяжка снижает уровень кортизола (гормона стресса).

Всего 10 минут в день



Что произойдет, если вы каждый день будете уделять растяжке хотя бы 10 минут?



Утро начнется с легкости. Вместо скованности после сна вы почувствуете, как мышцы бодры и готовы к новым задачам. Рабочий день станет легче. Боли в шее и спине исчезнут, если пару раз в день выполнять растяжку для этих зон. Вы будете лучше спать. Вечерняя растяжка расслабляет мышцы и помогает телу подготовиться к отдыху. Улучшится осанка. Растяжка открывает грудной отдел, убирает сутулость и укрепляет спину.

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, на вдохе прогибайте спину, поднимая голову и грудь, на выдохе округляйте спину. Отлично снимает напряжение с поясницы.

Бабочка

Сядьте, соедините стопы перед собой, колени разводим в стороны. Легкие пружинистые движения помогают раскрыть тазобедренные суставы.

Наклон вперед

В положении сидя вытяните ноги перед собой и мягко тянитесь к стопам. Это упражнение расслабляет заднюю поверхность бедра и поясницу.

Повороты шеи

Медленно поворачивайте голову влево и вправо, чувствуя растяжение в шейной зоне.

Собака мордой вниз

Из положения планки поднимите таз вверх, образуя телом треугольник. Упражнение вытягивает позвоночник и заднюю поверхность ног.

Когда лучше заниматься?



Растяжка работает в любое время дня, но для максимальной пользы:



утром – для пробуждения тела;

днем – для снятия напряжения после долгого сидения;

вечером – чтобы расслабиться перед сном.

Растяжка – это не про шпагаты или акробатику, а про заботу о себе. Всего 10 минут в день, и вы почувствуете, как меняется ваше тело, настроение и жизнь в целом.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился упражнениями из йоги для разных возрастов.