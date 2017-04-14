Невероятно, но работает! Точки, помогающие снять боль

Нужно срочно унять боль или взбодриться? О том, как сделать это самостоятельно, «Клео» рассказал Чой Ен Джун — доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный врач медицинских центров «Доктор Чой» и «Амрита».

Китайская медицина рассматривает человеческий организм как систему, в которой все взаимосвязано. Каждая составляющая, будь то внутренний орган, мышца или сустав, влияет друг на друга, а также имеет свою проекцию на теле. Например, и на ступнях, и на ладонях есть проекции всего организма: большой палец — это проекция головы, средний и безымянный палец — ноги, указательный и мизинец — руки и так далее.

Суть акупунктуры — в лечении через воздействие на точку-проекцию. А источник недомогания выявляется при помощи пульсовой диагностики, позволяющей за короткое время определить общее состояние здоровья, не прибегая к множеству аппаратных анализов. После диагностики назначается индивидуальный курс процедур иглоукалывания.

С помощью акупунктуры можно снять болевые ощущения при травмах, артрите, менструациях, некоторых видах радикулита, мигрени. С помощью иглоукалывания хорошо снимаются нервное перенапряжение, токсикозы беременных, различные боли, включая зубную, колики и многое другое.

Некоторые точки на теле человека имеют особый энергетический потенциал, их не сложно найти самостоятельно, и на них можно воздействовать посредством самомассажа в домашних условиях. Знание таких точек может особенно пригодиться, если есть необходимость срочно снять боли или повысить уровень энергии.

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Как правильно воздействовать на точки без иголок

Воздействовать можно методом ощупывания указательным или большим пальцем в зависимости от желаемого результата. Если нужен тонизирующий эффект, подойдет техника глубокого надавливания с легкой вибрацией около 30 секунд, если успокаивающий — умеренной силы продавливание с вращением по часовой стрелке около минуты, а если гармонизирующий, то воздействие должно быть средней силы в течение двух‑трех минут. Всего самомассаж может занять от 10 до 20 минут.

Не стоит переживать, если кажется, что не удастся отыскать нужные точки. Согласно методике акупунктуры, необязательно точно определять активную точку строго до миллиметра. Достаточно массировать всю близлежащую к ней зону. Эффект от этого не снижается.

1. Точки при головной боли и мигренях

Раскалывается голова? Массируйте точки, которые находятся в ее затылочной части, под основанием черепа в углублениях между двумя большими вертикальными мышцами шеи. Эти волшебные точки помогают и при артрите, головокружении, напряжении в шее и болях в ней, нейромоторном нарушении координации движений, напряжении в глазах и повышенной раздражительности.

Также эффективны точки над позвоночником, в углублении под основанием черепа. Их массирование снимает боль в глазах, ушах, носу и горле, помогает при нервном расстройстве, головных болях, головокружении и напряжении в области шеи.

Точки во впадинах на стыке переносицы и линии бровей облегчают головные боли, снимают боль в глазах, усталость глаз. Точка третьего глаза прямо между бровями, во впадине на стыке переносицы и лобовых костей, балансирует работу гипофиза, помогает при головных болях, расстройстве пищеварения, напряжении в глазах, снимает боль при язвенной болезни.

2. Точки при боли во время месячных

Гармонизирующее воздействие на этот участок позволяет быстро устранить боль, нормализовать менструальный цикл, улучшает состояние крови, помогает при гнойных воспалениях кожи.

Точка располагается на нижней части поверхности бедра. Как ее найти? В положении сидя следует наложить кисть правой руки с отведенным в сторону под углом в 45 градусов большим пальцем на колено левой ноги (или наоборот), так, чтобы 4 пальца находились выше коленного сустава, а большой палец лег на внутреннюю поверхность бедра. Кончик большого пальца окажется над искомой точкой.

3. Боремся с зубной болью

Для этого нужно мысленно провести линию между основанием большого пальца и локтем — на расстоянии 1/5 от локтя на этой линии можно найти нужную точку. Так как точки расположены симметрично на обеих руках, то и массировать их следует одновременно, как показано на рисунке. Продолжительность массажа точек — три раза по 20 секунд с перерывами 2-3 секунды.

4. Точки при стрессе

Существует немало точек, способных помочь при стрессе. Вот одни из самых эффективных.

Чтобы их отыскать, нужно завести правую руку за голову и указательным или средним пальцем нащупать небольшое углубление примерно на линии роста волос (в месте соединения головы и шеи, под затылочной костью).

Точно так же следует искать эту точку и с левой стороны, но в этом случае, естественно, действовать уже надо пальцами левой руки.

Воздействовать на эти точки можно и поочерёдно, а можно массировать и сразу обе. Массаж точек делается подушечкой среднего пальца. Круговыми движениями (по часовой стрелке) с мягким надавливанием нужно массировать точки в течение 5 минут.

5. Как взбодриться и побороть сонливость

Чтобы спасти свой рабочий день, энергично нажимайте на точку в носогубной складке. Затем указательным и большим пальцами помассируйте мочки ушей.

Поистине волшебная точка, которая связана с энергетикой всего организма и повышает её, находится в центре ладони. Массаж этой точки хорошо помогает при сильном утомлении, когда ощущается вялость, лень и сонливость.

6. Точки при насморке

При насморке, заложенности носа, кровотечении из носа, потере обоняния рекомендуется воздействовать при помощи массажа на точку, расположенную в боковой бороздке крыла носа, под внутренним углом глаза.

7. Точки при вздутии живота

Гармонизирующее или успокаивающее воздействие на эту точку помогает при болях в области желудка и спазмах желудка, язве желудка, отрыжке, метеоризме и гастроэнтерите. Воздействие на эту точку также дает положительные результаты при головной боли и нарушениях сна.

Точка располагается на средней линии живота, посередине между пупком и мечевидным отростком грудины.

8. Как снизить давление

Акупунктура помогает бороться и с гипертонией. Приложите указательный палец в углубление под мочкой уха, нажмите и проведите по вертикальной линии до середины ключицы. Не нажимайте и не давите на эту линию, достаточно просто поглаживать кожу пальцем сверху вниз.

Проведите по 8-10 раз с каждой стороны головы, чтобы давление частично понизилось.

Массируйте точку, располагающуюся в области между бровей, 1 минуту. Нажатие не должно причинять болезненных ощущений.

9. Точки при гипотонии

Поднять пониженное давление можно, уделив время массажу точек на ступнях. Акупунктурную точку, находящуюся у основания ногтя 2-го пальца ноги, следует раздражать до боли, используя для этого пальцы рук. К слову сказать, этот же прием помогает при предупреждении головокружений.

Еще одна «волшебная» точка находится на подошве ноги. Пониженное кровяное давление поднимается, если массировать ее круговыми движениями, применяя для этого небольшой мячик или, например, грецкий орех. Прием выполнять 3-4 минуты.

Самомассаж акупунктурных точек — одно из лучших средств быстрой помощи своему организму. Но при самостоятельной работе с точками следует учитывать противопоказания: доброкачественные и злокачественные образования любой локализации, воспалительные заболевания с высокой температурой, заболевания крови, активная форма туберкулеза, органические заболевания сердца и почек, состояние острого психического возбуждения, беременность, инфекционные заболевания, возраст до 2 лет и старше 75 лет.