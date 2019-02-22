Техника лимфодренажного массажа лица в домашних условиях

Лимфодренажный массаж лица в домашних условиях — это процедура, направленная на улучшение кровотока и лимфы, которая уменьшает отеки, помогает восстановить эластичность кожи, возвращает молодость. Прежде чем использовать этот метод, стоит проконсультироваться со специалистом.

Что такое лимфодренажный массаж лица

Это массаж под давлением, который особенно рекомендуется во время так называемого лимфатического отека. Его задача — улучшить работу кровеносной и лимфатической систем. Эта процедура проводится в специализированных салонах красоты и массажно-оздоровительных салонах.

Лимфодренажный массаж лица принадлежит к физиотерапевтическому отделению и помогает предотвратить воспаление и отеки. Оказывает благотворное влияние на состояние кожи лица.

Показания и противопоказания

Лимфоидемия поражает главным образом ткани, из-за лимфатического застоя, повреждения лимфатических сосудов (вторичный отек) или врожденных дефектов (первичный отек). Он приходит к нему, когда лимфа стоит на месте и его нельзя недооценивать, потому что это может иметь неприятные последствия для здоровья.

Основными симптомами лимфедемы являются:

видимый отек;

утолщенная, твердая кожа;

болезненность;

Перечисленные симптомы можно отнести к показаниям. Лечение лимфатического отека происходит среди прочего с помощью лимфатического массажа. Перед его реализацией следует внимательно прочитать возможные побочные эффекты.

Интересно! Как эффективно лечить трещины на пятках

Лимфодренажный массаж лица, как и большинство методов лечения, также имеет противопоказания, которые необходимо прочитать перед началом терапии, чтобы не вызывать нежелательных осложнений для здоровья.

Противопоказания выглядят следующим образом:

тромбофлебит;

астма;

онкологические заболевания;

почечная недостаточность;

гипертония;

сердечная недостаточность;

беременность;

воспаление лимфатических сосудов;

варикозное расширение вен;

дыхательная недостаточность;

ишемия сердца;

дерматит.

Список противопоказаний у техники массажа довольно длинный, поэтому всегда сообщайте специалисту о любых недугах в первую очередь.

Ручной и аппаратный лимфодренажный массаж лица

Есть два способа провести лимфодренаж, а именно:

Ручной лимфодренаж — используются специализированные методики, заключающиеся в том, чтобы делать мягкие круговые движения рук в том же направлении, что и лимфоток. Механический лимфодренаж — во время процедуры происходит чередующийся впуск воздуха в специальные манжеты, а затем его выпуск в течение определенного времени. Для этого используется специализированный аппарат для лимфодренажа.

Описанные типы имеют одну и ту же цель — стимулировать лимфатическую и сердечно-сосудистую системы, дополнительно приводя к расслаблению пациента, в том числе в домашних условиях. Важно для этого правильно выполнять технику.

Лимфатический массаж, в зависимости от зоны поражения, может выполняться на разных участках тела и с разной техникой. Перед процедурой стоит проконсультироваться со специалистом, который должен провести подробную беседу и поговорить о противопоказаниях.

Как делать лимфодренажный массаж лица

Лимфодренажный массаж лица поддерживает очищение тканей от токсинов, а также благоприятно влияет на состояние кожи и общий внешний вид. Уменьшает отеки, синяки и гематомы, а также хорошо справляется с мешками под глазами. В результате после лечения лицо выглядит моложе и наполняется здоровым сиянием.

Нужно помнить, что после этой процедуры нужно принимать больше воды (минимум 8 стаканов в день). Тогда организм сможет избавляться от токсинов в организме.

Лимфодренажный массаж в домашних условиях может быть ручным массажем или выполняться с использованием различных инструментов и техник. На лице рекомендуется ручной массаж. Массаж, дренирующий и стимулирующий лимфоток, начинается с подготовки лимфатических узлов и так называемого шейного лимфатического ствола. Только позже лечение переносится на само лицо.

Так что массируется по порядку:

вокруг моста;

лимфатические узлы шеи и шеи;

лицо;

голова.

Каждый массаж (в зависимости от техники) составляет около 20 минут у массажиста или в домашних условиях. Лимфатический массаж лица применяется в короткие серии из 2-3 процедур, и после каждого из них должен быть перерыв.

Не совмещайте дренаж лица с другими процедурами этого типа. Он может использоваться одновременно с инъекционным липолизом и мезотерапией (без иглы), потому что дополнительно поддерживает поглощение питательных веществ, поставляемых в этих процедурах.

Японский лимфодренажный массаж

Японская техника массажа лица опирается на давние традиции и знания дальневосточных мастеров. Это не просто массаж лица, декольте или шеи, это массаж, который влияет на все тело, работая над разными точками. Стимулируя эти точки, мы воздействуем на внутренние органы, улучшая их функционирование. В результате в положительную сторону изменяется здоровье и самочувствие, стимулируется жизненная энергия.

Японский ритуал состоит из четырех этапов. Каждый из них чрезвычайно важен, и ни один из них не может быть опущен:

Стадия I — очищение и уход. Очень важную роль на этом этапе играет тщательное удаление макияжа и правильная подготовка тканей к оставшимся этапам. Стадия II — очищение и детоксикация. Благодаря дренажу как технике, используемому на этом этапе, удаляются токсины, отеки, тени и мешки под глазами. Это более глубокое очищение, потому что мы работаем над меньшими и большими лимфатическими сосудами на лице, голове и шее. Этап III — лифтинг. В этой части лимфодренажного массажа лица мы фокусируемся на естественной подтяжке лица с использованием соответствующих техник массажа. Мы стимулируем работу наших тканей, тела, благодаря чему улучшается упругость лица, оно разглаживается. Мы ориентируемся на чувствительные места. Стадия IV — заряд энергией. На фазе IV мы работаем над точечными точками, которые появляются на протяжении всего ритуала, но именно в этой части им уделяется должное внимание.

Массаж лица в салоне

В эстетической медицине техника лимфодренажа лица также используется для несколько иной цели. Это может быть операция после травмы или операция, уменьшающая отеки, синяки и гематомы и ускоряющая их абсорбцию. Этот тип массажа лица работает при лимфатических, посттравматических и послеоперационных отеках.

Лимфатический отек — это застой лимфы, вызывающий воспаление внутри кожи. Набухание и сопровождающее его воспаление можно уменьшить, разблокировав лимфоток. В качестве вспомогательного средства используется лимфодренаж, а также компрессионная терапия. Дренаж также может быть выполнен как процедура перед плановой операцией. Затем он должен укрепить ткани.

После нескольких (2-3) процедур вы можете получить представление о характере отечности на лице. Это также косвенный метод диагностики.

Но миллионы женщин рассматривают эту процедуру как эффективный способ омоложения лица! И не зря, ведь такая техника массажа, выполненная как в салоне так и в домашних условиях, может избавить лицо от подтеков, синяков под глазами и явных кожных возрастных изменений.

Плюсы и минусы

Лимфодренаж используется как в медицине, так и в косметических процедурах. Предполагаемый эффект от этой техники массажа одинакова в обоих случаях.

Целью лимфодренажа лица в домашних условиях является стимуляция и регулирование кровотока в соединительной ткани. Устраняет отеки, то есть накапливающиеся жидкости и продукты обмена. Это, в свою очередь, способствует эффективной работе лимфатической системы. Внешний эффект дренажа — это здоровый цвет лица и улучшение состояния кожи.

Плюсы процедуры очевидны, а к минусам можно отнести лишь противопоказания.