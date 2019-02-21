Как эффективно лечить трещины на пятках

Трещины на пятках - это не только не эстетичный вид, но и довольно болезненный процесс. Зачастую трещины возникают из-за сбоев в организме. С учетом этого лечение проводится в комплексе, после обследования. Не только мази способны излечить этот недуг, но и народные средства достаточно эффективны.

Причины

Когда известны причины трещин на пятках, можно начинать переходить к лечению.

Причины возникновения данного заболевания делятся на группы. Могут появиться трещины на пятках впоследствии:

грибковых инфекций ног;

одной из причин может быть сухая кожа;

не исключен дерматит;

если вы любитель ходить босиком по земле, то может образоваться достаточно большой роговой слой;

неправильный педикюр - одна из немаловажных причин трещин на пятках.

Более серьезными причинами трещин могут являться:

если вы не чувствуете боли, то это может быть следствие сахарного диабета, потому что данное заболевание поражает поверхностные нервы и они перестают подавать болевые сигналы;

также причиной может быть железодефицитная анемия. Кожный покров уменьшается, вследствие недостатка железа, кожа начинает сохнуть и шелушиться;

если в организме переизбыток или же недостаток таких витаминов, как А и Е, то может возникнуть проблема авитаминоза или же гиповитаминоза. В связи с этим, процессы увлажнения, питания и защиты уменьшаются, тем самым происходит бесконтрольное ороговение дермы;

зачастую неполадки в щитовидной железе влияют на проблемы с кожным покровом. В связи с тем, что происходит нарушение обменных процессов, кожа начинает сохнуть и т.д.

Для того, чтобы начать лечение, необходимо прежде всего выяснить причину.

Как избавиться от трещин на пятках

Если вдруг вы обнаружили у себя трещины на пятках, в первую очередь необходимо посетить кабинет врача-дерматолога. Он направит вас на обследование и анализы, по которым и будет назначаться лечение.

Зачастую, при данном недуге, выписывают лекарственные препараты на основе “Вазелина”. Так как они имеют свойство увлажнять, питают клетки дермы и кожа начинает постепенно “выздоравливать”.

Народные средства

В борьбе с трещинами на пятках можно использовать народные средства.

Довольно распространены ванночки. Вот некоторые из них:

В теплую воду добавить небольшое количество отвара череды и морской соли. Хорошенько пропарить и воспользоваться пемзой для снятия ороговевшего слоя. Подсушив как следует ваши пяточки смажьте их увлажняющим кремом. При готовке не спешите выбрасывать картофельную кожуру, она является отличным средством для лечения трещин. В кипящей воде немного проварить картофельные очистки и льняные семена в пропорции 1:1. Далее, растереть все ингредиенты в кашицу и развести полученную массу в небольшом количестве воды. В течение 20 минут необходимо пропарить ноги. Затем ополоснуть, просушить и все трещинки обработать йодом.

Также популярностью пользуются компрессы:

В качестве основного ингредиента можно использовать тертые яблоки, лук или же яблочный уксус. Яблоко или лук натереть, нанести на трещины и обернуть пакетом. Держать компресс в течение часа, затем смыть и увлажнить кремом. Если у вас нет аллергии на мед, то компресс с этим ингредиентом может значительно смягчить болевой синдром от трещин. Для этого необходимо нанести мед на поврежденную поверхность, оберните пакетом и оставьте компресс на всю ночь. Утром смойте, высушите и обработайте увлажняющим кремом. Натереть 1 небольшую морковь на тёрке. Тем временем, на паровой бане растапливаем 100 гр жира свиного, затем к нему высыпать натертую морковь и прокипятить минут 15. После того как получившаяся масса немного остынет, перелейте ее в стеклянную емкость, остудить и использовать в качестве мази. Можно использовать и в комплексном лечении. Если причиной возникновения трещин на пятках являются проблемы с витаминами или же дерматитом, то лечение можно проводить при помощи барсучьего жира и различных трав. В качестве основных ингредиентов использовать по 1 чайной ложке сухого чистотела и календулы и заварить в 250 мл кипятка. Барсучий жир растопить на паровой бане, а приблизительно через 10 минут вылить в него травяной отвар. Далее, в течение 30 минут проварить все ингредиенты вместе, постоянно помешивая. Дать немного остыть, затем процедить и перелить в стеклянную ёмкость. Использовать как мазь, предварительно подогревать перед процедурой нанесения. Хранить данное средство необходимо в холодильнике. В качестве народного средства можно использовать сухой подорожник. Его тщательно растереть, затем налить в него оливковое или же растительное (можно миндальное) масло, буквально несколько капелек. Далее, в полученную смесь добавить в 9 раз больше вазелина. Ацетилсалициловая кислота или же в народе ( Аспирин) - не только отличное жаропонижающее средство, но и оно отлично подойдёт в лечении трещин на пятках. В 250 мл 70% спирта высыпать 10 измельченных таблеток ацетилки, тщательно перемешать и держать в темном прохладном месте не менее 3 дней. Кусочек марли пропитать данным настоем, приложить к пораженным местам и закупать в полиэтилен. Утром смыть, просушить и смазать увлажняющим кремом. Проводить данную процедуру не менее 15 дней. Овсянка не только любимый завтрак Холмса, но и отличное средство от трещин на пятках. Отварить 150-200 гр. овсяных хлопьев, затем в кашу добавить 5 столовых ложек растительного или льняного масла. Остудить. Высыпать получившуюся смесь в 2 пакта (чтобы ни в коем случае не протекали), надеть пакеты с овсянкой на ноги и укутать. Через 2-2,5 часа смыть смесь в теплой воде, просушить. Данную процедуру проводить в течение нескольких дней, тогда ваши пяточки будут, как у младенца. Крапива - замечательное противовоспалительное средство. 2 столовых ложки сухой крапивы залить литром кипятка, дать немного настояться, затем остудить до необходимой вам температуры. Далее в течение 15 минут пропарить ноги. Не менее 2 недель каждый день повторять данную процедуру. Смешать по 100 грамм водки, 6%-го уксуса и глицерина. В данном растворе намочить ткань из льна, приложив ее к проблемным зонам, обмотать полиэтиленовым пакетом. Оставить на всю ночь. Зачастую, после 2-3 дней данного процесса проблема с трещинами на пятках перестает быть актуальной. Лопух обладает обеззараживающими и антибактериальными свойствами. Он отлично лечит незаживающие раны, укусы насекомых и замечательно избавляет от трещин не только на пятках, но и на губах и руках. Нарезать полстакана корня лопуха, растопить в эмалированной емкости 100 гр. сливочного масла. Все тщательно перемешать и прокипятить не менее 5 минут на небольшом огне.

От трещин на пяточках замечательно избавляют такие эмульсии, как:

выжать из 3-х летнего листа алоэ 100 гр сока, добавить по 50 гр касторового и эвкалиптового масел, все ингредиенты тщательно перемешать;

смешать в пропорциях 1:1 сок каланхоэ и ланолин, тщательно смешать и наносить на проблемные зоны.

Также помогает при трещинах на пятках:

Еловая смола. Корень девясила. Мази, крема от трещин на пятках.

Если трещины на пятках небольшие, то достаточно использовать увлажняющие крема и мази, к примеру:

La Roche Posay Lipikar Podologics;

Невская Косметика «Подорожниковый»;

5D (5 Дней) крем для ног Увлажняющий;

Sholl крем для интенсивного увлажнения кожи ног;

Зеленая Аптека с маслом грецкого ореха;

Домашний Доктор бальзам с золотым усом.

Но самыми проверенным и довольно бюджетным вариантом является цинковая мазь. В связи с тем, что она имеет жирную основу она регенерирует процесс заживления, увлажняет кожу и защищает проблемное место от заражения.

Довольно эффективные мази и крема можно приобрести в аптеке, такие как:

Зеленая Аптека облепиховый заживляющий крем;

Радевит;

Цикадерма;

Пантодерм;

EVO крем для ног с мочевиной 10%;

Sesderma;

Геволь;

Алантан Плюс;

Пятки в порядке;

Эплан;

Лекарь крем с мочевиной;

мазь с маслом чайного дерева;

5D (5 Дней) крем с облепиховым маслом;

Бальзамед;

Заживин;

Dardia Lipobalsam;

Скорая Помощь от трещин на пятках;

БиоАстин;

Ламизил (предупреждает грибковое заражение).

Довольно распространено применение ветеринарных препаратов, таких как “Зорька” и “Сила леса”.

Как ухаживать за ногами, чтобы избежать трещин

Чтобы ваши пяточки выглядели великолепно и не было трещин, нужно соблюдать всего несколько простых правил:

В первую очередь, покупайте только удобную, комфортную и просторную обувь. Помните, что когда примеряете обувь, необходимо надеть хотя бы капроновый носок. Кстати, не следует также надевать чужую обувь, даже если приветливые хозяева предложат вам домашние тапочки. После посещения общественных мест, таких как баня, сауна, бассейн, обязательно обработайте ваши ножки противогрибковым средством. Оно хотя бы немного защитит и предотвратит грибковые заболевания. И, наконец, третье, самое главное. Вы должны обеспечивать вашим ногам правильный и своевременный уход. Делайте увлажняющие ванночки, убирайте огрубевшую кожу ног специальной пемзой, а впоследствии, растирание ваши ножки увлажняющими и восстанавливающими кремами.

Если же вы часто страдаете от трещин на пятках, то в первую очередь стоит обратиться к врачу, чтобы выявить причину.

Мы помогли разобраться из-за чего могут появиться трещины на пятках, каково лечение народными средствами и с применением различных мазей и кремов - остальное за вами. Не откладывайте уход за ногами на завтра.