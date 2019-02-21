Как эффективно лечить трещины на пятках
Трещины на пятках - это не только не эстетичный вид, но и довольно болезненный процесс. Зачастую трещины возникают из-за сбоев в организме. С учетом этого лечение проводится в комплексе, после обследования. Не только мази способны излечить этот недуг, но и народные средства достаточно эффективны.
Причины
Когда известны причины трещин на пятках, можно начинать переходить к лечению.
Причины возникновения данного заболевания делятся на группы. Могут появиться трещины на пятках впоследствии:
- грибковых инфекций ног;
- одной из причин может быть сухая кожа;
- не исключен дерматит;
- если вы любитель ходить босиком по земле, то может образоваться достаточно большой роговой слой;
- неправильный педикюр - одна из немаловажных причин трещин на пятках.
Более серьезными причинами трещин могут являться:
- если вы не чувствуете боли, то это может быть следствие сахарного диабета, потому что данное заболевание поражает поверхностные нервы и они перестают подавать болевые сигналы;
- также причиной может быть железодефицитная анемия. Кожный покров уменьшается, вследствие недостатка железа, кожа начинает сохнуть и шелушиться;
- если в организме переизбыток или же недостаток таких витаминов, как А и Е, то может возникнуть проблема авитаминоза или же гиповитаминоза. В связи с этим, процессы увлажнения, питания и защиты уменьшаются, тем самым происходит бесконтрольное ороговение дермы;
- зачастую неполадки в щитовидной железе влияют на проблемы с кожным покровом. В связи с тем, что происходит нарушение обменных процессов, кожа начинает сохнуть и т.д.
Для того, чтобы начать лечение, необходимо прежде всего выяснить причину.
Как избавиться от трещин на пятках
Если вдруг вы обнаружили у себя трещины на пятках, в первую очередь необходимо посетить кабинет врача-дерматолога. Он направит вас на обследование и анализы, по которым и будет назначаться лечение.
Зачастую, при данном недуге, выписывают лекарственные препараты на основе “Вазелина”. Так как они имеют свойство увлажнять, питают клетки дермы и кожа начинает постепенно “выздоравливать”.
Народные средства
В борьбе с трещинами на пятках можно использовать народные средства.
Довольно распространены ванночки. Вот некоторые из них:
- В теплую воду добавить небольшое количество отвара череды и морской соли. Хорошенько пропарить и воспользоваться пемзой для снятия ороговевшего слоя. Подсушив как следует ваши пяточки смажьте их увлажняющим кремом.
- При готовке не спешите выбрасывать картофельную кожуру, она является отличным средством для лечения трещин. В кипящей воде немного проварить картофельные очистки и льняные семена в пропорции 1:1. Далее, растереть все ингредиенты в кашицу и развести полученную массу в небольшом количестве воды. В течение 20 минут необходимо пропарить ноги. Затем ополоснуть, просушить и все трещинки обработать йодом.
Также популярностью пользуются компрессы:
- В качестве основного ингредиента можно использовать тертые яблоки, лук или же яблочный уксус. Яблоко или лук натереть, нанести на трещины и обернуть пакетом. Держать компресс в течение часа, затем смыть и увлажнить кремом.
- Если у вас нет аллергии на мед, то компресс с этим ингредиентом может значительно смягчить болевой синдром от трещин. Для этого необходимо нанести мед на поврежденную поверхность, оберните пакетом и оставьте компресс на всю ночь. Утром смойте, высушите и обработайте увлажняющим кремом.
- Натереть 1 небольшую морковь на тёрке. Тем временем, на паровой бане растапливаем 100 гр жира свиного, затем к нему высыпать натертую морковь и прокипятить минут 15. После того как получившаяся масса немного остынет, перелейте ее в стеклянную емкость, остудить и использовать в качестве мази. Можно использовать и в комплексном лечении.
- Если причиной возникновения трещин на пятках являются проблемы с витаминами или же дерматитом, то лечение можно проводить при помощи барсучьего жира и различных трав. В качестве основных ингредиентов использовать по 1 чайной ложке сухого чистотела и календулы и заварить в 250 мл кипятка. Барсучий жир растопить на паровой бане, а приблизительно через 10 минут вылить в него травяной отвар. Далее, в течение 30 минут проварить все ингредиенты вместе, постоянно помешивая. Дать немного остыть, затем процедить и перелить в стеклянную ёмкость. Использовать как мазь, предварительно подогревать перед процедурой нанесения. Хранить данное средство необходимо в холодильнике.
- В качестве народного средства можно использовать сухой подорожник. Его тщательно растереть, затем налить в него оливковое или же растительное (можно миндальное) масло, буквально несколько капелек. Далее, в полученную смесь добавить в 9 раз больше вазелина.
- Ацетилсалициловая кислота или же в народе ( Аспирин) - не только отличное жаропонижающее средство, но и оно отлично подойдёт в лечении трещин на пятках. В 250 мл 70% спирта высыпать 10 измельченных таблеток ацетилки, тщательно перемешать и держать в темном прохладном месте не менее 3 дней. Кусочек марли пропитать данным настоем, приложить к пораженным местам и закупать в полиэтилен. Утром смыть, просушить и смазать увлажняющим кремом. Проводить данную процедуру не менее 15 дней.
- Овсянка не только любимый завтрак Холмса, но и отличное средство от трещин на пятках. Отварить 150-200 гр. овсяных хлопьев, затем в кашу добавить 5 столовых ложек растительного или льняного масла. Остудить. Высыпать получившуюся смесь в 2 пакта (чтобы ни в коем случае не протекали), надеть пакеты с овсянкой на ноги и укутать. Через 2-2,5 часа смыть смесь в теплой воде, просушить. Данную процедуру проводить в течение нескольких дней, тогда ваши пяточки будут, как у младенца.
- Крапива - замечательное противовоспалительное средство. 2 столовых ложки сухой крапивы залить литром кипятка, дать немного настояться, затем остудить до необходимой вам температуры. Далее в течение 15 минут пропарить ноги. Не менее 2 недель каждый день повторять данную процедуру.
- Смешать по 100 грамм водки, 6%-го уксуса и глицерина. В данном растворе намочить ткань из льна, приложив ее к проблемным зонам, обмотать полиэтиленовым пакетом. Оставить на всю ночь. Зачастую, после 2-3 дней данного процесса проблема с трещинами на пятках перестает быть актуальной.
- Лопух обладает обеззараживающими и антибактериальными свойствами. Он отлично лечит незаживающие раны, укусы насекомых и замечательно избавляет от трещин не только на пятках, но и на губах и руках. Нарезать полстакана корня лопуха, растопить в эмалированной емкости 100 гр. сливочного масла. Все тщательно перемешать и прокипятить не менее 5 минут на небольшом огне.
От трещин на пяточках замечательно избавляют такие эмульсии, как:
- выжать из 3-х летнего листа алоэ 100 гр сока, добавить по 50 гр касторового и эвкалиптового масел, все ингредиенты тщательно перемешать;
- смешать в пропорциях 1:1 сок каланхоэ и ланолин, тщательно смешать и наносить на проблемные зоны.
Также помогает при трещинах на пятках:
- Еловая смола.
- Корень девясила.
- Мази, крема от трещин на пятках.
Если трещины на пятках небольшие, то достаточно использовать увлажняющие крема и мази, к примеру:
- La Roche Posay Lipikar Podologics;
- Невская Косметика «Подорожниковый»;
- 5D (5 Дней) крем для ног Увлажняющий;
- Sholl крем для интенсивного увлажнения кожи ног;
- Зеленая Аптека с маслом грецкого ореха;
- Домашний Доктор бальзам с золотым усом.
Но самыми проверенным и довольно бюджетным вариантом является цинковая мазь. В связи с тем, что она имеет жирную основу она регенерирует процесс заживления, увлажняет кожу и защищает проблемное место от заражения.
Довольно эффективные мази и крема можно приобрести в аптеке, такие как:
- Зеленая Аптека облепиховый заживляющий крем;
- Радевит;
- Цикадерма;
- Пантодерм;
- EVO крем для ног с мочевиной 10%;
- Sesderma;
- Геволь;
- Алантан Плюс;
- Пятки в порядке;
- Эплан;
- Лекарь крем с мочевиной;
- мазь с маслом чайного дерева;
- 5D (5 Дней) крем с облепиховым маслом;
- Бальзамед;
- Заживин;
- Dardia Lipobalsam;
- Скорая Помощь от трещин на пятках;
- БиоАстин;
- Ламизил (предупреждает грибковое заражение).
Довольно распространено применение ветеринарных препаратов, таких как “Зорька” и “Сила леса”.
Как ухаживать за ногами, чтобы избежать трещин
Чтобы ваши пяточки выглядели великолепно и не было трещин, нужно соблюдать всего несколько простых правил:
- В первую очередь, покупайте только удобную, комфортную и просторную обувь. Помните, что когда примеряете обувь, необходимо надеть хотя бы капроновый носок. Кстати, не следует также надевать чужую обувь, даже если приветливые хозяева предложат вам домашние тапочки.
- После посещения общественных мест, таких как баня, сауна, бассейн, обязательно обработайте ваши ножки противогрибковым средством. Оно хотя бы немного защитит и предотвратит грибковые заболевания.
- И, наконец, третье, самое главное. Вы должны обеспечивать вашим ногам правильный и своевременный уход. Делайте увлажняющие ванночки, убирайте огрубевшую кожу ног специальной пемзой, а впоследствии, растирание ваши ножки увлажняющими и восстанавливающими кремами.
Если же вы часто страдаете от трещин на пятках, то в первую очередь стоит обратиться к врачу, чтобы выявить причину.
Мы помогли разобраться из-за чего могут появиться трещины на пятках, каково лечение народными средствами и с применением различных мазей и кремов - остальное за вами. Не откладывайте уход за ногами на завтра.
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Анастасия / 21.02.19 03:09Вот про картофельную кожуру не слышала, надо попробовать и просто, и быстро.
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Елена / 21.02.19 03:08Постоянно мучаюсь с трещинами. А в статье так много рецептов о которых я и не знала! Теперь, как только появятся, сразу что-то из списка обязательно попробую.
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Наталья / 21.02.19 03:08Недавно на пятках появились трещины, наступать больно было, на счастье нашла рецепт с медом. Благо, аллергии нет! Отлично средство.