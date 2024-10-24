Кожа и гормоны: как сбалансировать уход в зависимости от фазы цикла

Женская кожа – не просто барьер между миром и телом, а настоящий индикатор внутренних процессов, особенно гормональных. Гормоны, которые меняются от фазы к фазе в течение цикла, влияют на все: от уровня увлажненности до склонности к воспалениям. Поэтому правильный уход за кожей в течение месяца – это не каприз, а грамотный подход, помогающий подружиться с ее потребностями. Разберемся, как каждый этап цикла влияет на кожу и что сделать, чтобы выглядеть блестяще в любой фазе.

1. Фолликулярная фаза (1–10 день)

Сразу после менструации, когда уровень эстрогена начинает медленно подниматься, кожа оживает, становится более упругой и гладкой. Это идеальное время для того, чтобы сосредоточиться на восстановлении и увлажнении. Эстроген улучшает естественный уровень коллагена и поддерживает кожный барьер, поэтому в эту фазу можно добавить средства с гиалуроновой кислотой, витаминами и антиоксидантами, чтобы укрепить кожу.

Пример ухода: легкий увлажняющий крем с антиоксидантами или питательная сыворотка на основе витаминов С и Е.

2. Овуляция (11–14 день)





В это время эстроген и лютеинизирующий гормон достигают своего пика. Результат? Кожа выглядит более сияющей, а поры – меньше. К сожалению, повышенный уровень гормонов иногда стимулирует выработку кожного сала, особенно если у тебя жирный тип кожи. Подсказка: не игнорируй эксфолиацию, чтобы сохранить свежесть.

Пример ухода: мягкий скраб или энзимный пилинг раз в неделю и легкий увлажняющий крем. Хорошо, если он будет с матирующим эффектом, чтобы контролировать блеск.

3. Лютеиновая фаза (15–28 день)

Этап, когда уровень прогестерона и тестостерона повышается, вызывая порой не самые приятные изменения: кожа становится жирнее, чувствительнее, поры расширяются, появляются воспаления. Чтобы предотвратить возможные высыпания, добавь в уход мягкие противовоспалительные средства и продукты для контроля кожного сала.

Пример ухода: легкий гель для умывания с салициловой кислотой или экстрактом чайного дерева и сыворотка с ниацинамидом. Тоник с цинком или салициловой кислотой также поможет поддерживать поры чистыми.

4. Менструальная фаза (1–5 день)





Этот период – своеобразный перезапуск для организма. Кожа становится более сухой и чувствительной, возможны покраснения. Лучше сократить активные средства до минимума и сосредоточиться на базовом уходе, обогащенном увлажняющими и успокаивающими компонентами.

Пример ухода: успокаивающий крем с пантенолом, маска с алоэ и увлажняющий крем для чувствительной кожи.

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