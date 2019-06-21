Полезные свойства корня лопуха и противопоказания

О полезных свойствах корня лопуха известно давно. Но мало кто знает, что при употреблении настоя из них есть и противопоказания.

Лечебные свойства корня лопуха

Это лекарственное растение нашло широкое применение в современной фармакологии, также корни используются в народной медицине. Однако препараты, созданные на основе такого сырья, стоят недешево.

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Зная, как правильно нужно готовить из них лекарство, и в каких случаях употреблять, можно успешно лечить разные заболевания по рецептам народной медицины. Лопух или репейник относится к распространенным видам лекарственных растений. Он имеет крупные листья мясистого типа, толстый и длинный стебель. Цветки у него сиренево-фиолетового цвета.

Лечебными свойствами обладают корни растения, длина которых достигает более полуметра, а диаметр 3 см.

Именно в корневище лопуха содержатся лечебные компоненты, которые помогают при многих заболеваниях:

полисахарид инулин, выводящий шлаки и токсины из организма, и улучшающий обмен веществ;

эфирные масла;

смолы;

железо;

витамины группы В;

калий;

марганец;

цинк;

бор;

жирные кислоты;

дубильные вещества;

алкалоиды, обладающие противоопухолевыми свойствами;

протеины.

Это растение обладает различными полезными свойствами. Также у корня лопуха есть и противопоказания, которые нужно знать, прежде чем использовать его в лечебных целях. При правильном использовании корневища лопуха обладают различными терапевтическими свойствами:

желчегонным;

ранозаживляющим;

антибактериальным;

противогрибковым;

мочегонным;

антисептическим;

жаропонижающим;

слабительным;

кровоочистительным.

Используя отвары, настойки, лекарственные чаи и экстракт из корня лопуха, полезные свойства которого и противопоказания нужно сначала изучить, можно облегчить состояние при многих заболеваниях.

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С его помощью можно улучшить работу ЖКТ, очистив желудок от токсинов и болезнетворной микрофлоры. Лопух поможет избавиться от запоров и застойных явлений, так как обладает мягким слабительным действием.

Наружное применение помогает вылечить кожу головы и улучшить состояние волос. Уже через месяц регулярного использования отваров из этого растения волосы станут здоровыми, эластичными и блестящими.

Отвар из лопуха помогает избавиться от:

себореи;

перхоти;

жирных волос.

С помощью лопуха можно активировать рост волос. Регулярное применение лосьона, приготовленного из корня лопуха, улучшит состояние кожи.

От чего помогает еще такое лекарственное растение, от каких болезней оно может вылечить? У репейника широкий спектр лечебных свойств. Используя его корневища можно избавиться от почечных заболеваний, очистив почки и мочевой пузырь. Лопух выводит песок из почек и защищает их от мочекаменной болезни.

Отвары из корней лопуха помогают диабетикам. Он помогает нормализовать уровень сахара в крови. Регулярный прием лекарственного чая, приготовленного из корней репейника, поможет улучшить метаболизм и сбросить лишний вес. Он поможет улучшить работу сердечно-сосудистой системы, активизирует работу мозга за счет содержания в нем калия.

Отвары из корней лопуха обладают противораковыми свойствами. С их помощью удается снизить кровоснабжение опухоли, предотвратив тем самым рост патогенных клеток.

С помощью корней лопуха можно чистить и восстанавливать печень, укреплять иммунитет.

Полезные свойства корневища помогают успешно бороться с простудными заболеваниями.

Лекарственные формы с корнем лопуха

Корень лопуха и его наземную часть можно использовать в сыром виде, измельчая их. Особенно ценится сок корня лопуха. Его полезные свойства можно использовать, применяя его как внутренне, так и наружно. Но при этом нужно учитывать и противопоказания, чтобы добиться максимального лечебного эффекта.

Кроме свежего сока из лопуха готовят:

настойки на спирту;

отвары;

мази;

крема;

репейное масло.

Лекарственное сырье можно сушить, чтобы потом из него готовить отвары. Для приготовления настоев используют обычно надземную и корневую часть растения. Для этого корни или листья нужно измельчить на мясорубке или в блендере. Затем смесь заливают кипящей водой в соотношении 1 ст. ложка на стакан воды и настаивают в течение часа.

Для приготовления спиртовой настойки нужно использовать 95% медицинский спирт или водку.

Также можно использовать свежий сок корней и наземной части растения, измельчив свежее сырье и отжав получившуюся массу. При приготовлении различных лечебных форм из корня лопуха нужно знать, от чего они помогают и от каких болезней лечат. Важно соблюдать пропорцию и знать, как применять готовый лечебный состав.

Водные растворы нельзя хранить больше трех дней в холодильнике, так как они портятся. Долго могут храниться только спиртовые настойки и репейное масло.

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Для приготовления настойки можно брать сок свежего корня или предварительно заготовленное сухое сырье в измельченном виде. Сырье и спирт берутся в соотношении 1:5. Измельченные свежие части заливают водкой или спиртом и настаивают в темном прохладном месте в течение двух недель. Для приготовления спиртовой настойки из сухого корня нужно взять 20 г измельченного сырья на 200 мл спирта. В такую настойку из корня лопуха можно добавить мед.

Лечебные отвары из свежего или сухого корневища готовят на водяной бане, следя за тем, чтобы жидкость не закипала, иначе будут утрачены все ее полезные свойства. Готовить такое лечебное средство нужно в течение часа. Отвары нельзя хранить и нужно использовать сразу, поэтому готовят их в небольшом количестве.

Для приготовления репейного масла сырое измельченное сырье заливают растительным маслом в соотношении 1: 5 и медленно томят на водяной бане в течение 69-70 минут. После этого готовый продукт остужают, процеживают и заливают в чистую посуду.

Сырье можно сушить и потом хранить его в стеклянной посуде. Из сушеного корневища можно будет готовить лечебные чаи и отвары.

Лечебным считается только растение первого года жизни. На втором году оно утрачивает свои лечебные свойства. Выкопанный корень тщательно моют и отделяют от верхней части растения, обсушивают и нарезают на небольшие кусочки. Сушеный корень хранят не более 5 лет.

Народные рецепты применения

Для заготовки лекарственного сырья нужно использовать только корни молодых растений, в которых больше лечебных свойств. Заготовку корней лопуха на зиму проводят осенью. Для непосредственного использования в летнее время нужно выбирать только молодые лопухи, так как в старых, полезных свойств существенно меньше.

Как применять

Отварами и настоями из корневищ репейника в народной медицине лечат разные заболевания. Отвар помогает при многих недугах.

Гастрит лечат отваром, приготовленным по следующему рецепту:

взять измельченный корень лопуха;

залить его спиртом и медом в равных долях;

настаивать в течение двух недель;

готовую настойку принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке после еды.

Курс лечения 10 дней, затем на неделю делают перерыв.

Для лечения ревматизма и подагры можно приготовить специальный отвар:

1 ст. ложку измельченного сырья залить 3 стаканами кипятка;

отвар укутать и настаивать около 2-х часов;

пить 3 раза в день до еды по 1 ст. ложке в течение 2 недель.

Используется растение при миоме и фиброме. Сухие корни в количестве 5 г заливают 500 мл кипятка и настаивают 12 часов в термосе. После процеживают и пьют 4 раза в день по полстакана на протяжении 1 месяца.

Хорошо помогает отвар из корней лопуха при потере волос. Его нужно втирать через 2 дня в голову в течение 3-4 месяцев. Для приготовления лечебной формы из корневищ лопуха берут 200 мл воды и полчаса нагревают на водяной бане.

Для очищения крови можно приготовить настой из измельченного корня, взяв 2 чайные ложки сырья и стакан холодной воды. Мелко нарезанные корни заливают холодной водой и настаивают 12 часов. После этого варят полчаса на водяной бане и процеживают. Нужно пить полученный состав в течение 2 недель по 200 мл в день.

Хорошо помогает настойка из лопуха при простуде. 1 ст. ложку заливают 400 мл закипевшей воды, настаивают в течение 2 часов и процеживают. Пить отвар нужно горячим 2-4 раза в день по 100 мл.

При диабете можно использовать следующий рецепт, с помощью которого можно нормализовать содержание сахара в крови:

Взять на 1 стакан холодной воды 1 ст. ложку корней лопуха и настаивать в течение 3-4 часов. После этого медленно нагревать на водяной бане в течение 10-15 минут. Когда отвар будет готов, его процеживают и ставят в холодильник. Пить его нужно по 1 ст. ложке в день 4-5 раз перед едой.

Следует помнить о том, что нельзя долго принимать настои и отвары из лопуха. После каждого курса при приеме такого лекарственного средства вовнутрь следует делать перерыв на одну-две недели.

Перечень противопоказаний

При использовании корней лопуха следует всегда учитывать, что, как и любое лекарство, он имеет не только полезные свойства, но и противопоказания.

Особенно важно это учитывать при онкологии и иных тяжелых заболеваниях, терапией которых должны заниматься только квалифицированные врачи. От применения корней репейника вовнутрь и наружно следует отказаться в период беременности и кормления ребенка грудью.

Также настои из корневищ лопуха нельзя принимать людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, которые в нем содержатся. Противопоказано использовать препараты и иные лекарственные формы, приготовленные из корней лопуха, людям, страдающим панкреатитом.

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Прежде чем начинать лечение с помощью отваров, настоек и мазей, приготовленных на основе репейника, нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом.