Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить

После активных спортивных тренировок всегда просыпается зверский аппетит. В результате больших нагрузок в спортзале организму требуется пополнение энергии для того, чтобы побыстрее восстановиться и правильно функционировать дальше. Но тяжелый день в тренажерном зале может пойти насмарку, если после тренировки есть неправильные продукты. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, чем лучше перекусить после прокачки мышц, а что есть не стоит.

Белки

Правильные углеводы

Полезные жиры



Продукты со сложным составом

Острая пища



Энергетики и батончики

Для восстановления энергии организму требуются белки. После тренировки можно позволить себе съесть кусок диетической (не бройлер) курицы, рыбу (лучше отдавать предпочтение рыбе, выращенной в дикой природе, а не на ферме) или кусок постной говядины. Хорошим заменителем мяса являются яйца, орехи и творог.Существуют медленные (сложные) углеводы и быстрые (простые) углеводы. Они различаются скоростью усвоения и длительностью чувства насыщения у человека. Медленные – правильные и полезные углеводы имеют высокую питательную ценность и медленнее превращаются в глюкозу. Также в них содержится клетчатка, которая необходима для правильного пищеварения.Быстрые углеводы содержатся в кондитерских и хлебобулочных изделиях, в кашах быстрого приготовления, прошедших не одну обработку и потерявших все полезные вещества. Эти продукты быстро утоляют голод, выделяя сразу много энергии, которая быстро же и сгорает. И через небольшой промежуток времяни хочется есть еще больше. Медленные углеводы содержатся в цельнозерновых крупах, овощах, макаронах из твердых сортов пшеницы, бобовых. Простые углеводы содержат сахар, а сложные – питательные волокна и витамины. Надо выбирать правильные углеводы.Прием пищи после активной тренировки должен включать обязательно и полезные жиры. Существуют плохие и хорошие жиры. К плохим относятся трансжиры, которые содержатся в жареных пончиках, фастфудах, картошке фри, печенье. Трансжиры повышают уровень холестерина в крови. Хорошие жиры, наоборот, понижают уровень холестерина и предотвращают различные сердечные заболевания. Хорошие жиры содержатся в авокадо, орехах, рыбе. Выделяют еще насыщенные жиры. Они присутствуют в переработанном мясе и молочных продуктах. Эти жиры следует употреблять в небольшом количестве.Готовые продукты для перекуса обычно содержат много сахара и различные консерванты. Перед тем как есть эти продукты, необходимо внимательно изучить их состав. Если там находится много непонятных, незнакомых ингредиентов, то такие продукты лучше не употреблять в пищу.После тренировки следует избегать блюд, приготовленных с добавлением острых специй, таких как перец чили и кайенский перец. В этих специях содержится вещество, которое оказывает раздражающее воздействие на пищеварительную систему, может вызывать изжогу. Поэтому после тренировки не рекомендуется употреблять острые блюда.Также многие спортивные и энергетические напитки и различные батончики содержат избыток сахара и других неуказанных ингредиентов. К таким продуктам надо тоже относиться с осторожностью. После тренировки организм пытается восстановить потраченную энергию, поэтому следует выбирать легкоусвояемые и полезные продукты.