Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют?

От качества и регулярности повседневной гигиены во многом зависит здоровье зубов, поэтому пренебрегать ей ни в коем случае нельзя. Помимо посещения стоматолога и профессионального ухода, дважды в день важно правильно и бережно очищать зубы и заботиться о полости рта, чтобы ваша улыбка радовала здоровьем и красотой. О необходимых средствах домашней гигиены рассказал Арам Давидян – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.





Что нужно для чистки зубов дома

Базовые инструменты домашней гигиены рта знакомы всем с детства. Но в их выборе есть важные нюансы.

Зубная щетка

Походя делать такую покупку не стоит, уделите ей время и внимание. Лучше всего выбирать варианты, которые имеют достаточно густые ворсинки, и при этом мягкие. Слишком жесткая щетина способна привести к микротравмам слизистой рта, десен и даже поверхности эмали. Особенно если вы неправильно чистите зубы, слишком сильно надавливая на головку. Меняйте щетку один в три месяца. И покупайте новую сразу после выздоровления, если вы заболели.

Зубная паста

Выбирая данное средство, обязательно обращайте внимание на состав. Во многих пастах сегодня присутствуют агрессивные компоненты и совершенно неполезные химические добавки. Зубной порошок с грубыми абразивными частицами способен навредить эмали, поэтому лучше его не использовать. Если не хотите тратить время на изучение состава, то, чтобы понять, насколько паста подходит под ваши запросы, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он подскажет, что можно приобрести для домашней гигиены.

Если вы сильно хотите отбелить зубы, лучше воспользуйтесь услугами стоматологической клиники, а не отбеливающими пастами. Поскольку последние способны сильно повредить ткани зуба, что в результате может привести к потере целостности эмали и появлению кариозных повреждений.

Дополнительные инструменты для ухода за полостью рта





Мало кто пользуется в условиях гигиены дома чем-то еще, кроме зубной щетки, пасты и иногда зубочисток. Однако стоит помнить о том, что есть дополнительные девайсы, способные улучшить очищение ваших зубов:

· флоссы – зубные нити помогают удалить остатки пищи из всех труднодоступных участков, очистить межзубное пространство, тем самым снижая вероятность образования кариеса и заболеваний мягких тканей ротовой полости;

· межзубные ершики – многим их легче использовать, чем нить, главное, выбрать подходящие по размеру и не забывать их качественно очищать после использования;

· ирригаторы – с ними не все однозначно: нужно уметь пользоваться этим инструментом, чтобы не навредить себе. И следует обязательно уточнить у своего стоматолога, стоит ли применять ирригатор, если у вас есть установленные конструкции. Поскольку при уходе за ними имеется целый ряд нюансов и рекомендаций. И тем не менее, это хороший инструмент для домашнего ухода.

Не забывайте про дополнительные девайсы. Они помогают дочищать труднодоступные участки и защищать зубы.

Специальные растворы для полоскания





Данные средства делятся на две большие группы: для терапии (лечебные) и косметические. Последние очень популярные, их часто используют, чтобы удалить неприятный запах изо рта. Но здесь важно выяснять его причину, а не маскировать последствия: пока вы будете забивать запах подобным образом, можете запустить какое-то заболевание. Косметические ополаскиватели неэффективные, поскольку не оказывают лечебного эффекта, поэтому при появлении проблем с деснами либо зубами лучше сразу обращаться в стоматологическую клинику. Еще один немаловажный нюанс: в составе такого типа жидкостей могут быть вещества, травмирующие нежные ткани слизистой, а также негативно влияющие на микрофлору полости рта.

А вот терапевтические растворы действительно обладают хорошей эффективностью, но их ни в коем случае нельзя использовать без назначения врача. Они предназначены для помощи людям после сложных процедур в кабинете стоматолога, а для ежедневного применения не подходят.

Не средство, но необходимый пункт гигиены





Очень важный этап домашнего ухода – правильная, регулярная чистка. Это основа основ, которой нельзя пренебрегать. Очищение зубов важно производить два раза в день, не менее трех минут.

И не забывайте регулярно проводить самостоятельные осмотры полости рта. Проверьте, нет ли потемнений или других изменений на поверхности эмали, налета на шейках зубов, насколько ровный цвет ваших десен, нет ли видимых изменений на слизистой рта. Со всеми тревожными "находками" обязательно обращайтесь к стоматологу, чтобы он вас осмотрел и в случае необходимости решил проблему на ранних этапах. А правильная домашняя гигиена поможет поддерживать здоровье полости рта в порядке.