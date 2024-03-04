Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения

Девушки, уделяющие внимание тренировкам, стремятся сделать их максимально эффективными. Для многих женщин актуальна проработка области бедер и ягодиц, упражнения для стройности ног. Если вы хотите достичь подобного эффекта, то наверняка задаетесь вопросом, что будет, если приседать каждый день. Несомненно, это упражнение очень действенное и обязательно должно присутствовать в программе тренировок. Однако стоит учитывать некоторые нюансы, касающиеся техники исполнения и нагрузок. Клео.ру поможет вам разобраться с этими моментами.

Польза ежедневных приседаний

Приседания каждый день приносят несомненную пользу организму. Среди таких положительных моментов выделяют следующие:

Улучшение метаболизма. Под воздействием физических нагрузок организм будет быстрее сжигать калории, а его обменные процессы стабилизируются. В зависимости от количества повторений вы сможете поддерживать свою оптимальную физическую форму или даже добиться снижения веса.

Повышение уровня выносливости. Ваш организм будет становиться более тренированным и готовым для выполнения более серьезных нагрузок. Это положительно скажется на общем самочувствии, вы будете меньше уставать и сможете выполнять больше дел.

Укрепление сердечной мышцы. Выполнение приседаний поможет повысить ее тонус, орган будет обогащаться кислородом, что положительно скажется на его функционировании.

Улучшение осанки. Приседания влияют не только на область бедер и ягодиц, но и на верхнюю часть тела. Это обусловлено тем, что осанка зависит, в том числе, и от мышц спины. После проведения регулярных тренировок вы сможете наблюдать эффект «до и после», и результат вас впечатлит.

Улучшение гибкости. Хотя на первый взгляд может показаться, что приседания – это исключительно силовое упражнение, но оно влияет и на гибкость. В ходе выполнения действий мышцы будут растягиваться и становиться более эластичными.

Укрепление костно-мышечного скелета. Не секрет, что с возрастом кости становятся более хрупкими. Это может негативно отразиться на общем состоянии организма, спровоцировать остеопороз. Силовые упражнения, направленные на укрепление мышц, помогают отлично справиться с этой проблемой. В результате кости становятся более защищенными и сохраняют свою прочность.





Вред ежедневных приседаний

Приседания являются чрезвычайно эффективными упражнениями для развития силы и выносливости нижней части тела, однако их частое выполнение может привести к некоторым негативным последствиям. Клео.ру отмечает следующие причины, по которым ежедневные приседания могут быть вредными:

переутомление мышц ног и спины из-за недостаточного времени на восстановление;

постоянная нагрузка на коленные суставы может привести к износу хряща и развитию болезней, таких как артрит;

если приседания выполняются без должной техники или без разнообразия в упражнениях, это может привести к неравномерной нагрузке на различные группы мышц;

при неправильном выполнении или излишней нагрузке на спину, колени или голени, можно повредить эти части тела, вызвав травмы, такие как вывихи, растяжения;

утомление центральной нервной системы, что снижает производительность и увеличивает риск травм.





Как правильно приседать

Перед тем как включить упражнения в свою программу тренировок, будет не лишним узнать, как правильно приседать. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Делайте присед низким . Во время выполнения упражнения убедитесь, что бедра находятся параллельно полу или даже принимают более низкое положение.

. Во время выполнения упражнения убедитесь, что бедра находятся параллельно полу или даже принимают более низкое положение. Разводите колени . Это обязательное условие при выполнении приседаний, помогающее предотвратить излишнюю нагрузку на суставы и повреждение связок.

. Это обязательное условие при выполнении приседаний, помогающее предотвратить излишнюю нагрузку на суставы и повреждение связок. Не отрывайте пятки от пола . Если вы не будете придерживаться этого правила, то увеличите нагрузку на колени. Следите за тем, чтобы отталкиваться от пола всей поверхностью стопы.

. Если вы не будете придерживаться этого правила, то увеличите нагрузку на колени. Следите за тем, чтобы отталкиваться от пола всей поверхностью стопы. Не округляйте поясницу, но и не слишком изгибайте ее . Оптимальным вариантом будет принимать нейтральное ровное положение.

. Оптимальным вариантом будет принимать нейтральное ровное положение. Уделите внимание разнообразию упражнений. Важно понимать, какие мышцы работают при приседаниях. Лучше всего будет, если вы включите в свою программу не один вариант приседаний, а несколько, и будете их чередовать ежедневно. В результате вы сможете проработать разные группы мышц и достигнете лучшего результата.





Советы по составлению программы тренировок с приседаниями

Если вы хотите включить упражнения в свою программу тренировок, то наверняка интересуетесь, сколько раз в день нужно приседать. Многие тренеры считают, что добиться видимого эффекта в кратчайшие сроки удастся, если делать около 100 повторений. При этом не обязательно сразу выполнять все приседания, можно разбить их и делать в течение дня.

При составлении программы тренировок с приседаниями Клео.ру рекомендует придерживаться следующих советов:

Установите цели. Прежде чем начать тренировки, определитесь, чего вы хотите достичь с помощью программы приседаний. Это может быть увеличение мышечной силы, улучшение физической формы, снижение веса. Для достижения оптимального эффекта стоит сочетать приседания с кардиоупражнениями и проработкой других групп мышц.

Выберите тип приседаний, который соответствует вашим целям и физическим возможностям. Это может быть приседание на месте, с выпадом и выведением колена вперед, сочетание с прыжком. Для более полного развития мышц и предотвращения привыкания к одним и тем же упражнениям включайте разнообразные варианты приседаний в вашу программу.

Определите частоту тренировок. Обычно для эффективного развития мышц рекомендуется проводить выполнение приседаний два-три раза в неделю, с отдыхом между ними.

Планируйте постепенное увеличение нагрузки, чтобы достичь своих целей. Это может быть увеличение веса штанги, повышение числа повторений или увеличение количества подходов.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что будет, если приседать каждый день, и на что обращать внимание при составлении программы тренировок, выборе видов и частоты упражнений. Если вы грамотно подойдете к вопросу, то сможете избежать перегруженности организма и принести ему максимальную пользу. Красивая подтянутая фигура будет результатом, который порадует каждую девушку.