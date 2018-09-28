Уникальность каждого организма иногда выдает «ошибки» в функциях, и на коже появляются образования в форме бородавок. Вреда от них человеку нет никакого, но внешний вид портится. Иной раз руку подать человек стесняется, а уж о таких образованиях на лице и говорить не приходится – сплошное расстройство.

Чем вывести бородавку на пальце руки в домашних условиях, знают дерматологи, знахари. А сам человек решает, к кому из них обратиться, какой метод выведения бородавки выбрать.

Причины образования бородавок

Наличие в организме ВПЧ – вируса папилломы человека, сегодня очень распространено среди населения, официальная статистика показывает, что этот вирус поразил более 50% людей.

Опасность в том, что данный вирус легко передается в бытовых условиях, через рукопожатия, поцелуи, пользование общими гигиеническими принадлежностями. Самый вероятный путь передачи вируса – через половые контакты.

В МКБ-10 ВПЧ классифицируется как герпесная инфекция и скрывается под кодами B00 – B09, где непосредственно бородавкам, причиной которых является вирус, отведен класс В07.

Бородавки появляются при возрастных изменениях, особенно если есть генетическая предрасположенность. У многих бабушек и дедушек такие образования на коже – обычное явление.

Передается ВПЧ и при гигиенических процедурах – бритье, если члены семьи пользуются одним бритвенным прибором. Причиной передачи вируса становятся салонные пилинги и чистки при недостаточной стерилизации инструментов.

Если чистка кожи повреждает поверхностный слой эпидермиса, вирус папилломы легко проникает в его глубинные структуры, начинает там жить и размножаться, со временем выдавая на поверхность неприятные образования.

Люди, привыкшие посещать общественные бани, сауны, бассейны, могут легко заразиться вирусом, так как эти заведения характеризуются повышенной влажностью, что существенно повышает риск заражения. При любом случае заражения человек не сразу узнает об этом. Вирус долгое время живет скрытно, всю жизнь может не проявлять свое присутствие.

Рост бородавок на руках – заключительный этап развития ВПЧ, и тогда лечить его очень сложно. В домашних условиях бородавки на пальцах рук выводятся тем, что бабушки подсказывают, то есть народными рецептами.

Избавление от бородавки в домашних условиях

Многие предпочитают не идти к врачу, учитывая сложность очередей в разных кабинетах. Чтобы самому убрать бородавку на руке, целители предлагают разные техники, в том числе и с использованием аптечных препаратов.

Самым эффективным является прижигание азотом. Его можно приобрести в аптеке, это дорогой препарат, но результат дает весьма эффективный. Азот прижигает нарост на коже низкими температурами. Аптечной упаковки хватает на 1-2 раза, но этим можно избавиться от молодой бородавки.

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В инструкции по применению указано на соблюдение правил личной безопасности, так как при неосторожном использовании человек может обжечь лицо, глаза.

Народная медицина предлагает смазывания и прижигания с использованием лекарственных трав и кислотных продуктов. Любые средства можно использовать в домашних условиях для выведения бородавки на пальце руки. Чем это привлекательно – остаются уродливые шрамы, которые на руках не так бросаются в глаза. На руках – можно, но только не на лице, чтобы не нанести себе еще более неприятное уродство.

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Опасны бородавки с кровянистыми выделениями и быстрым ростом. Это может быть сигналом онкологического заболевания, поэтому в таком случае поход к врачу просто необходим.

Аптечные средства

Реализуются в аптечных сетях без рецептов, и ими можно пользоваться на основании Инструкции по применению:

Ляписный карандаш, состоящий из нитрата серебра. Его следует использовать строго по инструкции, чтобы не получить ожог. Способ применения: аккуратно снять защитный колпак, намочить карандаш в холодной воде, прижечь точечно всю бородавку, включая ее корневую основу. Применять 1 раз в день. Крем с салициловой кислотой, эффективно высушивает кожу, вместе с нею высыхает и бородавка. Чтобы лечение кремом было более эффективным, перед его применением рекомендуется распарить руку горячим полотенцем. После обработки кремом палец забинтовать. Если процедура проводится на ночь, то утром повязку надо снять, а высохшую часть кожи и бородавки аккуратно соскоблить пластмассовым косметическим ножиком. Нож для этого выделить отдельный, хранить закрытым до дальнейшего использования. А он еще не раз пригодится, так как удаление бородавки кремом длительный, такие обработки надо проводить ежедневно в течение месяца. Простое средство – йод. Способ применения: вымыть руки, высушить их, ватной палочкой обработать бородавку, обязательно включая корневую основу. Повторять обработку ежедневно, пока бородавка не высохнет полностью. Суперчистотел, название не отвечает его действительному химическому составу. На деле он представляет собой смесь щелочей активного воздействия на наросты. Способ употребления: вымыть и высушить руки, аккуратно вскрыть упаковку, пипеткой нанести средство на бородавку. Повторять обработку ежедневно. Суперчистотел действует быстро, бородавку можно вывести за несколько дней. Лейкопластырь – нестандартный способ удаления бородавки. Но многим помогает. Способ применения: вырезать пластырь по форме нароста, плотно приклеить к поверхности пальца. При необходимости обновлять лейкопластырь. Повторять действие неделю, затем аккуратно пластмассовым косметическим ножом убрать бородавку. Пластырь высушивает ее, и она должна сняться без осложнений. Если бородавка высушена не вся, продолжать обработку пластырем до полного ее исчезновения. Салициловая и борная кислоты. Приобретаются в аптеке. Способ применения: прижигать бородавку ватными палочками 1 раз в день. Кислоты можно чередовать. Они буквально сожгут ткань бородавки.

Все эти средсва помогут вам избавиться от бородавок на руке. Ну а если после применения данных средсв бородавки все же не исчезли, то лучше обратиться к врачу.