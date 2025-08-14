Рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии за 3 дня до своего дня рождения

Известный рэпер едва не лишился жизни. Lil Pump рассказал, как смог выбраться из перевернутого автомобиля.

автор Елизавета Федорова

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День, который мог закончиться трагедией, стал для Lil Pump напоминанием о ценности жизни. 24-летний американский рэпер, прославившийся хитом Gucci Gang, попал в серьезное ДТП. По словам артиста, его автомобиль занесло на мокрой дороге, и машина перевернулась. Чтобы выбраться, певцу пришлось разбить окно.

«Я был в шаге от смерти. Бог есть! Никогда не садитесь за руль в дождь. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить за все благословения», – поделился музыкант в соцсетях.

Lil Pump опубликовал фото перевернутой машины и видео с места происшествия. На кадрах – полностью искореженный кузов и следы серьезных повреждений, которые чудом не стоили жизни исполнителю.

Фото: соцсети/@lilpump
В июне рэпер был в России. Он давал концерт в Москве и был впечатлен местными девушками. Lil Pump признался, что еще не задумывался о женитьбе, но, побывав в нашей стране, решил, что его избранницей будет русская девушка.

В рамках визита не обошлось и без коллабораций – Lil Pump записал трек с певицей MARGO, известной своим сотрудничеством с Филиппом Киркоровым. Поговаривали, что рэпер очаровал Марго Овсянникову, но сама артистка быстро развеяла слухи. Она заявила, что ее интересует только сотрудничество и ни о какой романтике и речи быть не может.

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Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

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Антон Пинский и Илья Трапезник подрались на открытии «Vанили»

Светские каналы делятся версиями произошедшего.

автор Евгений Елисеев

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Антон Пинский и Илья Трапезник подрались на открытии «Vанили»

Накануне ресторатор Антон Пинский и гастрокритик Илья Трапезник подрались на ужине, организованном в честь перезапуска московского ресторана «Vаниль» Аркадия Новикова. О конфликте сообщили телеграм-каналы «Антиглянец» и Food and the City ресторанного обозревателя Марии Лобановой.

По сообщению «Антиглянца», мужчины обменялись резкими репликами, после чего ссора переросла в драку. Пинский поведал каналу, что Трапезник первым бросился на него с кулаками. Однако затем авторы опубликовали иную версию о том, что ресторатор был недоволен отзывами о своих заведениях, угрожал критику и оскорбил его родных.

Схожие обстоятельства описала Лобанова. Как она утверждает, бизнесмен выступил с требованием прекратить публикации о нем и высказал угрозу с упоминанием родителей Трапезника. После этого, обозревательница рассказывает, между мужчинами началась потасовка.

В канале Food and the City появилась фотография, на которой Павел Камин вытирает кровь с разбитой верхней губы критика. Кроме того, Лобанова сообщила о порванном кармане Трапезника. По ее словам, сам Илья считал, что во время столкновения сумел удержать соперника.

Павел Камин вытирает разбитую верхнюю губу Ильи Трапезника. Фото: Telegram / @foodandthecity

Между тем незадолго до происшествия Трапезник поддержал резкую рецензию Ольги Карпуть на Avrora — один из проектов Пинского. Основательница КМ20 раскритиковала атмосферу ресторана и отдельные блюда. В частности, ей не понравилось обилие соусов и дополнений к морепродуктам, хотя устрицы она похвалила. Комментируя ее отзыв, Илья написал:

Я же призываю публичных и состоятельных людей чаще писать честные рецензии на рестораны

Однако подтверждения, что поводом для ссоры на ужине послужил именно этот пост, нет.

Происшествие уже обсуждают авторы светских каналов. В «ЛюбаЕСТ» пошутили, что «Vаниль», которую перезапускают при участии Светланы Бондарчук, перехватила у «Кофемании» репутацию площадки для громких драк. «Героиня Татлера» вспомнила отзыв Карпуть и иронически предположила, что ресторатор может предъявить претензии и ей.

Антон Пинский — основатель ресторанного холдинга Pinskiy & Co. Среди проектов группы — «Магадан», AVA, Patriki и Avrora. Трапезник ведет одноименный телеграм-канал с обзорами заведений и новостями ресторанной индустрии. Подробный рассказ о случившемся критик отложил. «Мой комментарий завтра. На холодную голову», — написал он после конфликта.

Picture of Евгений Елисеев

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

Фото: www.legion-media.com
Источник: Telegram / @sncmag; @foodandthecity