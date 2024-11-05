Путешествие с питомцем: все что нужно знать, чтобы отпуск прошел гладко

Итак, вы планируете отпуск, и тут встает вопрос: брать ли с собой питомца или оставить под присмотром дома? Собаки и кошки – полноправные члены семьи, и мысль о разлуке может терзать душу. Но как подготовить кота к поездке на самолете? Или справится ли собака с длинной дорогой в машине? Давайте разберем, что нужно учесть, чтобы путешествие с любимцем прошло как по маслу и превратилось в удовольствие, а не в стресс.

Когда стоит взять питомца с собой?

Если вы едете на пару дней или неделю, задумайтесь: а нужно ли брать питомца с собой? Короткая разлука может быть менее стрессовой для животного, чем целый багаж переживаний в новом месте. Оставить питомца можно под присмотром друзей, родных или даже нанять специальную "няню для животных". Если же поездка запланирована на длительное время или это место, куда вы готовы возвращаться с питомцем, – смело берите с собой!

Подготовка к путешествию: важные шаги





Перед тем как собирать чемоданы для себя и любимца, важно сделать несколько подготовительных шагов. Вот что нужно предусмотреть:

Ветеринарный осмотр и справки. Первое, что нужно сделать, – сходить к ветеринару, чтобы проверить, как чувствует себя животное. Особенно важно обновить прививки и взять справку о состоянии здоровья – это необходимо для поездок за границу. Транспортировочный контейнер. Удобная и безопасная переноска – залог спокойного путешествия. Она должна быть достаточно просторной, чтобы животное могло встать, развернуться и прилечь. Для самолетов существуют определенные требования к размерам и материалам контейнера – лучше уточнить их у авиакомпании. Питание и вода. В дороге всегда нужен запас еды и воды, но учитывайте, что кормить животное стоит не позже, чем за пару часов до поездки, чтобы избежать укачивания. Маленькие мисочки для воды и корма, которые легко закрепить в переноске, будут очень кстати. Игрушки и плед. Любимая игрушка и плед с домашним запахом помогут животному чувствовать себя спокойнее. Этот лайфхак работает и для собак, и для кошек, особенно если они впервые отправляются в путешествие.

Путешествие на машине: тонкости и советы





В пути на автомобиле основная задача – создать безопасное и комфортное место для животного. Кошек и мелких собак лучше перевозить в переноске, которая закреплена ремнем безопасности. Для крупных собак стоит приобрести специальный ремень или сетку, отделяющую передние сиденья от задних.

Регулярные остановки

Каждые два-три часа делайте остановки, чтобы питомец мог размяться и попить воды. Учтите, что некоторым животным может понадобиться больше времени на адаптацию, поэтому не стремитесь проехать всю дорогу без остановок.

Открытые окна и кондиционер

Животные могут перегреваться, поэтому следите за температурой в салоне. Не открывайте окна слишком широко, чтобы не простудить животное, и лучше включите кондиционер.

Путешествие на самолете: что нужно учесть

Авиаперелет с животным может быть стрессом не только для него, но и для хозяина, поэтому важно учесть все нюансы заранее.

Салон или багажное отделение

Если питомец небольшой и вместе с переноской весит менее 8-10 кг, его могут разрешить взять в салон. Крупные собаки, как правило, путешествуют в багажном отделении, которое специально оборудовано для животных.

Успокоительные препараты





Ветеринары не рекомендуют давать сильнодействующие успокоительные, так как это может быть опасно для животного. Лучше воспользоваться натуральными средствами, вроде феромонов или капель на основе трав, которые помогут питомцу чувствовать себя спокойнее.

Прибытие в аэропорт заранее

Важно приехать в аэропорт как минимум за три часа до вылета, чтобы у вас было время пройти контроль с животным и оформить все документы.

Какие сложности могут возникнуть?

Путешествие с животным – это всегда определенные риски и трудности. Вот что важно учитывать:

Укачивание и стресс. Многие животные плохо переносят смену мест и могут испытывать стресс или даже тошноту в дороге. Чтобы уменьшить вероятность укачивания, старайтесь не кормить животное за два часа до поездки.

Проживание в отеле. Не все гостиницы готовы принять гостей с питомцами, поэтому всегда уточняйте этот момент заранее. Многим гостиницам потребуется дополнительная плата за проживание с животным.

Непривычная среда. Далеко не всем животным комфортно в незнакомой обстановке, поэтому они могут стать более тревожными или даже агрессивными. Дайте питомцу немного времени, чтобы освоиться, и не оставляйте его одного на длительное время.

Советы для успешного путешествия с питомцем





Начинайте с коротких поездок. Если ваш питомец еще не был в путешествиях, начните с коротких поездок по городу, чтобы он привык к переноске и шуму транспорта.

Заранее планируйте маршрут и места остановок. По возможности продумайте точки для отдыха, где можно будет покормить питомца и дать ему возможность размяться.

Обеспечьте чипирование и идентификацию. На случай, если питомец вдруг потеряется в незнакомом месте, чипирование или идентификационная бирка с вашим контактом могут оказаться спасением.

Держите аптечку под рукой. Антигистаминные, средства от укачивания, бинты и мази от порезов и ушибов – все это нужно на случай мелких неприятностей.

Позаботьтесь о развлечении. Если предстоит долгое путешествие, возьмите с собой любимые игрушки животного, чтобы ему не было скучно.

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