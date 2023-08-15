Каждому человеку хочется больше отдыхать и наслаждаться весенними днями. Производственный календарь на месяц показывает, как отдыхаем 8 марта 2023 года в России.

Выходные и переносы

В марте 2023 года будет всего один государственный праздник – Международный женский день. Его традиционно отмечают 8 числа первого весеннего месяца. В 2023 году праздничная дата выпадает на среду, формируя тем самым разорванную рабочую неделю – ситуацию, при которой выходной приходится на середину трудового периода. Это создает определенные трудности как для самих сотрудников, так и для организации рабочего процесса.

Помимо самого праздника, россияне в марте 2023 года также будут отдыхать и в обычные выходные:

4, 11, 18, 25 – субботы;

5, 12, 19, 26 – воскресенья.

Единственный праздник приходится на среду, поэтому переносов в этом месяце не будет. По этой же причине за день до самого события предусмотрен предпраздничный сокращенный день. Согласно действующему законодательству РФ, если празднуемая дата приходится на будни, то норма работы в предыдущий день сокращается на один час.

Читайте также: Как отдыхаем 9 мая 2023 года — официальные выходные

Производственный календарь

Производственный календарь является обязательным инструментом для всех работников бухгалтерской и кадровой службы. Он помогает вести учет рабочих дней и их длительность, оплачивать больничные и подсчитывать время отпуска. Также данный календарь будет полезен и тем, кто хочет правильно планировать задачи и отдых на месяц.

Согласно данным производственного календаря, март 2023 года имеет следующие параметры:

календарных дней – 31;

полных рабочих – 21;

сокращенных рабочих – 1;

выходных – 8;

праздничных – 1.

Количество рабочих часов зависит от нормы рабочей недели и количества трудовых дней в ней. По этим параметрам первый месяц весны будет выглядеть следующим образом:

Количество часов в неделю Общее количество трудовых часов за месяц Норма часов в день 40 175 8 36 157,4 7,2 24 104,6 4,8

Российским законодательством установлена норма труда, которая высчитывается по длительности трудовой недели. Например, если период работы составляет 5 дней, то по общему количеству часов будет легко определить норму за сутки. Деятельность, превышающая установленные значения, оплачивается дополнительно как переработка.

История праздника

8 марта, как и многие праздники, появился в результате протестных движений рабочих. Его родиной является США. В 1908 году в Нью-Йорке прошла многотысячная протестная акция женщин с требованием сокращения нормы труда, улучшения условий и оплаты, предоставления права участвовать в голосовании. Год спустя социалистическая партия США предложила учредить последний выходной февраля Днем трудящихся женщин.

Уже в 1910 году на конференции социалисток в Копенгагене по предложению Клары Цеткин был учрежден Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Так как единой даты празднования определено не было, его отмечали в разное время. Лишь в 1914 году труженицы нескольких стран вышли на акции 8 марта. Эта дата и стала Международным женским днем.

Несмотря на то, что зарождение праздника произошло в США, там он не прижился, как и в капиталистических странах Европы. Свое распространение день 8 марта получил в социалистических странах. В СССР, а позднее в России и некоторых постсоветских государствах эта дата стала нерабочим днем.

В 1975 году на Генеральной Ассамблее ООН 8 марта огласили днем достижений женщин во всех сферах жизни, а также протеста против гендерного неравноправия. Ежегодно организация проводит тематические мероприятия, приуроченные к этому дню.

Праздничные мероприятия 8 марта 2023 года

В настоящее время мероприятия на государственном уровне не проводятся, но на рабочих местах принято презентовать женщинам цветы и оставлять поздравления. За несколько дней до самого события продажи цветов возрастают как минимум вдвое. 8 марта в 2023 году будет выходным днем в России.

Обычаи праздновать есть и в других странах:

В Китае 8 марта женщины трудятся 4 часа вместо 8, но это правило носит рекомендательный характер. Некоторые руководители китайских предприятий могут его игнорировать.

В Италии представительницам прекрасного пола дарят мимозы. Считается, что традиция зародилась в Риме после Второй мировой войны, но ее источник неизвестен.

В Штатах весь первый месяц весны посвящен достижениям женщин во всех сферах. Президент США выступает перед народом и отдает должное вкладу местных женщин.

Подведем итог

Производственный календарь указывает, как отдыхаем 8 марта 2023 года и в другие даты этого месяца в России. Граждан ждет однодневный праздник без переносов и дополнительных нерабочих дней.