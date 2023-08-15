Отдых в Адлере в 2023 году — особенности и популярные места

Адлер — это район города Сочи и один из лучших курортов с самым длинным летом, манящим побережьем, отелями и ухоженными парками. Отдых здесь выбирают многие туристы, ведь их ждет ласковое море, яркое солнце и живописные пейзажи.

Особенности отдыха в Адлере в 2023 году

Адлер — популярный туристический городок на черноморском побережье. Несмотря на то, что это самый южный курорт страны, здесь жара и влажность переносятся достаточно легко благодаря близости гор и морскому бризу.

К особенностям отдыха в Адлере относят чистое море с хорошей глубиной. Пляжи здесь галечные, но при этом они широкие и, что немаловажно, бесплатные.

Адлер — это еще и красивая природа: величественные горы с заснеженными пиками, высокие пальмы, кипарисы, кактусы, лимоны и цветущие магнолии. Также здесь большой выбор достопримечательностей и развлечений, при этом каждый турист может посетить близко расположенные туристические места — Сочи, Красную Поляну и Абхазию.

В Адлере можно выбрать места для проживания на любой вкус и кошелек, даже остановиться в одном из санаториев, которые предлагают пройти лечение с применением мацестинской воды с сероводородом и иловой грязи.

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Конечно, отдых на южном курорте имеет и свои минусы. Многие туристы отмечают, что цены здесь слишком высокие. Не нравится гостям и то, что аэропорт и ж/д вокзал расположены прямо в центре города. В некоторых районах постоянные пробки, не везде есть набережная, а чтобы попасть на пляж, нужно идти через тоннель или железную дорогу. При этом вечером все пляжи закрыты и о вечерних морских прогулках приходится только мечтать.

Несмотря на недостатки, туристы дают курорту высокую оценку и для своего отдыха выбирают именно Адлер с его окрестностями.

Популярные места Адлера

Адлер — это не только пляжный отдых, здесь есть что посмотреть. Не будет скучно и любителям природных достопримечательностей, и тем, кто ценит исторические объекты.

Парк «Южные культуры»

Спокойное и приятное место с дорожками, аллеями и лавочками, где можно уютно отдохнуть и полюбоваться на плавающих в пруду белоснежных лебедей. В парке растут разные субтропические растения, там же выращивают саженцы для озеленения улиц.

Музей Николы Теслы и Музей автомобилей

Узнать все о первооткрывателе электрического тока можно в музее Николы Теслы. Здесь гостям представлены самые интересные экспонаты, например, рояль, который играет благодаря молниям, или разрушитель материи. В музее проходят выставки, яркие шоу и показ анимационных фильмов. Каждый посетитель может поучаствовать в научных опытах.

Любителям гоночных и редких автомобилей открывает свои двери музей автоспорта. Здесь можно увидеть машину Джеймса Бонда, настоящий болид Формулы 1 Jaguar R5B 2004 года, легендарный кар Ferrari F40, а также известный по трилогии «Назад в будущее» Delorean из нержавеющей стали.

Обезьяний питомник

В начале XX века при НИИ медицинской приматологии РАМН был создан питомник, на территории которого сегодня живут более двух тысяч обезьян и мартышек. Его лучше всего посещать в период с мая по октябрь, т. к. с приходом холодов животные прячутся в своих теплых вольерах.

Ущелье Ахцу и старая Краснополянская дорога

Разлом тектонической плиты привел к образованию глубокого, но живописного ущелья Ахцу, окруженного зеленью и отвесными скалами. Это одно из самых волнующих и интересных мест — через ущелье проходит соединяющая Красную Поляну и город дорога, которая в СНГ считалась самой опасной. На ней можно встретить стоянки древних людей, тоннели и похожие на ребра арки.

Водопад Глубокий Яр или Пасть дракона

Среди высоких скал находится самый мощный и один из самых высоких водопадов Сочи с высотой каскадов в 42 м. Внизу есть озеро, но даже летом вода в нем очень холодная. Сюда лучше приезжать после таяния снега или дождей, когда водопад набирает максимальную силу.

Скайпарк AJ Hackett Sochi

Уникальное место, ведь во всем мире подобных сооружений не так много. Здесь находится самый протяженный в мире подвесной мост длиной более 400 м, самые высокие качели с размахом 170 м и самая высокая в Европе тарзанка высотой более 200 м. Парк идеально походит для любителей экстремального отдыха, но там можно и просто прогуляться, чтобы с высоты 200 м оценить всю красоту горной реки и ущелья.

Ахштырская пещера

В 130 м над рекой Мзымта находится Ахштырская пещера, которая уходит вглубь горы на 150 м. Это не только красивая природная достопримечательность, но и захватывающее историческое место — здесь жили люди еще с древних времен. Пещера довольна большая, в ней можно прогуляться по залам высотой до 10 м. К интересным фактам можно отнести и то, что в пещере были обнаружены орудия древних людей и кости пещерных медведей.

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Где можно остановиться в Адлере — гостиницы, частный сектор

Адлер — это не просто часть Сочи, это самостоятельный курорт с микрорайонами, где можно недорого и с комфортом провести свой отдых у моря в 2023 году. Для спокойного отдыха идеально подходит Совхоз Россия. Это самый дальний микрорайон, но в непосредственной близости от него расположены Олимпийская деревня и трасса «Формулы 1». Считается, что здесь самое чистое море и просторные пляжи без большого скопления людей.

Активным туристам стоит рассмотреть для отдыха район Имеретинской бухты. Никакого шума, только набережная, велодорожка, кафе и маленькие магазинчики.

В районе ж/д вокзала расположен курортный городок с главными здравницами и пансионатами. Здесь же находится самый крупный в Европе открытый бассейн. Под железной дорогой проходит тоннель, который ведет прямо к пляжу. В стороне от железной дороги — центральный район со своей собственной набережной. Здесь жизнь кипит и днем, и ночью, но добираться до пляжа придется на общественном транспорте или автомобиле.

Отдых в Адлере зависит от финансовых возможностей, вариантов здесь очень много. На цены в 2023 году, как и всегда, влияет питание, наличие бассейна и расстояние до моря.

Со всеми удобствами можно отдохнуть в отелях по программе «все включено». Как правило, такие гостиницы расположены рядом с морем, в распоряжении гостей просторные номера, бассейн, СПА-салоны, тренажерный зал, а также детские клубы для самых маленьких туристов. К самым лучшим отелям относят «Богатырь», ,«Бархатные сезоны» и «Русские сезоны». Цена за номер на 1 ночь на 2-х взрослых — от 26 000 руб.

Для отдыха с детьми и больших компаний можно рассмотреть такой вариант, как апарт-отели. По уровню оснащения и по площади они могут подразделяться на виллы, квартиры или студии. Многие из них имеют общую территорию с бассейном, тренажерами, сауной и т. п. Цена за номер на 1 ночь, независимо от количества гостей, — от 7 500 руб.

Купить путевку с целью лечения и оздоровления можно в один из санаториев или пансионатов с собственным пляжем, питанием и ухоженной территорией. Хорошо себя зарекомендовали санатории «Южное Взморье», «Зеленая роща», «Адлер-курорт». Цена за 1-местный номер в сутки — от 4 790 руб.

Отличные условия для проживания предлагают дома отдыха. Здесь можно выбрать полный пансион, только с завтраком, с обедом и ужином. Лучшие из них расположены на берегу моря, имеют собственную территорию с зеленой зоной и бассейном. Из всех предложений многие туристы выделяют «Алые Паруса», «Каравелла» и «Грейс Кипарис». Цена за номер на 1 ночь на 2-х взрослых (завтрак включен) — от 11 305 руб.

Большой спектр развлечений и удобств с питанием, вечеринками, рыбалкой, походами предлагают своим гостям базы отдыха. Цена за 1 сутки без питания — от 2 500 руб.

Комфортные условия для семейного отдыха в Адлере в 2023 году можно оценить, если выбрать для проживания гостевые дома. Прежде чем сделать выбор, стоит узнать условия (расстояние до моря, наличие собственной территории, отдельного санузла, кухни и т. п.), почитать отзывы. Цена за сутки — от 2 000 руб.

Многие туристы выбирают проживание в частном секторе. Такой отдых в Адлере в 2023 году обойдется недорого, цена зависит от условий и расстояния до моря. Спектр предложений довольно широк — можно арендовать апартаменты на побережье или снять комнату со скрипучей кроватью. Цена за сутки — от 1 000 руб.

Климат в Адлере

Адлер расположен в самом теплом уголке России, здесь больше всего солнечных дней в году. Самое красивое время года на курорте — весна, когда природа радует яркими красками цветущих растений и волшебными ароматами. Уже в конце апреля лето начинает заявлять о своих правах, но сезон отдыха наступает в конце мая, когда вода в море уже достаточно прогрета.

Летом в Адлере жарко и влажно. В июне еще стоит комфортная погода, но июль и август — самые знойные месяцы. Средняя температура воздуха +30 °С, воды +27 °С.

Осень на курорте еще хранит тепло летних дней, но уже в конце сентября заметно холодает, особенно по ночам. В начале октября ветер и дождь становятся частыми явлениями.

Кухня в Адлере

В Адлере можно отведать блюда кавказской, кубанской и черноморской кухни. Курорт богат морскими продуктами, здесь очень вкусно готовят крабов на гриле и рагу с моллюсками. Особой популярностью пользуются рапаны, которые по вкусу напоминают мидий. Обязательно стоит попробовать черноморскую барабульку — это маленькая, но очень вкусная и ароматная рыбка, которую сначала маринуют, затем обжаривают в панировке.

В Адлере стоит попробовать знаменитые хинкали из бараньего фарша с кинзой. Здесь готовят и долму — в виноградные листья заворачивают начинку из мясного фарша с добавлением овощей и кавказских пряностей.

Кухня в Адлере сложилась и под влиянием соседей, поэтому здесь можно отведать маслянистый хачапури и нежный осетинский пирог. Многие туристы любят мамалыгу — это кукурузная каша, только готовят ее в виде густой лепешки и подают с грибами, рыбой, мацони, зеленью или беконом.

На десерт можно попробовать вяленую хурму, она очень сладкая и не вязкая, и чурчхелу, которая не содержит сахара — ее основу делают из виноградного сока.

Адлер — самостоятельный и хорошо обустроенный курорт, который подходит для пляжного, активного отдыха и для оздоровления. Добраться туда можно воздушным путем, а если покупка авиабилетов не по карману, подойдет поезд, автобус или личный автомобиль. Но наземное путешествие может занять от 24 часов до 1,5 суток.

Итоги