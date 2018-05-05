Если вы до сих пор не решили, куда поехать отдыхать за границу на море в августе 2018, пришло время, основательно подойти к этому вопросу. В мире так много удивительных мест, что сделать выбор будет очень непросто. Когда вы поймете, чего именно хотите от отдыха обязательно сможете отыскать собственный кусочек рая.

Клубный отдых

Солнце, море, пляж и непрекращающиеся шумные вечеринки. Чего еще может желать душа, уставшая от монотонной офисной работы, забирающей все силы, учебы, духоты мегаполиса и серых будней. За незабываемыми впечатлениями отправляйтесь в путешествие на лучшие тусовочные курорты.

Айя-Напа (Кипр)

Песчаные пляжи с золотистым и белым песком, лазоревая прозрачная вода, высокий сервис и уровень безопасности порадуют даже самого требовательного отдыхающего. Здесь можно мирно вздремнуть после бессонной ночи или заняться излюбленным водным спортом:

виндсерфинг;

дайвинг;

гребля;

водные лыжи;

спортивная рыбалка;

яхты, катамараны, гидроциклы, сафари на прогулочном катере.

Перечислить все развлечения просто невозможно. Такой же нелегкий выбор предстоит любителям вечеринок.

Количество клубов и баров уверенно перешагнуло через отметку 50. Поклонники Айя-Напа советуют прямиком отправляться в Senior Frog’s, клуб «Замок» или Jagermeister Barcode.

Температура в августе на Кипре уверенно держится на отметке 33°С-35°С. Вода прогревается до 30°С. Поэтому не занимайте место в чемодане теплой одеждой. Шорты, юбки, майки, платья и обязательно кепки – больше ничего не нужно. Лучше не забудьте солнцезащитные средства.

В аптечку соберите лишь самое необходимое. На курорте достаточно аптек, хотя цены здесь несколько дороже. Зато большинство фармацевтов свободно общаются на русском языке.

В зависимости от выбранного тура, цена на отдых в Айя-Напа может варьироваться от 50 000 рублей на двоих, за 7 ночей (8 дней).

Мармарис (Турция)

Одна из лучших Средиземноморских и Эгейских бухт дает возможность путешествовать на яхтах и прогулочных гюлетах. Здесь можно без опаски купаться в тихом теплом море и наслаждаться идеальными пляжами. Живописная местность с благоуханными лесными массивами сочетается с развитой инфраструктурой, а подводный мир открывает тайны множества руин.

Но, мы же приехали сюда за развлечениями, поэтому главной достопримечательностью станет The Bar Street. Днем, тихая и спокойная улочка, ночью превращается в огромный танцпол. Обязательно нужно посетить самый большой клуб Areena, который порадует не только музыкой, но и пиротехническими, а также лазерным шоу. Дальше можно отправиться в Santana Bar, Black Mirror, Pacha, Crazy Daisy, Andromeda.

Качество проведенного вами вечера напрямую зависит от выбранного клуба, поэтому не засиживайтесь на одном месте и выбирайте заведение, соответствующее всем требованиям. В любом случае здесь весело, ярко, шумно, колоритно и многонационально.

Погода в августе весьма засушливая, дождей практически нет. Днем, воздух может прогреваться до 38°С, ночь колеблется в пределах 22°С-25°С. Температура воды достигает 26°С. После бессонной ночи, главное, не сгореть под лучами приветливого солнца, поэтому не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами.

Если надоест нежиться на шезлонге, можно покататься на банане, аквабайке, катамаране, водных лыжах. Заняться сафари на квадроциклах, дайвингом или рафтингом.

Недельный отдых на Мармарисе стоит от 40 000 рублей за 2 человек.

Отдых с детьми

Дети не меньше, чем родители, ждут летнего путешествия на море. Однако, маленьким непоседам требуются особые условия: теплая вода, пологий вход в море, безопасность, сбалансированное питание и всевозможные развлечения.

Албена (Болгария)

Самое лучшее место для семейного отдыха – Албена. Воздух прогревается до 30°С, а Черное море – до 26°С. Дождей нет, поэтому воздух сухой и жара переносится очень легко.

Чистота и ухоженность курорта подтверждена «Голубым флагом». Здесь всего один пляж, но его протяженность составляет 5 километров, а ширина 150 метров. Дети будут в восторге от мелкого белого песка, кристально чистой воды и пологого входа в море. Относительная глубина начинается только в 100 метрах от берега, что, иногда, может не нравиться взрослым.

На берегу установлены раздевалки, душевые, туалеты, а главное, работает служба спасения.

Во всех отелях есть детское меню, куда обязательно входят натуральные соки из фруктов, выращенных на собственных плантациях. Приятным бонусом для родителей станут существенные скидки на проживание детей до 14 лет.

Развлечения рассчитаны на ребят любых возрастов:

игровые площадки;

детские бассейны;

луна-парк;

пункты проката велосипедов и машинок;

водные аттракционы на пляже;

фестивали, конкурсы, тематические программы;

школа верховой езды;

дайвинг-центр.

Если есть необходимость отправиться за покупками или провести несколько часов в СПА, вы всегда можете оставить ребенка под присмотром в детском клубе «Занимайка».

Стоимость семейного тура в Албену от 22 000 до 25 000 рублей.

Хаммамет (Тунис)

Туристам с детьми, Хаммамет понравится протяженными ухоженными пляжами, чистым песком, пологим входом в воду, спокойным Средиземным морем и комфортным климатом. Температура воздуха в августе достигает 35°С, а водичка прогревается до 28°С.

Здесь больше всего отелей, которые подходят для семейного отдыха. В них предусмотрена детская мебель, оборудованы игровые площадки, аттракционы, водные горки, работают аниматоры.

Отдыхая в Хаммамет обязательно нужно посетить развлекательный комплекс Carthage Land. Главный плюс в том, что нужно платить только за вход, а не за каждый аттракцион в отдельности. Поэтому кататься можно пока не надоест. Единственный минус – ограничения по росту.

Кроме этого, детей стоит отвести в:

парк Ali Baba для детей от 2 до 12 лет. Здесь можно поиграть в лабиринте, сухом бассейне с пластиковыми шариками, покататься на «Пальме», поиграть в пиратском корабле, пострелять из пушки и многое другое;

Aladin parc с игровыми автоматами, «слониками» и «лошадками» для самых маленьких. Советуем заранее запастись монетами в 1 динар, так как у кассира не всегда можно разменять крупные деньги;

AquaLand – относительно небольшой аквапарк с горками, волновыми бассейнами и детской зоной.

Родителям можно расслабиться в центрах талассотерапии.

Цены на тур в Хаммамет за 2 человека могут стартовать от 39 000 рублей.

Романтика и экзотика

Если вы планируете романтическое путешествие, медовый месяц или просто хотите окунуться с головой в совершенно другой мир, предлагаем посетить экзотические, неповторимые и невероятные уголки нашей планеты. К сожалению, сказочные Мальдивы, Бали, Маврикий и Сейшельские острова могут себе позволить лишь немногие. Поэтому немного опустим финансовую планку и отыщем не менее великолепные курорты.

Крит (Греция)

Пляжный отдых в Европе совсем недешевое удовольствие, но Крит успешно борется с этим стереотипом. Крупнейший греческий остров предлагает жилье на любой вкус и кошелек. Вы можете заселиться в недорогой гестхаус или шикарный 5-звездочный отель.

Температура может достигать 35°С, а море прогревается до 25°С. Однако, приготовьтесь, что примерно до 20 августа на острове царят ветра. Они возмущают море и препятствуют комфортному отдыху на пляже.

Хотя спрятаться от них вполне можно в красивейших бухтах, где не бывает штормов даже в самые ветреные дни.

Остров славится не только комфортным пляжным отдыхом, но и приятным времяпрепровождением. По желанию, можно посетить:

аквапарк, террариум, океанариум;

морской круиз на остров Санторини или Диа;

поиграть в мини-гольф, прогуляться на квадроциклах и лошадях, пострелять из лука, заняться дайвингом;

пещеры Сфендони и Мелиодони;

фестивали с театральными и музыкальными спектаклями, праздник Агиоса Тита (покровителя Крита), день Святой Марии, международный рок-фестиваль;

Кносский дворец.

А еще, в конце августа можно стать свидетелем традиционных критских свадебных процессий, на которые приглашены жители и гости острова.

Цена туров на Крит около 45000–50000 рублей за двоих (8 дней, 7 ночей) без питания. Стоимость горящих туров от 25 000 рублей без питания.

Ларнака (Кипр)

Это направление пользуется все большей популярностью у туристов. Прекрасные пляжи, недорогие отели, мягкий климат и радушные местные жители позволяют хорошо отдохнуть и отпустить все накопившиеся проблемы. В августе здесь жарко. Температура воздуха достигает 34°С, а Средиземное море прогревается до 29°С.

Ларнака – одно из самых романтических мест. Несмотря на большое количество туристов, вы легко сможете отыскать уединенный уголок, тишина которого будет нарушаться только шумом прибоя.

Излюбленное место для свиданий – Пальмовый проспект. Здесь можно спокойно прогуляться, наслаждаясь красотами бухты или устроить незабываемый ужин в небольшом ресторанчике.

Разнообразить отдых помогут многочисленные развлечения:

прогулки на яхтах;

дайвинг;

виндсерфинг;

катание на параплане и банане;

древнегреческий фестиваль драмы.

Прикоснуться к древней культуре можно, посетив акведук Камарес, античный Китион. Взяв напрокат машину или, записавшись в тур можно отправиться на фестиваль Богини Любви Афродиты в Пафосе, фестиваль вина в Лимассоле, водопад Милломерис. Кстати, не забудьте приехать на знаменитую Скалу Афродиты, искупаться в море и найти камешки в форме сердечек, чтобы ваша любовь длилась вечно.

Стоимость тура на двоих составит от 50 000 рублей.

Чтобы отдых не обернулся разочарованием, важно выбрать не только направление, но и турфирму. Можно спросить у друзей и знакомых, почитать отзывы в интернете или пойти на небольшую хитрость.

Возьмите телефонный справочник трехлетней давности и наберите номер любой турфирмы. Если вам ответили, значит, фирма надежная и существует долгое время.

Помните, турбюро, по итогам ваших с ним отношений обязательно предоставит пакет документов с наименованием отеля, продолжительностью проживания, авиабилетами и медицинской страховой.