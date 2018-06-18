Хорватия, расположенная на Балканском полуострове, привлекает отдыхающих возможностью весело и дешево отдохнуть на лыжном курорте, а затем посетить средневековые замки и монастыри. Чистый воздух и шикарные пещеры, расположенные в национальном парке Плитвицкие озера не оставят равнодушными даже тех, кто не склонен к романтике.

Каждый год в прекрасную страну заблаговременно бронируют путевки, но некоторые граждане России предпочитают самостоятельные путешествия по собственному маршруту. Поэтому вопрос о том, нужна ли виза в Хорватию для россиян в 2018 году, не теряет актуальность. Ведь горная страна не менее привлекательна в летний период чистотой пляжей и шикарным обслуживанием.

Визовый режим для Российской Федерации

В 2013 году для граждан России был введен визовый режим, и на момент 2018 он остается неизменным. Без наличия этого документа запрещено пересечение границ государства Хорватия. Цель путешествия при этом не играет никакой роли. К тому же страна входит в состав ЕС, поэтому оформление визы происходит по правилам Шенгена.

Наличие разрешения на въезд в одно из государств, входящих в состав ЕС значительно упрощает оформление. Также разрешено посещать Хорватию тем, у кого оформлен вид на жительство в одной из стран, входящих в состав Шенгена.

Основные правила въезда на территорию государства:

Наличие действующего разрешения на въезд по шенгенскому договору в другие страны ЕС не менее двух раз. Если виза выдана другим государством, важно совершить поездку из него. Это поможет избежать проблем во время отдыха. Когда оформлена национальная хорватская виза, а не шенгенская, возможен въезд только на территорию Хорватии. Посещение по ней стран ЕС под запретом.

Оформление документа происходит непосредственно в туристическом агентстве, выдающем путевку. Или возможно посещение Консульства Хорватии или регионального визового центра, который есть в каждом городе.

При этом важно:

подать заявление о желании посетить государство не позже, чем за 3 месяца до посещения;

выезд с территории России при этом должен быть запланирован не ранее, чем через 10 дней после получения визы;

подать заявление может законный представитель гражданина РФ, а забрать может только сам путешественник лично.

Стоимость оформления визы

В связи с возможностью оформить визу различными способами существует несколько ценовых диапазонов оплаты. Она может производиться в рублях или евро, в зависимости от места получения:

посольство при обычном оформлении — 35 евро;

срочное получение в посольстве — 70 евро;

визовый центр Хорватии — 19 евро или в рублях по действующему курсу;

в туристическом агентстве стоимость составит от 50 до 100 евро.

Рассмотрение заявления отсчитывается со дня обращения и составляет от трех до пяти дней. При возникновении вопросов о достоверности предоставляемой информации о гражданине РФ или неправильно оформленных документах процедура может затянутся.

В данном случае все индивидуально. Поэтому важно не торопиться и заполнять все графы анкеты и заявления с предельной точностью и правдивостью.

Список необходимых документов

Для получения национальной визы, разрешающей посещение исключительно Хорватии, требуется следующий пакет документов:

заявление от туриста;

фото заданного формата;

страховка жизни, оформленная по правилам Шенгена;

наличие на счету суммы от 30 тысяч евро и подтверждающая этот факт бумага от банка;

сумма на отдых из расчета 50 евро в сутки на 1 человека;

заграничный паспорт, который действует еще минимум 3 месяца и его копия;

квитанции об оплате всех необходимых сборов на визу и сервис;

документы, подтверждающие цель путешествия (приглашение, путевка);

для ребенка необходимо оформить отдельный паспорт и соответствующие юридические документы по общим правилам.

Если документы в порядке и соблюдены все нюансы в оформлении, никаких проблем с получением визы не возникнет.