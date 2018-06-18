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Виза в Хорватию для россиян 2018: нужна ли и как оформить

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Хорватия, расположенная на Балканском полуострове, привлекает отдыхающих возможностью весело и дешево отдохнуть на лыжном курорте, а затем посетить средневековые замки и монастыри. Чистый воздух и шикарные пещеры, расположенные в национальном парке Плитвицкие озера не оставят равнодушными даже тех, кто не склонен к романтике. 
 

Каждый год в прекрасную страну заблаговременно бронируют путевки, но некоторые граждане России предпочитают самостоятельные путешествия по собственному маршруту. Поэтому вопрос о том, нужна ли виза в Хорватию для россиян в 2018 году, не теряет актуальность. Ведь горная страна не менее привлекательна в летний период чистотой пляжей и шикарным обслуживанием.

Визовый режим для Российской Федерации

В 2013 году для граждан России был введен визовый режим, и на момент 2018 он остается неизменным. Без наличия этого документа запрещено пересечение границ государства Хорватия. Цель путешествия при этом не играет никакой роли. К тому же страна входит в состав ЕС, поэтому оформление визы происходит по правилам Шенгена.

Наличие разрешения на въезд в одно из государств, входящих в состав ЕС значительно упрощает оформление. Также разрешено посещать Хорватию тем, у кого оформлен вид на жительство в одной из стран, входящих в состав Шенгена.

Основные правила въезда на территорию государства:

  1. Наличие действующего разрешения на въезд по шенгенскому договору в другие страны ЕС не менее двух раз.
  2. Если виза выдана другим государством, важно совершить поездку из него. Это поможет избежать проблем во время отдыха.
  3. Когда оформлена национальная хорватская виза, а не шенгенская, возможен въезд только на территорию Хорватии. Посещение по ней стран ЕС под запретом.

Оформление документа происходит непосредственно в туристическом агентстве, выдающем путевку. Или возможно посещение Консульства Хорватии или регионального визового центра, который есть в каждом городе.

При этом важно:

  • подать заявление о желании посетить государство не позже, чем за 3 месяца до посещения;
  • выезд с территории России при этом должен быть запланирован не ранее, чем через 10 дней после получения визы;
  • подать заявление может законный представитель гражданина РФ, а забрать может только сам путешественник лично.

  • А вам нравится отдых в Хорватии?

Стоимость оформления визы

В связи с возможностью оформить визу различными способами существует несколько ценовых диапазонов оплаты. Она может производиться в рублях или евро, в зависимости от места получения:

  • посольство при обычном оформлении — 35 евро;
  • срочное получение в посольстве — 70 евро;
  • визовый центр Хорватии — 19 евро или в рублях по действующему курсу;
  • в туристическом агентстве стоимость составит от 50 до 100 евро.

Рассмотрение заявления отсчитывается со дня обращения и составляет от трех до пяти дней. При возникновении вопросов о достоверности предоставляемой информации о гражданине РФ или неправильно оформленных документах процедура может затянутся.

В данном случае все индивидуально. Поэтому важно не торопиться и заполнять все графы анкеты и заявления с предельной точностью и правдивостью.

Список необходимых документов

Для получения национальной визы, разрешающей посещение исключительно Хорватии, требуется следующий пакет документов:

  • заявление от туриста;
  • фото заданного формата;
  • страховка жизни, оформленная по правилам Шенгена;
  • наличие на счету суммы от 30 тысяч евро и подтверждающая этот факт бумага от банка;
  • сумма на отдых из расчета 50 евро в сутки на 1 человека;
  • заграничный паспорт, который действует еще минимум 3 месяца и его копия;
  • квитанции об оплате всех необходимых сборов на визу и сервис;
  • документы, подтверждающие цель путешествия (приглашение, путевка);
  • для ребенка необходимо оформить отдельный паспорт и соответствующие юридические документы по общим правилам.

Если документы в порядке и соблюдены все нюансы в оформлении, никаких проблем с получением визы не возникнет.

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18.06.2018
Теги: виза Хорватия для россиян

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