Любители спокойного отдыха на море за границей имеют возможность в мае 2018 года выбрать из списка предложений туроператоров наиболее подходящую для себя страну. Преимущества весеннего отпуска налицо – еще нет такого ажиотажа, как в летнюю пору, приемлемые цены радуют своей доступностью, билеты за перелет можно купить без очереди.

Черногория

Сравнительно низкая стоимость пакетных туров в эту страну порадует бюджетного туриста. Так, на семью из 2-х человек можно подыскать предложения стоимостью от 40 000 до 60 000 рублей. При этом в стоимость включены обязательные расходы по:

проживанию;

трансферу;

завтракам;

страхованию.

Бывалые путешественники рекомендуют выбирать небольшие отели, расположенные на второй береговой линии. Здесь цены на услуги меньше в несколько раз, гораздо чище и уютнее. Дорога к морю идет мимо различных кафе и пекарен, где за несколько евро можно запастись едой до вечера.

Черногорцы отлично понимают русскую речь, хотя сами и не говорят на родном для вас языке, поэтому проблем с выбором маршрута у гостей этой небольшой и аккуратной приморской страны не будет.

На майский отпуск лучше ехать в Будву и пригороды – здесь в последний месяц весны вполне комфортная температура воздуха и морской воды – около +25. Долго в воде не поплавать, но несколько раз окунуться можно без вреда для здоровья. Отдельной похвалы заслуживает чистота побережий – прозрачные волны накатывают на галечный берег, мусора нет, очередей за топчаном или зонтиком тоже не наблюдается. Много возможностей арендовать яхту и насладиться восхитительными пейзажами в бухте Адриатического моря.

Вьетнам

Государство сравнительно недавно обратило внимание на обустройство комфортабельных мест отдыха для иностранцев и потому цены здесь не в пример ниже, чем в европейских странах или на тропических островах. Так за 100 000 рублей можно купить пакетный тур на неделю и прекрасно провести время в курортном городке Нячанг вдвоем.

Здесь очень вежливый персонал, много русскоговорящих работников и отличные по своему разнообразию и сытности завтраки. Из недостатков поездки бывалые туристы выделили:

отсутствие правил движения на улицах. В том случае, если маршрут к морю или местным достопримечательностям проходит через оживленную трассу, придется просто в любом месте как можно спокойнее переходить на другую сторону – тебя объедут. Феномен азиатского движения известен всем, потому приловчиться, присмотревшись к местному населению в этой ситуации, можно быстро;

утомительный перелет. В среднем путешествие в эту экзотическую страну занимает около 10 часов.

Желающим в мае посетить это небольшое государство не следует опасаться сезона дождей – к концу весны осадков во Вьетнаме практически не бывает, до 11 часов утра волны на воде не поднимаются. После 17.00 снова наступает на поверхности бухты гладь и потому радоваться кристально чистой морской воде можно всем без исключения.

Радует любителей пляжного отдыха и температурный режим – май во Вьетнаме считается одним из самых жарких месяцев, потому воздух днем прогревается здесь до +32 градусов, а морские волны имеют не менее +27 градусов приятного тепла.

Если комфортное лежание на пляже не устраивает молодых и сильных туристов, покататься на доске можно на соседних пустынных пляжах – в этот период там довольно высокие волны и полное отсутствие зевак. А туристам с детьми опытные путешественники настойчиво рекомендуют центральный аквапарк с огромным количеством аттракционов и горок.

И, само собой, экскурсии по историческим и религиозным достопримечательностям обогатят незабываемыми впечатлениями любителей экзотики.

Турция

Страна заслуженно пользуется популярностью у северных народов – за сумму от 400 американских рублей здесь можно провести вдвоем три незабываемые ночи и пять дней. Учитывая наплыв отечественных туристов в сезоны отпусков, местные власти разрешили путешествовать по собственной стране в безвизовом режиме именно российским гостям. При этом в последний месяц весны лучше выбирать отели, расположенные на Средиземноморском побережье.

Температура воздуха и морских волн вполне комфортны для пляжного ничегонеделания и для многочасовых погружений с опытным инструктором по дайвингу.

И конечно же, не стоит забывать об экскурсиях – древнее государство с многовековой и бурной историей порадует поклонников полуразвалившихся строений и сказочных легенд. Само собой, здесь прекрасные и богатые местные рынки, на который обязательно стоит поторговаться с местными продавцами, обожающими северянок с голубыми глазами и светлыми волосами.

Инфраструктура всех пляжей и расположенных на них отелей очень развита – можно, не выходя за территорию гостиницы, сходить на дискотеку, поучаствовать в различных развлекательных акциях, побаловать детей водными аттракционами.

Греция

В мае 2018 года за границей только начинается пляжный сезон. Потому греческие туры стоят вполовину дешевле, чем в период всеобщих отпусков. Так недельный отпуск на острове Крит может обойтись семье из 2-х человек на сумму от 20 000 рублей! И это – вместе с перелетом, завтраком и страховкой.

Поздней весной здесь уже тепло и комфортно – температура воды не опускается ниже +27 градусов, уже есть свежие фрукты и овощи. Здесь можно вдоволь насладиться местным колоритом, покататься на роскошной яхте и порыбачить в прозрачных водах Эгейского и Средиземного морей. Вдобавок история государства переполнена мифами и легендами, экскурсии на русском языке можно заказать на месте и насладиться неспешным рассказом профессионального гида.

Бывалые туристы рекомендуют заказывать познавательные вылазки к архитектурным достопримечательностям у того же оператора, который оформляет саму поездку – местные бюро могут предоставлять услуги подобного рода на несколько порядков дороже.

Израиль

В мае 2018 года все желающие поехать отдыхать на море за границу могут насладиться комфортной погодой, когда солнце еще не такое агрессивное. Страна обетованная имеет великолепно развитую туристическую инфраструктуру и предлагает самый разнообразный пляжный отдых на побережьях сразу трех водоемов:

Красном.

Мертвом.

Средиземноморском.

Не меньшей популярностью пользуются отели на озере Кинерет. Если в Израиле имеются родственники или знакомые, лучше договориться о ночлеге в частном порядке – стоимость номеров в фешенебельных гостиницах здесь заоблачная. Как и цена перелета, поэтому самые дешевые пакетные туры в Страну обетованную обойдутся семье из 2-х человек в сумму от 70 000 рублей и выше. К плюсам можно отнести дешевое питание, обилие различных вечерних развлечение в местных клубах и на открытых площадках.

К тому же в последний месяц весны Израиль празднует День независимости, что сопровождается фейерверками, концертными мероприятиями, огромным количеством распродаж и скидочных акций.

К плюсам относится и тот факт, что государство активно принимает своих соплеменников из разных стран, потому на английском и русском языке здесь говорят больше, чем на иврите. Отрицательным фактом остается запрет на поездки в шаббат – каждую субботу страна замирает в традиционном религиозном табу на любую, на работу.