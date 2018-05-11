Какой читать заговор на крупный выигрыш в лотерею?

Кто не заинтересован в выигрыше в лотерее? Результат во многом зависит от удачи, поэтому желательно положиться на интуицию и судьбу. При этом каждый, кто верит в свой успех, может узнать, какой заговор читать, чтобы выиграть в лотерею большую сумму денег и получить достойное вознаграждение.

Основные правила заговоров на лотерею

Зачастую проведение обряда и чтение заговоров рекомендуют проводить при определенном настрое.

Обряд лучше всего проводить в период растущей луны, первую неделю новолуния. Однако порой бывают исключения из этого правила, но они указываются в рекомендациях.

Обряды желательно проводить в четверг, так как этим днем управляет Юпитер. Именно эта планета ответственна за финансовые потоки. Желательно верить в магическое влияние и силу заговора, обряда. Только вера гарантирует эффективность ритуала. Вера в собственный финансовый успех также очень важна. Любые сомнения приводят к тому, что обряд может быть неудачным. Нужно понимать, что мысли будут материальными. Визуализация – это непременное условие любого обряда. Желательно представить, как будет получено богатство. Тайна обряда играет важную роль. Нельзя кому-либо говорить о своих намерениях.

Заговоры на лотереи существуют разные, но они считаются безопасными. К тому же даже новички могут успешно провести ритуал для получения выигрыша в выбранную лотерею.

«Фартовый наговор»

Обряд для привлечения фортуны считается одним из самых эффективных, хотя он проводится легко и быстро. Главное провести предварительную подготовку. Желательно использовать кожуру одного цитрусового фрукта, три желтые металлические монеты, сосуд из темного материала (например, баночки из-под чая или кофе, консервов), три косточки фрукта.

Изначально в емкость нужно опустить кожуру, затем – косточки фруктов и монеты. После этого сосуд закрывают и трижды читают заговор.

"За грибами баба пошла - корзинку набрала.

На дорожку баба зашла - златы монетки нашла.

Куда глаз ни взглянет - повсюду самоцветы.

Начала запекать шаньги - румяны да приятны получились.

Так пусть и мне так же везет, как той бабе,

Счастье и Фортуна мне сопутствуют!"

Затем емкость нужно спрятать. В ближайшие дни нужно купить лотерейный билет, который будет удачным.

Заговор на купленный лотерейный билет

Предварительно нужно купить лотерейный билет. Его заговаривают при растущей луне. При проведении обряда потребуется не только билет, но и зажженная зеленая свеча. Желательно взять билет в руки и прошептать на него следующие слова:

"Заговариваю билет лотерейный, мною, Божьим рабом (Божьей рабой) (свое имя), купленный. В своих руках его держу, выигрыш денежный для себя прошу. Достаток и богатство к себе привлекаю, победу и монеты к себе призываю. Аминь."

Заговор читают 7 раз. Затем свеча гасится. Билет убирают до проведения лотереи.

Особый ритуал на победу в лотерее

Обряд желательно проводить в новолуние и в четверг. На столе ставят 2 свечи: зеленую и белую. Свечи должны находиться на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. При этом нужно представить, что белая свеча символизирует человека, зеленая – деньги. По данной причине зеленую свечу обматывают денежной купюрой. Сначала зажигают белую свечу, затем зеленую. После того, как обе свечи будут зажжены, потребуется прочитать специальный текст заговора:

Как эти две свечи горят ярко, пылают и жаром согревают, так пусть же и у меня удача нарастает и богатство прибывает. Аминь

Затем свечи нужно затушить и убрать в темное место. На следующий день ритуал проводят повторно, уменьшая расстояние между свечами на пару сантиметров. По такой схеме действуют, пока белая свеча не соприкоснется с зеленой. Затем обе свечи обматывают золотой лентой и хранят в виде тайного талисмана.

Ритуал для крупного выигрыша в лотерею

Этот обряд желательно проводить в среду. Для этого берут купюру для покупки билета. На купюру читают заговор «Деньгу одну отдам, получу много!». Фразу повторяют 7 раз. Затем нужно купить билет и рассчитаться за него заговоренной купюрой. Желательно выбрать именно тот билет, который сразу же приглянулся. После этого нужно идти домой и никому не рассказывать о покупке.

Дома нужно зажечь зеленую свечу. При проведении обряда читают заговор «Билетик, заговоренный я держу, деньги, и выигрыш к себе привлекаю. Богатству и достатку быть у меня, все монетки и победы к себе призываю!».

Именно такой ритуал будет эффективным, если поверить в сказанные слова и визуализировать получение выигрыша. Для того, чтобы слова сработали, их повторяют 7 раз. Заговоренный билет прячут от посторонних глаз до даты лотереи.

Зная, какой заговор читать, чтобы выиграть в лотерею большую сумму денег, можно существенно повысить собственные шансы на получение достойного выигрыша.