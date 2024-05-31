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Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной

Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной

От финансистов до политиков — кто Козероги на самом деле?

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась своим видением представителей знака зодиака Козерог. Она подчеркнула разнообразие характеров и качеств, присущих людям, рожденным под этим знаком. По ее словам, Козероги часто ассоциируются с карьеризмом и трудолюбием, они четко понимают свои цели и настойчиво движутся к их достижению. Их девиз можно выразить как "время для работы, а развлечения – потом". Вместе с тем существует стереотип о том, что Козероги холодны, высокомерны и бескомпромиссны по отношению к себе и окружающим.

Однако, по словам Василисы Володиной, все Козероги очень разные. Люди, родившиеся в период с 21 по 31 декабря, находятся под влиянием Юпитера. Эти Козероги – реалисты, стремящиеся к материальному благополучию и успеху. Среди них часто встречаются сильные финансисты, судьи и чиновники.

Козероги второй декады, появившиеся на свет с 1 по 10 января, находятся под воздействием Марса. Они выделяются своей невероятной работоспособностью и неутомимостью. Эти люди могут быть жесткими и воинственными, но способны свернуть горы ради достижения своих целей.

Солнце оказывает влияние на Козерогов, родившихся с 11 по 20 января. Эти представители знака не боятся брать на себя ответственность, законопослушны и стремятся занять высокие позиции в обществе. Они обладают перспективами в политике, науке и управленческой сфере.

Таким образом, Василиса Володина подчеркивает, что Козероги – это не просто карьеристы и трудоголики, а люди с разнообразными характерами и амбициями, зависящими от периода их рождения.

31 мая 2024, 20:21
Фото: Freepik.com / @Allexxandar
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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