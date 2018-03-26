Как противостоять стрессу и победить

Жить, не подвергаясь стрессу, могут единицы. Большинство людей только выглядят спокойными, подавляя негативные эмоции 24 часа в сутки, что приводит к комплексу заболеваний, депрессии и обострению отношений с близкими людьми.

Снизить вероятность появления гнева, обиды и прочих отрицательных эмоций до минимума поможет изменение образа мыслей.

Dreamstime.com/Sergej Sverdelov

1. «Спокойствие, только спокойствие»

Относитесь к каждому событию в жизни философски, учитесь во всем находить положительные стороны, даже там, где видится один негатив. Воспринимайте любые проблемы и препятствия как знак, что вы, вероятно, движетесь не к той цели или не тем путем, — анализируйте и ищите лучшее решение.

Относитесь к неудачам, как к школьному уроку, который надо выучить, чтобы двигаться дальше, стать лучше и эффективнее.

Воспринимайте общение с неприятными людьми, как отличную возможность посмотреть в зеркало правды: все, что вам неприятно в человеке, указывает на наличие таких же качеств у вас либо на необходимость поменять что-то в себе, своей жизни или работе. Поэтому вместо того, чтобы впадать в плохое настроение, внимательно выслушайте оппонента и используйте его речь, чтобы улучшить себя, свой проект и т.д.

Если неприятный человек старается вывести вас из себя, просто мило улыбнитесь и сделайте ему комплимент. Это обескуражит «противника» и сохранит вам хорошее настроение.

2. Сила слова «нет»

Многие в начале своей карьеры так стараются выглядеть усердными работниками, что с годами превращаются в тягловых лошадок. На них сваливают все: ставят на дежурство в праздничные дни, отправляют в самые тяжелые командировки, потому что они никогда не говорят «нет».

Запомните, хороший работник — не тот, кто тянет работу всего отдела, просиживая в офисе по 16 часов, а тот, кто профессионально выполняет самые сложные и интересные задачи, «отфильтровывая» чужие обязанности и отказываясь от рутинной работы, подходящей новичку.

А еще хороший сотрудник уважает себя и свое личное время. Поэтому смело говорите «нет», если на вас пытаются взвалить уйму дополнительных дел. Так у вас будет достаточно времени для качественного выполнения своих обязанностей и полноценного восстановления после работы.

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3. Круг общения

Для внутреннего комфорта важно то, с кем вы общаетесь. Пересмотрите ваш круг общения. Исключите из него личностей, с которыми вам не очень комфортно, кому вы не доверяете на 100%, кто всегда «плачет в жилетку», не выходит из депрессии, без конца просит взаймы, сплетничает и плетет интриги.

Привлеките людей спокойных, здравомыслящих, открытых и успешных, с высокими моральными ценностями. Из них сформируйте ближний круг общения — «группу поддержки», которая всегда вас выслушает, подбодрит, даст ценный совет, при необходимости поддержит. Эти люди помогут вам справляться с затруднительными ситуациями и будут способствовать вашему успеху.

4. Нарушитель спокойствия

Почему еще полвека назад люди были гораздо спокойнее? Правильно, потому что не было мобильной связи, Интернета, даже городской телефон стоял не в каждой квартире. Когда человек уходил с работы, его, за редким исключением, никто не беспокоил. Он мог полностью отключиться от работы и отдыхать.

Последуйте примеру старшего поколения: всегда, когда возможно, выключайте телефон, не проверяйте рабочую почту в свое личное время, оставляйте смартфон дома перед прогулкой, выключайте гаджеты на ночь.

Dreamstime.com/Arne9001

5. Переключайте внимание

Одна из причин стресса — неумение вовремя переключать внимание. Сложные задания, масштабные проекты не кажутся столь неподъемными, если вы умеете полностью отключиться от работы на несколько минут, а затем посмотреть на задачу как бы со стороны, увидеть целостную картину и роль вашего задания в построении этого целого. Так вы легко поймете, в каком направлении вам нужно двигаться, и избежите стресса.

Меняем негатив на позитив

Все мысли человека влияют на его жизнь. Люди, которые мыслят позитивно, достигают большего в жизни, отличаются крепким здоровьем и долголетием. Изменить негативные мысли на позитивные помогут грамотно составленные аффирмации. Вы можете воспользоваться готовыми, но лучше написать свои собственные. Создавать аффирмацию необходимо с положительным настроем, только в утвердительной форме («я здорова»). Чтобы избавиться от отрицательной мысли, сперва запишите вашу негативную мысль в положительном ключе, затем представьте, какой результат принесет вам новая, позитивная мысль, пропишите это на бумаге и из всего написанного составьте аффирмацию.

Например, мысль «Я ничего не хочу. Оставьте меня все» переписываете так: «Я хочу быть успешной, душой компании». Далее представляете себя на высокооплачиваемой престижной работе и все то, что эта работа принесет вам (популярность, деньги, возможность путешествовать и т.д.), выписываете это и составляете аффирмацию: «Я успешна, я популярна, я богата, я интересна. Я легко достигаю любых целей».

Dreamstime.com/Milko s

Таким образом, каждая негативная мысль заменяется на позитивную аффирмацию.

Часто негативные мысли уходят сами после очищения сознания, души и тонкого тела.

Жизнь — это гармония

Жить в гармонии с собой и окружающим миром — естественная потребность каждого человека. В гармонии с собой живут маленькие дети. Почему? Потому, что они еще не знают, что «слишком толстые» или «худые», что у них «слишком острый или широкий нос», что они «лузеры или ботаники», что у них «ботинки не из последней коллекции, а шапка, каких уже 100 лет не носят». Они любят себя, и им наплевать на чужое мнение.

Дисгармонию в жизнь детей вносят взрослые: родители и педагоги, телевидение и прочие СМИ, то подгоняя под шаблоны, то сравнивая с другими, то навязывая нечто ненужное, но «модное и стильное», одновременно насаждая комплексы тем, у кого этого нет.

Начать жить в гармонии с собой и остальным миром может каждый. Просто соблюдайте несколько простых правил.

1. Примите и полюбите себя

Вернуться в исходное состояние гармонии и счастья можно, лишь приняв и полюбив себя такой, какая вы есть. Вы искренне должны поверить, что вы прекрасны внутренне и внешне. Вы безупречны в данный момент и всегда будете такой.

2. Полюбите природу

Полюбите природу, растения и животных, почувствуйте связь с ними, с планетой, с космосом, ощутите себя частью природы и поверьте, что она вас любит и поддерживает во всех ваших начинаниях.

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3. Поменяйте отношение к людям

Перестаньте осуждать и обсуждать людей. За каждым действием и словом человека кроется конкретная причина. Вы не можете ее знать. Начните относиться к людям с добром и благодарностью.

4. Пересмотрите свою жизнь

Пересмотрите всю свою жизнь: начиная от предметов, которые вас окружают, и вашего гардероба — до вашей работы и окружения. Избавьтесь от всего, что вызывает дискомфорт: туфли, купленные по совету подруги, пылящийся в шкафу пиджак, целая полка никому не нужных новогодних сувениров от коллег, скучнейшая в мире книжка…

5. Будьте собой в дружбе и любви

Если у вас есть отношения, в которых вам приходится «носить маску» или делать то, что идет вразрез с вашей истинной природой, — смело избавляйтесь от них, они обречены. Со временем вы найдете настоящего друга или настоящего партнера.

6. Предназначение

Прислушайтесь к себе: а своим ли делом вы заняты? Если нет — начинайте искать свое предназначение прямо сейчас. Воспользуйтесь медитациями, вспомните ваши первые порывы, кем вы когда-то хотели быть и кем вы себя видите в вашем идеальном будущем. Может, вы — прирожденный хирург, поэтому очередная попытка одолеть квартальный отчет закончилась поглощением булочек и кофе.

7. Заботьтесь о своем здоровье и комфорте

Займитесь тем видом физической активности, который вам по душе. Употребляйте простую, полезную пищу, не переедайте, но избегайте диет и пропусков пищи. Готовьте еду с любовью. Не пренебрегайте созданием домашнего уюта и комфорта, даже если живете в одиночестве.

Дистанцируйтесь от людей с вредными привычками и тех, кто нарушает ваше душевное равновесие.

Dreamstime.com/Viacheslav Iacobchuk

8. Занимайтесь своим образованием

Даже если у вас за плечами три высших образования, продолжайте учиться, узнавать что-то новое. Читайте научно-популярную литературу, смотрите документальные фильмы, посещайте лекции и семинары, ходите на выставки, общайтесь с деятелями науки и искусства. Изучайте философию, развивайте логическое мышление.

9. Занимайтесь развитием духовного интеллекта и самопознанием

Практики и методики, позволяющие развить интуицию, понять себя, научиться применять имеющиеся знания и навыки оптимальным для вас образом, способствуют установлению внутренней гармонии.

10. Медитации

Ежедневные медитации перед сном помогут успокоиться, настроиться на отдых, на следующий за ним день, нормализовать сон, получить ответы на важные вопросы, зарядиться энергией, начать жить в гармонии с собой.

11. Благодарность

Каждый день мысленно благодарите Вселенную и людей, которые вас окружают. Благодарите Вселенский разум за то, что есть в вашей жизни. Так вы привлекаете новые ресурсы, большее количество материальных и нематериальных благ, настраиваете себя на гармоничное развитие и созидание.

Счастья вам, гармонии и здоровья!

Алина Рейзельман — предприниматель, lifestyle- и бизнес-эксперт, автор методики по повышению продуктивности и эффективности.