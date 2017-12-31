Новая жизнь в новом году. Часть третья: гармония

С наступающим Новым годом, дорогие читательницы «Клео»! Сегодня мы публикуем последнюю статью цикла советов экспертов. Надеемся, в 2018 году вы будете еще счастливее и красивее.

Раньше мы рассказывали о здоровье и красоте. Завершает дорогу к новой жизни гармония внешнего и внутреннего, которая поможет вам засиять подобно жемчужине!

Находим новый образ

Чувство стиля — рационально неуловимая и плохо объяснимая категория. Мы не можем дать четкого описания явлению, но его наличие или отсутствие всегда будет замечено окружающими.

Стилист Ольга Малышева:

Первое, что нужно сделать — научиться оформлять свою внешность со вкусом. Наша задача — создание цельного визуального образа, при достижении которого вы получите массу комплиментов от окружающих!

Цельный визуальный образ не найти в витринах с одеждой, в гардеробах подруг или в журналах. Трендовые скинни с высокой талией, обувь на массивной подошве, одежда оверсайз, ассиметричные прически с выбритыми участками, пальто с кроссовками, большие губы и чрезмерно выделенные скулы — все это может быть актуальным, но идет далеко не всем, а многим не идет вовсе.

Цельный образ — это ваша индивидуальность, то, что делает вас уникальной. Поэтому так важно хорошо изучить себя и свои желания.

Почувствуйте природу вашего внешнего образа, манеры и привычки, связанные с одеждой. Выбирайте то, к чему лежит душа, но при этом вещь должна гармонировать с вашей внешностью и улучшать ее.

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Второй совет дала Коко Шанель много лет назад: «Если женщина не стала к 30 годам красавицей, она — дура». Смысл этой дерзкой фразы — научиться подавать себя эффектно в соответствии с возрастом, физическими данными, ситуацией, модой и окружением одновременно. Это умение — прикладной интеллект в сфере красоты. Оно приходит из прочитанных книг, расширения кругозора, от созерцания предметов искусства.

Когда внешнее — отражение накопленного внутреннего богатства, то с годами женщины выглядят лучше. Ум, теплое обаяние, кругозор, багаж впечатлений делают образ привлекательным.

Создаем отношения мечты

Психолог Мария Архангельская:

Чаще всего отношения между мужчиной и женщиной строятся на основе влюбленности, а не любви. Когда первые эмоции проходят (максимально они могут длиться три года), выбранный нами партнер предстает перед нами со всеми недостатками и изъянами.

Если вы стремитесь к стабильным отношениям, очень важно не включать свои чувства сразу на полную катушку, а рассмотреть выбранного вами мужчину с точки зрения его жизненных целей и ценностей, а уже потом сближаться. Маленький совет — если вы понимаете, что человек может быть вам другом, есть смысл строить с ним долгие отношения.

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Решаясь на новые отношения, обратите внимание на следующее:

Внешняя притягательность партнера конкретно для вас

Не стоит сбрасывать со счетов ваши, казалось бы, бессмысленные представления о внешности. Внешние черты, которые нас влекут, запрограммированы в так называемом «рептильном» мозге, одной из самых древних структур центральной нервной системы. Заставить себя полюбить темненьких, если вас привлекают светленькие, невозможно. Физически женщину привлекают те мужчины, которые генетически наиболее далеки от нее. Это задумано природой для того, чтобы избежать рождения детей с серьезными заболеваниями. Если вы выбираете партнеров, похожих на вашу первую любовь, это нормально.

Ищите среди внешне привлекательных тех, кто устраивает вас в сексуальном плане и с кем по жизни вы смотрите в одном направлении.

Открыто смотрим на недостатки

Расхожее мнение о том, что влюбляемся мы в недостатки, имеет полное право на жизнь. В другом человеке привлекательными оказываются те качества, которые были у наших родителей и ранили нас в детстве. Будучи взрослыми, мы ищем их в других людях, пытаясь отработать. Нам кажется, что после этого удастся вернуться в «потерянный рай».

Именно они стимулируют выработку гормонов, запускают влюбленность. Но важно помнить, что психологически здоровая женщина влюбляется в мужчин, которые демонстрируют значимые для нее «недостатки» в отношении других людей, а не в отношении нее самой.

Проводим грань между влюбленностью и любовью

Эмоциональный фон к настоящей любви не имеет никакого отношения. Высокий накал страстей — это дофаминовая реакция, которая характерна для влюбленности.

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К слову, гормональный фон влюбленных сопоставим с таковым у психически нездоровых людей. Находиться в таком напряженном состоянии долгое время невозможно. Рано или поздно оно приведет к истощению. Как правило, дофаминовая влюбленность длится три года — этого времени хватает, чтобы пожениться, родить и воспитать до определенного возраста детей.

Истинная же любовь с гормональной точки зрения характеризуется повышенным синтезом окситоцина, серотонина и эндорфина. Она проявляется в виде чувства близости, тепла, ощущения «я дома». Любви не обязательно предшествует чувство влюбленности. А если вы заскучали по ярким эмоциям, обратитесь к другим ярким событиям: танцам, общению с друзьями, прыжкам с парашютом, в конце концов.

Полностью завершите ваши прошлые отношения

Это нужно сделать первым делом, если вы мечтаете о новом романе. Причем за один день! Что для этого нужно? Вернуться в те самые ощущения и вспомнить: что же вы не доделали, что вас так тяготит. Возьмите выходной, уединитесь, начните писать тому самому мужчине письмо. Пишите все, что вам хочется сказать: обиды, оскорбления, боль, ненависть, любовь, желания. Важно не просто отмечать ваши эмоции на бумаге, а проживать их. Кричите, бейте подушку, если чувствуете злость, плачьте, если сердце сжимается, остались невысказанные слова — произнесите их вслух. Важно окунуться в свои ощущения, пройти их до конца, без остатка — и отпустить навсегда!