Гороскоп для женщины-Весы на сентябрь 2023 года

Начало осени окажется напряженным для некоторых знаков зодиака. Гороскоп на сентябрь 2023 года рекомендует женщинам-Весам сосредоточиться на своих планах и не терять ни времени, ни сил впустую. Если же в делах появляются сомнения, то стоит перенести их на другое время, чтобы не потерпеть неудачу.

Основные события для Весов в сентябре

По утверждениям экспертов, транзит Солнца может определять главные приоритеты и влиять на некоторые сферы деятельности. Для женщин-Весов положение ночного светила не сулит ничего хорошего. Звезды предупреждают об опасностях, которые станут частым явлением в жизни дам. Именно в начале осени активизируются самые неблагоприятные процессы, а действия окружающих станут непредсказуемыми и опасными.

Впрочем, положение Солнца открывает и благоприятные возможности. Дамы, активно занимающиеся психологией и магическими практиками, станут более успешными в своей деятельности. Возросшая энергетика усилит восприятие и возможности женщин-Весов. Также некоторые представительницы воздушного знака заинтересуются религиозными течениями, будучи в поисках ответов на давно интересующие вопросы.

Гороскоп от известных астрологов по декадам дает точный прогноз событий на начало осени:

Первая декада (1-10 сентября) будет очень важным этапом в жизни женщин-Весов. От того, насколько правильными окажутся действия и поступки, зависит дальнейшая судьба дам. Каждое решение должно быть обдуманным, с учетом всех возможных последствий.

будет очень важным этапом в жизни женщин-Весов. От того, насколько правильными окажутся действия и поступки, зависит дальнейшая судьба дам. Каждое решение должно быть обдуманным, с учетом всех возможных последствий. Во второй декаде (11-20 сентября) представительницам стихии Воздуха необходимо соблюдать осторожность при взаимодействии с окружающими. Звезды указывают на активизацию недоброжелателей и завистников, поэтому стоит ожидать проблем и сопротивления со стороны.

представительницам стихии Воздуха необходимо соблюдать осторожность при взаимодействии с окружающими. Звезды указывают на активизацию недоброжелателей и завистников, поэтому стоит ожидать проблем и сопротивления со стороны. В третьей декаде (21-30 сентября) дамам нужно уделить особое внимание деньгам. Материальное положение будет стабильным в целом, но возможны случаи потери финансов из-за невнимательности. Женщины-Весы рискуют стать жертвой мошенников, лишиться крупной суммы или некоторого имущества. Рекомендуется избегать любых незапланированных сделок.

Благоприятными днями для женщин-Весов станут 1, 5, 6, 14, 18 и 28 сентября. Удача будет на стороне представительниц данного знака зодиака даже в очень сложных обстоятельствах. Стоит планировать на эти даты дела, имеющее наибольшее значение и важность.

Неблагоприятными днями месяца являются 3, 7, 13, 16, 17, 24 и 25 сентября. В такие моменты энергетика планет будет влиять негативно, вызывая соответствующие процессы. Не рекомендуется принимать важные решения, а также записываться на сложные медицинские процедуры.

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Любовный гороскоп

Позиция Венеры указывает на возможность возобновления старых связей с бывшим партнером и возрождения былых романтических чувств. Дамам, которые уже обзавелись семьей, необходимо поработать над отношениями с домочадцами. Некоторые обстоятельства создадут напряженную атмосферу, и на этом фоне возможно появление скандалов и других конфликтов.

Вторая половина месяца будет более гармоничной и спокойной. Гороскоп на сентябрь 2023 года указывает на усиление любовной энергетики женщин-Весов. Девушки будут привлекать к себе внимание противоположного пола, возможны новые романтические знакомства. Не стоит отказывать себе в приятном времяпровождении, если есть желание.

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Календарь здоровья

Гороскоп от известных астрологов сообщает, что ждет женщину-Весы в сентябре 2023 года в отношении здоровья. Эксперты указывают на проблемное положение Марса. Слабая энергетика негативно отразится на общем самочувствии и психологическом состоянии. Не стоит лишний раз нагружать организм тренировками и активными спортивными занятиями, если чувствуете усталость. Лучше дать себе немного времени для отдыха или заниматься более легкими упражнениями.

Звезды рекомендуют уделять больше внимания органам дыхания и сердечно-сосудистой системы. Если же с этими органами и ранее наблюдались проблемы, то стоит запланировать визит к лечащему врачу. Своевременный осмотр поможет обнаружить недуги на ранней стадии и начать необходимые процедуры и лечение.

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Финансовый прогноз

Астрологический прогноз сообщает о сложностях и непредсказуемых ситуациях, которые могут возникнуть в карьере. Женщинам-Весам не стоит лишний раз рассчитывать на удачу в делах, как и на помощь коллег. Лишь личный опыт и практичный подход помогут решить все проблемы и достичь своих целей. Осторожность не помещает и владельцам бизнеса. Отношения с деловыми партнерами станут более сложными.

Гороскоп на сентябрь 2023 года сообщает, что финансовое положение женщин-Весов будет относительно стабильным. Крупных дополнительных доходов звезды не предвещают, но и больших трат не предвидится. Дамы смогут порадовать себя милыми подарками, если в настоящее время нет больших финансовых обязательств.

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Гороскоп от известных астрологов

Известные астрологи подготовили свои прогнозы на первый месяц осени и предлагают ознакомиться с ними. Гороскопы раскроют главные тайны сентября для женщин-Весов.

Павел Глоба

Для большинства представительниц воздушного знака месяц окажется сложным, напряженным и утомительным. Особенно, его первая половина. Даже простые дела будут требовать намного больших усилий, чем обычно. Негативная атмосфера будет сильно влиять на психологическое состояние, в результате чего женщины-Весы будут терять уверенность в себе. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует взять себя в руки и сосредоточиться на своих целях. Ваша врожденная целеустремленность поможет двигаться вперед.

Перемены к лучшему возникнут лишь в третьей декаде, но окажутся ощутимыми. Появится возможность поучаствовать в интересных проектах и мероприятиях. Они окажутся очень перспективными.

Тамара Глоба

О том, что месяц будет достаточно проблемным, сообщает и гороскоп от Тамары Глобы. Неудачи будут подстерегать везде. На этом фоне возникнет ощущение, что весь мир ополчился против женщин-Весов. Им захочется замкнуться в себе и избегать всяческого общения. Выйти из такого состояния поможет любая активность. Главное, переключить внимание с негатива на положительные события.

Астролог рекомендует свободным представительницам воздушного знака отказаться от романтических знакомств. Женщины-Весы будут вести себя очень осторожно, отталкивая своим поведением потенциальных партнеров.

Василиса Володина

Известный эксперт предлагает дамам сосредоточить все силы на работе. Согласно прогнозу от Василисы Володиной, их работой заинтересовалось начальство, и сейчас необходимо продемонстрировать им все свои умения и таланты. Наиболее активные женщины-Весы смогут даже рассчитывать на повышение зарплаты или премию.

А вот в личной жизни не стоит ожидать больших успехов. Семейные пары будут часто ссориться по мелочам, даже не пытаясь найти способы для мирного решения проблемы. В случае молодых семей такая ситуация может привести к тяжелым и затяжным конфликтам или расставанию.

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Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2023 года сообщает о том, что первый месяц осени окажется крайне напряженным для женщин-Весов. Они столкнутся со множеством проблем и неотложных задач, на решение которых уйдет немало сил, времени и средств.

Фото Клео.ру