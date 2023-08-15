Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2023 года

Первый месяц осени обещает быть успешным для представителей многих знаков зодиака. Гороскоп на сентябрь 2023 года сообщает, что женщины-Девы смогут полностью раскрыть свой потенциал. Появившиеся возможности позволят кардинально изменить жизнь к лучшему, если сами дамы решат ими воспользоваться.

Основные события для Дев в сентябре

Согласно утверждениям астрологов, положение Солнца указывает на то, как изменятся приоритеты в этом месяце. Для женщин-Дев начало сентября может оказаться довольно хлопотным, но уже во второй половине дамы смогут адаптироваться к темпу и напряженности.

Некоторые представительницы земного знака решат заняться вопросами накопления финансов и укрепления материальной базы. Для достижения успеха в этом деле женщинам-Девам предстоит много и усердно работать. Необходимо с самого начала расставить правильно приоритеты и определить, что действительно важно и на какие моменты нужно обращать наибольшее внимание. Тщательное планирование поможет избежать многих трудностей на пути к успеху.

Подробный гороскоп по декадам познакомит с главными событиями начала осени, на которые следует обратить внимание:

В начале месяца (1-10 сентября) нельзя принимать поспешные решения и ориентироваться на внутренний голос. Плохо продуманные поступки могут привести к очень негативным последствиям и появлению новых врагов.

нельзя принимать поспешные решения и ориентироваться на внутренний голос. Плохо продуманные поступки могут привести к очень негативным последствиям и появлению новых врагов. Середина месяца (11-20 сентября) окажется удачным периодом для реализации своих планов. Удача будет на стороне дам. К сожалению, это не касается личной жизни. В любовной сфере дам ждут разочарования.

окажется удачным периодом для реализации своих планов. Удача будет на стороне дам. К сожалению, это не касается личной жизни. В любовной сфере дам ждут разочарования. Конец месяца (21-30 сентября) – сложная декада в отношении здоровья. Многие планы могут разрушиться из-за плохого самочувствия и болезни. Женщинам-Девам следует с осторожностью относиться к любым неприятным симптомам. Они могут сигнализировать о грядущих серьезных недугах.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Дев станут 3, 11, 12, 16, 26 и 27 сентября. На эти даты можно смело планировать самые сложные дела и ответственные задания. Энергетика звезд поможет решить любую проблему.

Максимальная осторожность потребуется в неблагоприятные дни: 1, 5, 10, 14, 21 и 28 сентября. Особого внимания потребуют дела, связанные с карьерой и бизнесом, а также имеющие отношение к финансам. Дамы не смогут адекватно оценить грозящие опасности и совершат крупный просчет, который закончится большими денежными потерями.

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Любовный гороскоп

Начало осени не способствует большим переменам в личной жизни. Первая половина месяца окажется достаточно напряженной для замужних женщин. В общении с супругом и другими членами семьи возможны ссоры. Астрологи рекомендуют дамам снизить завышенную планку запросов и ожиданий, а к близким относиться мягче и добрее.

Не будет перемен и у свободных девушек. Любовный гороскоп на сентябрь 2023 года утверждает, что женщинам-Девам будут сложно даваться знакомства с представителями противоположного пола. Но даже редкие встречи и свидания окажутся бесперспективными и не приведут к серьезным отношениям.

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Календарь здоровья

В начале осени положение Марса будет неблагоприятным для женщин-Дев. Энергетические возможности будут на крайне низком уровне, возможны приступы сильной усталости и апатия. В такой ситуации дамам необходимо максимально экономить энергию. Стоит отказаться от самых энергозатратных мероприятий: шумных вечеринок, активных занятий спортом и длительных поездок. Будет полезно присмотреться к симптомам и проанализировать работу организма, чтобы выявить причину плохого самочувствия.

На общем состоянии здоровья может сказываться и неблагоприятная психологическая атмосфера. Если нервы начинают пошаливать, то пора задуматься о восстановлении эмоционального баланса. Сеансы медитации и применение некоторых духовных практик окажутся очень эффективными.

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Финансовый прогноз

В сентябре 2023 года Солнце будет в очень сильной позиции для женщин-Дев. Энергетика придаст уверенности в своих силах и способностях справиться с любой проблемой. Однако такая целеустремленность и настойчивость не всегда находят понимание в обществе. На фоне разного восприятия возможны конфликты с коллегами. Начало осени – удачный период для перемен. Дамам, которые желают крупных перемен в жизни, следует задуматься об открытии своего бизнеса и самостоятельной деятельности.

Некоторые известные астрологи утверждают, что представительницы знака Девы – это практичные и экономные личности. Поэтому в случаях, когда нужно ограничить себя в деньгах, у них проблем не возникает. К счастью, в начале осени такие меры не потребуются. Финансовый гороскоп на сентябрь 2023 года сулит женщинам-Девам существенное улучшение материального положения. Возможно, поступят деньги от прошлых проектов, вернутся с процентами инвестиции или начальство повысит зарплату. Поступления финансов следует ожидать в третьей декаде, ближе к концу месяца.

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Гороскоп от известных астрологов

Известные астрологи подготовили свои точные прогнозы на месяц и сообщают, что ждет женщину-Деву в сентябре 2023 года.

Павел Глоба

Начало осени будет благоприятным и плодотворным. Женщины-Девы смогут исполнить большинство из поставленных планов. Позитивные перемены произойдут в семейной жизни: дамы смогут наладить отношения с близкими и родственниками, улучшить домашнюю атмосферу. А вот свободным девушкам не стоит рассчитывать на изменение семейного статуса.

Но и полностью избежать проблем не удастся. Судьба будет регулярно преподносить сюрпризы и удивлять новыми событиями, предупреждает гороскоп от Павла Глобы. Необходимо постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы не оказаться в слабой позиции.

Тамара Глоба

Астролог уверена, что сентябрь 2023 года – самое удачное время для перемен. И неважно, в какой сфере они будут происходить. Главное, настрой на позитивный результат и желание изменить свою жизнь к лучшему. Позитивно скажутся даже малейшие перемены во внешности, а также усилия по борьбе с лишним весом.

Практикуя диеты, необходимо внимательно следить за своим здоровьем, предупреждает гороскоп от Тамары Глобы. Изменение пищевых привычек может негативно отразиться на работе ЖКТ. Питание должно быть сбалансированным.

Василиса Володина

А вот Василиса Володина категорически не согласна со своими коллегами. Астролог уверена, что сентябрь 2023 года окажется одним из самых тяжелых и напряженных месяцев. Звезды обещают женщинам-Девам проблемы в личной жизни, трудности на работе и уязвимое материальное положение. Каждая неудача будет бить по самооценке и уверенности в собственных силах.

Но даже такое неблагоприятное положение дел не сможет сломить женщин-Дев, сообщает гороскоп от Василисы Володиной. Целеустремленность и самообладание помогут дамам достойно пережить сложный период и набраться ценного опыта.

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Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2023 года предупреждает о главных событиях месяца для женщин-Дев. Судьба подготовила дамам много интересных сюрпризов и возможностей кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

Фото Клео.ру