Гороскоп для женщины-Девы на февраль 2023 года

Гороскоп на февраль 2023 года сообщает, какие жизненные сюрпризы преподнесут звезды женщинам-Девам. В этом месяце их ждут серьезные испытания, касающиеся профессиональной деятельности и здоровья.

Основные события для Дев в феврале

Второй месяц 2023 года Солнце проведет в шестом доме гороскопа Дев. Данное поле традиционно отвечает за ежедневную рутинную работу, выполнение профессиональных обязанностей и изменение самочувствия. Наличие мощного небесного тела в этой области сулит больше успехи в карьере, а также отличное здоровье.

Тем не менее астрологи рекомендуют не терять бдительности и всегда быть начеку. Окружающим, а в особенности коллегам, не понравится то, как женщины-Девы начнут реализовывать свои планы. По этой причине могут возникать конфликты, формальным поводом для которых может стать любая, даже несущественная причина.

О том, что ждет женщину-Деву в феврале 2023 года, расскажет гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 февраля). Месяц начнется с финансовых проблем. Удача отвернется от представительниц земного знака, поэтому рисковать деньгами противопоказано. Также рекомендуется избегать крупных покупок. Сохраняется большая вероятность приобрести бракованную вещь или по сильно завышенной стоимости.

Месяц начнется с финансовых проблем. Удача отвернется от представительниц земного знака, поэтому рисковать деньгами противопоказано. Также рекомендуется избегать крупных покупок. Сохраняется большая вероятность приобрести бракованную вещь или по сильно завышенной стоимости. Вторая декада (11-20 февраля). В конце зимы женщин-Дев ждет большое количество встреч. Особенно продуктивным на знакомства будет середина месяца. Как правило, встречи будут носить деловой характер, но возможны и романтические свидания.

В конце зимы женщин-Дев ждет большое количество встреч. Особенно продуктивным на знакомства будет середина месяца. Как правило, встречи будут носить деловой характер, но возможны и романтические свидания. Третья декада (21-28 февраля). Конец месяца окажется неблагоприятным во всех сферах. За какие бы дела не брались представительницы знака Дева, везде ожидается провал. По возможности на этот период стоит отойти от дел вообще, либо заниматься исключительно простыми задачами. Начинать новые проекты нежелательно.

Самыми благоприятными днями для женщин-Дев станут 7, 13, 17, 19 и 21 февраля. В такие моменты положение звезд будет наиболее удачным, что обеспечит приток позитивной энергетики. Дамы ощутят прилив сил и способность справиться с любой задачей. Стоит воспользоваться благоприятным периодом для выполнения самых важных дел.

Неблагоприятными днями для представительниц стихии Земли станут 9, 23, 26 и 27 февраля. Астрологи рекомендуют запланировать на эти даты отдых. Плохое самочувствие не позволит женщинам-Девам в полной мере заниматься делами. Необходимо соблюдать осторожность при работе с острыми инструментами, за рулем и при выполнении задач, требующих повышенной концентрации внимания.

Любовный гороскоп

Астрологические прогнозы на февраль 2023 года утверждают, что у женщин-Дев возможны небольшие трудности в отношениях с партнером. Если пара часто ссорится, то необходимо установить причину этого и поработать над ее устранением. Самый эффективный способ избавиться от напряженности в любовных отношениях – откровенно обговорить проблему. Полное доверие друг к другу является залогом здорового и крепкого союза.

Свободным женщинам-Девам любовный гороскоп на февраль 2023 сулит судьбоносную встречу. Девушки познакомятся с интересным человеком, который может стать спутником жизни. Перейдет ли роман в долгосрочные и крепкие отношения, покажет время. Астрологи рекомендуют не строить больших планов на семью, а наслаждаться приятным периодом свиданий и влюбленности.

Календарь здоровья

Февраль 2023 года является неоднозначным в части здоровья. Наличие Солнца в секторе здоровья сильно укрепляет организм, но положение других небесных тел не сулит ничего хорошего для женщин-Дев. С большой вероятностью о себе напомнят старые заболевания, поэтому не будет лишним сосредоточиться на мерах профилактики. Дамам следует заняться укреплением иммунитета, это поможет избежать простуды и вирусов. Стоит пропить курс витаминов, одеваться строго по погоде и избегать стрессов.

При работе с острыми предметами и во время езды за рулем женщинам-Девам следует быть особенно внимательными. Гороскоп от известных астрологов предупреждает, что вероятность получить травму из-за невнимательности сильно возрастет в феврале 2023 года. По этой же причине лучше отказаться от экстремальных видов спорта. Отдых лучше посвятить культурному досугу, провести время с семьей или друзьями, заняться любимыми делами. Общение с приятными людьми поможет привести эмоции в норму и сохранить психологической баланс.

Финансовый прогноз

Успехи в карьере будут во многом зависеть от прилагаемых усилий. Целеустремленные и трудолюбивые представительницы земного знака смогут добиться всех поставленных целей. В начале месяца возможны конфликты с коллегами, в результате которых возможны проблемы с финансами, например, задержки зарплаты, выплата положенного не в полном объеме, штрафы. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, чтобы они не стали открытыми.

Владельцам бизнеса необходимо присмотреться к своим деловым партнерам. Возможно, некоторым из них не стоит доверять.

Согласно финансовому гороскопу на февраль 2023 года, женщин-Дев ждет не самый простой месяц в материальном смысле. В первой декаде есть риск потерять деньги из-за невнимательности или излишней жадности. Поступающие предложения нужно тщательно проанализировать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Гороскоп от известных астрологов

Возможность заглянуть в будущее помогла бы избежать множества неприятных ситуаций и принимать только правильные решения. Гороскопы от известных астрологов помогают в осуществлении этого. Они дают самые точные прогнозы, подготавливая к грядущим событиям.

Павел Глоба

В феврале 2023 года будет много дел, требующих внимания. Гороскоп от Павла Глобы советует женщинам-Девам рассчитывать только на свои силы и не ждать помощи со стороны. Окружающие могут подвести в самый ответственный момент.

Начиная со второй половины месяца, негативные тенденции пойдут на спад. Появится возможность исправить ошибки, а сомнения и неуверенность отойдут на второй план. В личной жизни никаких существенных изменений не произойдет – ни положительных, ни отрицательных.

Тамара Глоба

В конце зимы 2023 года Девам нужно стремиться к стабильности и спокойствию. Февраль не принесет ощутимых дивидендов от вложений. Напротив, согласно гороскопу от Тамары Глобы, существует большой риск прогореть, а начатые дела не сдвинутся с места. Астролог рекомендует сосредоточиться на выполнении уже имеющихся задач и тщательном планировании своих действий.

В личной жизни также следует соблюдать осторожность. Новые знакомства не принесут ничего, кроме разочарования и ощущения потерянного впустую времени. Тем, кто уже состоит в отношениях, следует сосредоточиться на их развитии и укреплении.

Василиса Володина

Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует женщинам-Девам быть осторожными в вопросах финансов и инвестиций. Необходимо тщательно продумать стратегию и прислушаться к советам близких. Таких рекомендации могут уберечь от серьезных потерь и, как следствие, финансовых трудностей в дальнейшем.

Астролог утверждает, что любовные отношения будут развиваться гармонично. Времени хватит и на семью, и на карьеру. Дамам, которые еще не встретили свою любовь, Василиса Володина советует не отчаиваться. Судьба рано или поздно подарит им желаемое.

Подведем итог

Гороскоп на февраль 2023 года предупреждает о главных событиях в жизни женщин-Дев. Советы экспертов помогут справиться с самыми сложными проблемами.