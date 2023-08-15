Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2023 года

Гороскоп на август 2023 года сообщает, что приготовила судьба женщинам-Близнецам. Астрологи уверены: для представительниц воздушного знака этот месяц окажется благоприятным для путешествий, получения новых знаний и знакомства с культурными особенностями других народов.

Основные события для Близнецов в августе

Последний месяц лета Солнце проведет в третьем доме гороскопа Близнецов. Данное поле считается ответственным за получение, обработку и использование информации, а также коммуникации с другими людьми. Согласно астрологическим прогнозам, для представительниц воздушного знака особую ценность будут иметь личные связи и возможность общения. Женщинам-Близнецам необходимо научиться не только налаживать, но и поддерживать контакты. Знакомства, которые удастся завести в августе 2023 года, окажутся полезными уже в ближайшие месяцы.

Если на конец лета был запланирован отпуск, то провести его стоит в необычном и новом месте. Смена привычных локаций и образа жизни поможет гармонизировать состояние и набраться положительной энергии. Женщинам-Близнецам, которые планируют продвигаться в карьере, следует задуматься о повышении квалификации. Новые знания помогут и в работе, и для реализации личных целей.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, какие события будут происходить в основные периоды месяца:

Первая декада (1-10 августа) станет самым удачным моментом, чтобы отправиться в отпуск. Любые поездки пройдут легко и без происшествий. В процессе возможны интересные знакомства.

станет самым удачным моментом, чтобы отправиться в отпуск. Любые поездки пройдут легко и без происшествий. В процессе возможны интересные знакомства. Во второй декаде (11-20 августа) обострится обстановка на работе. Количество заданий резко увеличится, и их придется срочно решать. Владельцам бизнеса нужно соблюдать предельную осторожность с деловыми партнерами. Астрологи предупреждают о высоком риске стать жертвой обмана.

обострится обстановка на работе. Количество заданий резко увеличится, и их придется срочно решать. Владельцам бизнеса нужно соблюдать предельную осторожность с деловыми партнерами. Астрологи предупреждают о высоком риске стать жертвой обмана. В третьей декаде (21-31 августа) напряженная обстановка на работе сохранится, но женщины-Близнецы уже адаптируются к такому темпу. Решать задачи окажется значительно проще и быстрее, появится время для дополнительных проектов.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Близнецов станут 2, 10, 14, 17, 24 и 29 августа. В моменты положительной энергетики представительницы воздушного знака обнаружат в себе дополнительные силы. Продуктивность и работоспособность повысятся. Астрологи предупреждают: распоряжаться энергией нужно осторожно, иначе дамы рискуют навредить здоровью.

Самыми неблагоприятными днями месяца являются 1, 5, 8, 20, 26 и 27 августа. Отрицательная энергия отразится и на успешности, и на общем самочувствии. Женщинам-Близнецам будет крайне тяжело принимать любые решения и выполнять даже простые задачи.

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Любовный гороскоп

Положение Солнца и Венеры в августе 2023 года астрологи ассоциируют с общением, путешествием и знаниями. Однако влияние планет будет неблагоприятным. Эксперты утверждают, что женщины-Близнецы получат информацию о своем партнере, которая повлияет на отношения. Ожидается множество скандалов и ссор. Возможно, некоторые пары решат разойтись или временно пожить отдельно.

Тем дамам, которые только находятся в поисках своей второй половинки, также не стоит рассчитывать на благосклонность звезд. Любовный гороскоп на август 2023 года сулит женщинам-Близнецам только краткосрочные курортные романы, но ничего серьезного. Поиски спутника жизни не принесут желаемого результата.

Календарь здоровья

В конце лета состояние здоровья представительниц воздушного знака будет на очень высоком уровне. Хронические недуги временно отступят, а крепкий иммунитет защитит организм от возможных внешних угроз.

А вот психологическому здоровью нужно уделить особое внимание. Женщины-Близнецы воспринимают неудачи очень близко к сердцу. Неуверенность в своих силах может перерасти в апатию. Изменить ситуацию помогут смена обстановки, небольшое путешествие или отпуск.

Финансовый прогноз

Активизация сектора общения отразится на карьере женщин-Близнецов. Владельцам бизнеса будет проще находить новых клиентов и деловых партнеров. Успехи будут и у дам, чья сфера деятельности связана с общением и налаживанием контактов. Если вы планируете менять работу, то астрологи рекомендуют повременить с этим решением. Положение звезд неблагоприятно для перемен в профессиональной сфере.

Гороскоп на август 2023 года характеризует финансовое положение женщин-Близнецов как сложное. Траты сильно возрастут, а новых доходов не появится. Обойтись без поддержки близких и родственников будет очень сложно. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, астрологи рекомендуют сократить расходы и не тратить деньги на вещи, в которых нет необходимости. Но для полного решения проблемы с финансами придется искать подработку.

Гороскоп от известных астрологов

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Эксперты отечественной астрологии составили самые точные прогнозы на месяц. Они сообщают, что ждет женщину-Близнецы в августе 2023 года.

Павел Глоба

Согласно гороскопу от Павла Глобы, последний месяц лета окажется относительно спокойным и безопасным. Значимых угроз, на которые стоит обращать внимание, не будет. Представительницы воздушного знака будут заняты решением рутинных задач и мелких проблем.

Относительное спокойствие и благоприятное расположение планет создают хорошие условия, чтобы наладить отношения с близкими, родственниками и коллегами. Женщины-Близнецы будут интуитивно находить подход к каждому человеку.

Тамара Глоба

Астролог утверждает, что август станет месяцем больших возможностей для представительниц воздушного знака, если они проявят чуть больше активности, чем обычно. В противном случае дамы могут лишиться даже тех достижений, которые уже заработали. Конкуренты будут настроены на серьезное противодействие, поэтому на работе нельзя расслабляться и терять осторожность.

А вот в романтической сфере изменений не предвидится, сообщается в гороскопе от Тамары Глобы. В личной жизни свободных девушек ожидается череда краткосрочных романов, которые не приведут ни к чему серьезному.

Василиса Володина

Август – время получения знаний, утверждает гороскоп от Василисы Володиной. Повышение квалификации, осваивание новых профессий или навыков окажутся легкими, быстрыми и эффективными. Уже в ближайшем будущем полезные умения скажутся благоприятно на многих сферах, в том числе и на финансах.

Во второй половине месяца повысится риск получить травму в результате ДТП. Чтобы этого не произошло, необходимо быть максимально осторожной на дороге, даже будучи в роли пешехода.

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Подведем итог

Гороскоп на август 2023 года сообщает, что последний месяц лета будет благоприятным и спокойным для женщин-Близнецов. Представительницы данного знака зодиака смогут без спешки завершить имеющиеся дела и наладить отношения с близкими людьми.

Фото Клео.ру