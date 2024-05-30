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Четверг 30 мая

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"Доктор, я умру?": Эти знаки зодиака склонны к ипохондрии больше остальных

Эти представители зодиакального круга постоянно ищут у себя болезни.

Справочник болезней – как правило, настольная книга этих знаков зодиака. Они постоянно ищут у себя опасные недуги, а переубедить их в бесполезности волнения невозможно. Страдать от ипохондрии может каждый, но эти три знака зодиака больше остальных склонны к переживаниям о своем здоровье. 

Раки

Фото: freepik.com

Небольшое повышение температуры или насморк для Рака – явный признак того, что он смертельно болен. Переубедить представителя этого созвездия вряд ли удастся. С каждой минутой его волнение будет только нарастать, ведь он уже нашел в интернете статью, в которой написано, что это симптомы страшного недуга. При этом важно в этот момент окружить Раков заботой и любовью. Ведь только с помощью близких ипохондрик сможет победить свое "страшное заболевание". 

Рыбы

Фото: freepik.com

Высокая температура, сильная головная боль или слабость: Рыбы все перенесут стойко на ногах, и об этом даже никто не узнает. Но стоит представителю этого знака зодиака найти у себя какой-то редкий симптом, как весь мир вокруг них рушится. Рыбы начинают копаться в интернете и искать, с чем связано их состояние. Причем в этот момент все, кто окружает представителя этого созвездия, должны быть рядом и сочувствовать. Переживания Рыб закончатся тогда, когда на экраны выйдет новая серия сериала или произойдет что-то поинтереснее медицинских заметок из Сети. 

Скорпион

Фото: freepik.com

Скрытные и мужественные на первый взгляд Скорпионы подвержены особому виду ипохондрии. Этот знак зодиака старается никому не показывать свое состояние и предпочитает "умирать" в одиночестве. Рожденные под этим созвездием люди накручивают себя, выискивают симптомы опасных болезней, но, в отличие от остальных, не бегут к врачу, как только обнаружили у себя очередной "смертельный недуг". Это состояние проходит достаточно скоро, ведь часто Скорпионам просто надоедает страдать. 

30 мая 2024, 01:42
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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