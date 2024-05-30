"Доктор, я умру?": Эти знаки зодиака склонны к ипохондрии больше остальных

Справочник болезней – как правило, настольная книга этих знаков зодиака. Они постоянно ищут у себя опасные недуги, а переубедить их в бесполезности волнения невозможно. Страдать от ипохондрии может каждый, но эти три знака зодиака больше остальных склонны к переживаниям о своем здоровье.

Раки





Небольшое повышение температуры или насморк для Рака – явный признак того, что он смертельно болен. Переубедить представителя этого созвездия вряд ли удастся. С каждой минутой его волнение будет только нарастать, ведь он уже нашел в интернете статью, в которой написано, что это симптомы страшного недуга. При этом важно в этот момент окружить Раков заботой и любовью. Ведь только с помощью близких ипохондрик сможет победить свое "страшное заболевание".

Рыбы





Высокая температура, сильная головная боль или слабость: Рыбы все перенесут стойко на ногах, и об этом даже никто не узнает. Но стоит представителю этого знака зодиака найти у себя какой-то редкий симптом, как весь мир вокруг них рушится. Рыбы начинают копаться в интернете и искать, с чем связано их состояние. Причем в этот момент все, кто окружает представителя этого созвездия, должны быть рядом и сочувствовать. Переживания Рыб закончатся тогда, когда на экраны выйдет новая серия сериала или произойдет что-то поинтереснее медицинских заметок из Сети.

Скорпион





Скрытные и мужественные на первый взгляд Скорпионы подвержены особому виду ипохондрии. Этот знак зодиака старается никому не показывать свое состояние и предпочитает "умирать" в одиночестве. Рожденные под этим созвездием люди накручивают себя, выискивают симптомы опасных болезней, но, в отличие от остальных, не бегут к врачу, как только обнаружили у себя очередной "смертельный недуг". Это состояние проходит достаточно скоро, ведь часто Скорпионам просто надоедает страдать.