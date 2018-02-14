Что скрывается за чувством одиночества 14 февраля

Жалость разрушительна. Она делает нас пассивными и безынициативными, вырабатывает привычку быть несчастным и просто плыть по течению вместо того, чтобы жить полной жизнью. Но мы не виноваты в том, что испытываем подобное чувство — ведь привычка жалеть себя формируется не сразу и незаметно.

О том, к чему это может привести и почему важно вовремя принять меры и разобраться с проблемой, рассказывает психолог Наталия Драга.

Откуда берется жалость к себе

Много ли вы встречали людей, которые по-настоящему любят себя? Вряд ли. А вот тех, кто постоянно жалуется на жизнь, винит обстоятельства или окружающих и ждет жалости в ответ — гораздо больше. Почему?

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В нашей культуре любовь к себе длительное время воспринималась как эгоизм. Детей воспитывали в строгости, чтобы не разбаловать, а от женщин требовалось быть сильными, а не нежными и заботливыми. Любить можно было только Родину. Зато жалость всегда приветствовалась — как по отношению к своей персоне, так и к другим.

Предпосылки для формирования этого чувства берут начало еще в детстве. Например, отсутствие родительской любви и внимания заставляют ребенка ощущать свою ненужность. Он расценивает такое поведение взрослых как сигнал: «Меня отвергают!», и начинает жалеть себя.

Другая, не менее распространенная ситуация, когда мама сосредотачивается на сыне или дочери только во время их болезни: проявляет заботу, дает какие-то послабления в режиме — например, разрешает целыми днями лежать на диване, не делать уроки и пить чай с вкусным вареньем. В то время как здоровый ребенок не получает ничего, кроме придирок и строгости.

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И тогда жалость с возрастом становиться привычной заменой любви и способом обратить на себя внимание, получить поддержку и опеку.

Особенности поведения

Человек, который любит себя, не будет пассивно сидеть и страдать: он готов брать ответственность за свою жизнь и менять то, что его не устраивает. В то время как личность со склонностью к самосожалению имеет привычку печалиться или болеть и получать за это внимание со стороны окружающих. Такой сценарий со временем превращается в образ жизни.

Конечно, это не значит, что нужно быть бессердечным и не проявлять сочувствие. Но постоянной жалостью вы провоцируете страдальца и дальше придерживаться роли жертвы и снимаете с него ответственность за его собственную жизнь.

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Вместо этого деструктивного чувства гораздо уместнее проявлять искреннюю любовь и оказывать реальную помощь, направленную на побуждение к самостоятельному решению проблем.

Роль жертвы: преимущества

Почему люди выбирают позицию жертвы, вместо того, чтобы своевременно решать свои проблемы и жить счастливо? Потому, что в их внутреннем мире жалость равна любви. Если они станут успешными и здоровыми — окружающие перестанут их жалеть! А значит, будет утрачено и такое нужное внимание, а также забота и поддержка родных и друзей.

Люди-жертвы страдают вне зависимости от жизненных обстоятельств. Те, что одиноки, жалуются на отсутствие второй половины. Те, которые имеют пару, постоянно находят повод на нее обижаться; в итоге, когда та не выдерживает и уходит — снова страдают, потом находят другого претендента и продолжают мучиться уже в новых отношениях.

Одиночество в День влюбленных — повод для жалоб или действий?

День Святого Валентина подарит всем «страдальцам» удивительную возможность вдоволь насладиться грустью и тоской. Можно оплакивать свое одиночество, заливаться алкоголем и сетовать на отсутствие достойных людей противоположного пола. А семейным «жертвам» выпадет прекрасная возможность обидеться на своего партнера и жалеть себя за присутствие недостойного человека рядом.

Всех покинутых и страдающих по этому поводу в канун Дня влюбленных я могу утешить: дело вовсе не в одиночестве или недостатках избранника — если вы не любите себя и постоянно находитесь в позиции жертвы, то будете страдать независимо от того, есть у вас кто-то или нет.

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Ведь для одного человека одиночество — это повод обрести новую любовь, а для другого — прекрасная возможность пожалеть себя несчастного и насладиться своими страданиями.

Так как же научиться любить себя?

Для начала искренне простить всех обидчиков и виновных. Начиная от родителей и заканчивая предыдущим партером. Перестать обвинять всех вокруг и осознать, что за свою жизнь отвечаете только вы и никто другой.

Конечно, в идеале обратиться за профессиональной помощью — психолог поможет разобраться в источниках ваших обид и найти ту внутреннюю опору, на основе которой вы сможете выстроить новую, счастливую жизнь. Благодаря этому вам удастся реализовать свои базовые потребности — в том числе, и желание быть любимым.

Если вы готовы справиться с проблемой самостоятельно, то для начала нужно раз и навсегда забыть все выражения жертвы: «Как я несчастлива», «Бедная я несчастная», «За что мне это» и так далее. И вместо этого выучить язык любви — то есть начать хвалить себя! Ведь не зря говорят: «Сама себя не похвалишь — никто этого не сделает».

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Важно не скупиться на похвалу и одобрительно относиться к каждой сделанной мелочи: вымытому полу, политым цветам, выгулянной собаке, сдаче отчета или экзамена. Причем говорить слова ободрения нужно себе со стороны — прямо как в клипе группы Ленинград: «Кто молодец? Я молодец!» (а также «умная, красивая, талантливая и успешная»).

Улыбайтесь с утра своему отражению в зеркале, любите и балуйте себя и будьте счастливы!