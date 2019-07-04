Подписчики Ксении Собчак раскритиковали ее за опубликованное фото раздетого сына

"Доехали до моря", - так подписала Ксении Собчак снимок, который вызвал негативную реакцию ее фолловеров. Как выяснилось, им очень не понравилось смотреть на абсолютно голого сына Ксении Анатольевны Платона, который был сфотографирован со спины.

Едва фотография мальчика, бодро шагающего к морю по песку, была опубликована в социальной сети Instagram, как на Ксюшу тут же обрушилась волна критики. Тысячи подписчиков телеведущей начали выражать свое возмущение в комментариях к этому посту. Большинство дам задавались вопросом: почему ребенок абсолютно голый. Ксении пеняли на то, что мальчик уже немаленький и ему пора носить плавки. "Никогда не видела и не слышала, чтобы, например, итальянские родители или англичане оголяли своих детей на пляже. Их малыши всегда в плавках или шортах, даже если им 3 месяца. Почему здесь не так?"

Другая же категория подписчиков всерьёз беспокоилась за здоровье Патона. Разглядывая фото, многие обратили внимание, что песок в том месте, где Собчак сделала фотографию, очень грязный, и побоялись что мальчик может подхватить инфекцию. Одна из мамочек, высказавшаяся по этому поводу, рассказала свою историю, как её ребёнок тоже сначала бегал без одежды на пляже, а потом они вынуждены были обращаться в инфекционное отделение больницы.

В большинстве же своем людей просто смущал вид голого ребенка. Фотографию, опубликованную Собчак, назвали" не красивой", а саму Ксению Анатольевну занесли в ранг "Яжематерей", которые "от счастья и радости с ума сошли, раз постят везде свое голое чадо". "Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей? Это неприятно! Ходите голышом сколько хотите, но только дома!", - просили возмущенные фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто пытался заступиться за маленького счастливого Платона и его маму, однако их голоса остались в меньшинстве, утонув в море хейтерской критики.