Подписчики Ксении Собчак раскритиковали ее за опубликованное фото раздетого сына
1 1
"Доехали до моря", - так подписала Ксении Собчак снимок, который вызвал негативную реакцию ее фолловеров. Как выяснилось, им очень не понравилось смотреть на абсолютно голого сына Ксении Анатольевны Платона, который был сфотографирован со спины.
Едва фотография мальчика, бодро шагающего к морю по песку, была опубликована в социальной сети Instagram, как на Ксюшу тут же обрушилась волна критики. Тысячи подписчиков телеведущей начали выражать свое возмущение в комментариях к этому посту. Большинство дам задавались вопросом: почему ребенок абсолютно голый. Ксении пеняли на то, что мальчик уже немаленький и ему пора носить плавки. "Никогда не видела и не слышала, чтобы, например, итальянские родители или англичане оголяли своих детей на пляже. Их малыши всегда в плавках или шортах, даже если им 3 месяца. Почему здесь не так?"
Другая же категория подписчиков всерьёз беспокоилась за здоровье Патона. Разглядывая фото, многие обратили внимание, что песок в том месте, где Собчак сделала фотографию, очень грязный, и побоялись что мальчик может подхватить инфекцию. Одна из мамочек, высказавшаяся по этому поводу, рассказала свою историю, как её ребёнок тоже сначала бегал без одежды на пляже, а потом они вынуждены были обращаться в инфекционное отделение больницы.
В большинстве же своем людей просто смущал вид голого ребенка. Фотографию, опубликованную Собчак, назвали" не красивой", а саму Ксению Анатольевну занесли в ранг "Яжематерей", которые "от счастья и радости с ума сошли, раз постят везде свое голое чадо". "Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей? Это неприятно! Ходите голышом сколько хотите, но только дома!", - просили возмущенные фолловеры.
Впрочем, нашлись и те, кто пытался заступиться за маленького счастливого Платона и его маму, однако их голоса остались в меньшинстве, утонув в море хейтерской критики.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о таких фотографиях? 6
-
Наталья / 05.07.19 01:40Как же надоели западные стандарты! Они вводят законы, контролируют при кошмарной ситуации с детской порнографией. А я вот вижу на фото море и любопытного малыша, что так свойственно этому возрасту. Может не стоит так заморачиваться и жить уже пора своим традиционным русским умом? Неужели не надоела все и всех хаить? Обыкновенно, такое негативное восприятие-это или болезнь или состояние глубокой депрессии, что впрочем также заболеванием является. Ну так лечитесь господа-товарисчи.
-
Липка / 04.07.19 21:49Этот ребенок чуть-чуть большеватый для таких фото. Иными словами, он уже не малыш и Собчак зря оголила его на всеобщее обозрение. Вот повзрослеет - точно спасибо ей не скажет.
-
Карина Ростов на Дону / 04.07.19 16:04А я против таких вот голых фото. Никому не показываю своих детей голышом, и на чужих смотреть не желаю! Это не очень приятно, особенно когда на пляже сидишь и расслабляешься. Бывали случаи, когда чьи-то дети подходили и писали около совершенно незнакомых им людей. И главное родители всему этому умилялись. Почему Собчак, не склонная к подобным сантиментам, опубликовала такое фото, я не знаю, но сделала она это ЗРЯ!
-
Анна П. / 04.07.19 15:30Думаю, снимки маленьких голопопиков есть у всех мамочек. Просто не все выставляют их на обозрение шестимиллионной аудитории. А именно такое количество людей подписаны на Ксению Собчак в Инстаграм. Думаю, ей стоило быть более осмотрительнее и не выставлять именно это фото. Оно милое и хорошее, я не спорю. Но люди у нас разные.
-
Marana Vilnius / 04.07.19 14:36Не вижу ничего страшного в голопопом малыше, у меня тоже есть фотографии маленького сына на пляже без плавок, правда, на песке я ему сидеть не разрешала. А поскольку уследить за этим было практически невозможным, то в целях гигиены пришлось отказаться от голой попы.