Ким Кардашьян показала свое фото в юном возрасте

Поклонники Ким Кардашьян с неизменным интересом следят за ее публикациями в Инстаграм. Так, недавно знаменитость продемонстрировала архивное фото, которое относится к периоду ее юности. На нем можно лицезреть звезду до того, как она решилась подвергнуть свою внешность улучшениям и прибегла к многочисленным процедурам.

На снимке девушка запечатлена в белом платье и с объемной сумкой. Характерной чертой является отсутствие косметики на лице. Многие пользователи сети отметили, что в настоящий момент ее фигура выглядит несколько иначе, что является результатом пластической хирургии.

Некоторые СМИ пришли к выводу, что разместив подобное фото с целью активизировать интерес подписчиков, Ким старается отвлечь внимание от скандала, вызванного ее выпуском коллекции корректирующего нижнего белья. Кардашьян дала ей название Kimono, чем вызвала негативную реакцию со стороны японцев. Они заявили, что кимоно ассоциируется у них исключительно с национальной одеждой, поэтому тот факт, что такое название применили к нижнему белью, оскорбляет их.

Стоит отметить, что после этого Ким сменила название коллекции, теперь оно звучит как Solutionwear. Также знаменитость заявила, что, создавая данную линию корректирующего нижнего белья, она имела самые лучшие намерения.

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