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Ким Кардашьян показала свое фото в юном возрасте


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Поклонники Ким Кардашьян с неизменным интересом следят за ее публикациями в Инстаграм. Так, недавно знаменитость продемонстрировала архивное фото, которое относится к периоду ее юности. На нем можно лицезреть звезду до того, как она решилась подвергнуть свою внешность улучшениям и прибегла к многочисленным процедурам.

На снимке девушка запечатлена в белом платье и с объемной сумкой. Характерной чертой является отсутствие косметики на лице. Многие пользователи сети отметили, что в настоящий момент ее фигура выглядит несколько иначе, что является результатом пластической хирургии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So cool

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Некоторые СМИ пришли к выводу, что разместив подобное фото с целью активизировать интерес подписчиков, Ким старается отвлечь внимание от скандала, вызванного ее выпуском коллекции корректирующего нижнего белья. Кардашьян дала ей название Kimono, чем вызвала негативную реакцию со стороны японцев. Они заявили, что кимоно ассоциируется у них исключительно с национальной одеждой, поэтому тот факт, что такое название применили к нижнему белью, оскорбляет их.

Стоит отметить, что после этого Ким сменила название коллекции, теперь оно звучит как Solutionwear. Также знаменитость заявила, что, создавая данную линию корректирующего нижнего белья, она имела самые лучшие намерения.


0 Не нравится 2 Нравится 04.07.2019 Теги: Ким Кардашьян

Как Вы считаете, сильно ли изменилась Ким Кардашьян? 2  

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  • Элина / 04.07.19 20:15
    -
    1
    +
    Ким Кардашьян смотрится очень мило в любом возрасте, как на этой давней фотографии, так и сейчас. Естественно, что сейчас над ее имиджем работают стилисты, а внешностью занимаются профессиональные косметологи. Но уже в то время было видно, что у нее очень эффектная внешность
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  • Алла / 04.07.19 20:13
    -
    0
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    На мой взгляд, изменения произошли существенные, это касается как лица, так и фигуры. Очевиден результат работы пластического хирурга, который постарался над изменениями в ее внешности. Конечно, сейчас она выглядит гораздо более привлекательной
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