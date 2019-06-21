Официально: Дмитрий Тарасов стал безработным

Как отмечает руководство клуба, эффективность работы Тарасова оказалась не высокой, а потому контракт с ним больше продлевать не будут.

Муж Ольги Бузовой остался без работы. Эти данные официально подтвердил руководитель клуба «Локомотив» Юрий Семин. По словам мужчины, они со своей стороны ценят полузащитника как профессионала, но, с другой, в течение последнего года спортсмен работал не так эффективно, как хотелось бы. Сейчас в клубе не видят смысла продлевать контракт с Тарасовым.

Напомним, что слухи об уходе Дмитрия из команды «Локо» ходили еще летом прошлого года. Тогда в ходе длительных переговоров полузащитнику все-таки удалось подписать договор сроком на 12 месяцев. При этом зарплату ему урезали существенно: до 2,5 млн евро за год.

Теперь же Дмитрию не достанется и этого. О своих дальнейших планах относительно работы футболист пока не говорит. На данный момент вместе с женой и второй дочкой мужчина отдыхает в Италии.

Отметим, что к финансовым вопросам спортсмен относится достаточно щепетильно. Во время брака с Ольгой Бузовой Тарасов подписал с ней договор, согласно которому в случае развода она уйдет от него ни с чем и не будет претендовать на его материальные накопления, а также движимое или недвижимое имущество.

Первой супруге в этом плане досталось от спортсмена больше, но он таким положением дел недоволен. В последнее время он через суд пытается добиться уменьшения суммы алиментов на старшую дочь. Пока что представители закона не на его стороне. Заседания Тарасов с завидным постоянством проигрывает.

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Свою третью жену Анастасию Костенко в интервью журналистам спортсмен нахваливал, отмечая, что Настя – девушка бережливая. Она не просит у него никаких подарков и денег, умудряясь тратить ровно ту сумму, которую он ей выделяет.