Собчак очень выгодно оформила развод с Виторганом

Вся недвижимость, приобретенная в браке, осталась у Ксении. Максим получил ключи от городской квартиры телеведущей и возможность видеть сына в любое время.

Собчак долгое время не хотела рассказывать о разладе в отношениях с Максимом и о том, что у нее появился любовник. Только благодаря эмоциональным выпадам бывшего мужа и разговорам в кулуарах светского общества столицы стало известно, что все слухи – это чистая правда.

На таком фоне многим было интересно, как пройдет ее развод с Виторганом. Известно, что Ксения зарабатывает намного больше супруга, а за время совместной жизни они приобрели сразу два крупных объекта недвижимости: квартиру в столице и дом за городом.

Не так давно состоялся долгожданный бракоразводный процесс и журналистам удалось узнать его подробности. Оказалось, что бывшим супругам удалось договориться полюбовно. Раздел имущества и опеки над общим ребенком прошел без скандалов. Виторган не стал претендовать на недвижимость и остался при двух квартирах, которыми владел еще до союза с Ксенией.

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Со своей стороны Собчак весьма благородно разрешила Максиму общаться с их сыном Платоном. Актер может видеть его, когда пожелает. Более того, у мужчины остались ключи от ее жилья. Телеведущая не стала их забирать. Бдительные соседи рассказали представителям прессы, что в дни, когда Собчак нет дома, Максим остается с Платоном на всю ночь.