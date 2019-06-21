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Собчак очень выгодно оформила развод с Виторганом


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Вся недвижимость, приобретенная в браке, осталась у Ксении. Максим получил ключи от городской квартиры телеведущей и возможность видеть сына в любое время.

Собчак долгое время не хотела рассказывать о разладе в отношениях с Максимом и о том, что у нее появился любовник. Только благодаря эмоциональным выпадам бывшего мужа и разговорам в кулуарах светского общества столицы стало известно, что все слухи – это чистая правда.

На таком фоне многим было интересно, как пройдет ее развод с Виторганом. Известно, что Ксения зарабатывает намного больше супруга, а за время совместной жизни они приобрели сразу два крупных объекта недвижимости: квартиру в столице и дом за городом.

Не так давно состоялся долгожданный бракоразводный процесс и журналистам удалось узнать его подробности. Оказалось, что бывшим супругам удалось договориться полюбовно. Раздел имущества и опеки над общим ребенком прошел без скандалов. Виторган не стал претендовать на недвижимость и остался при двух квартирах, которыми владел еще до союза с Ксенией.

Со своей стороны Собчак весьма благородно разрешила Максиму общаться с их сыном Платоном. Актер может видеть его, когда пожелает. Более того, у мужчины остались ключи от ее жилья. Телеведущая не стала их забирать. Бдительные соседи рассказали представителям прессы, что в дни, когда Собчак нет дома, Максим остается с Платоном на всю ночь.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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4 Не нравится 4 Нравится 21.06.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы удивлены тем, что Ксении удалось расстаться без скандалов и дележки имущества? 6  

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Лучшие комментарии

  • Ольга 21.06.19 22:35
    -
    11
    +
    С Богомоловым ...как раз, как два уродца из цирка. Пока тащатся от тараканов друг-друга, потом театр начнётся.
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  • ОНА 21.06.19 20:53
    -
    7
    +
    По ощущениям из телека (никого не знаю лично) она - с мотором в попе, то туда идет, то сюда, выставки, участие в выборах, тусовки, работа в журнале, бизнес и тд. А он - тихий мужик. Интересный, но не активный, вялый. У них реально разные темпераменты. Думаю, она его постоянно толкала под жэ что - то делать, активничать, а так всю жизнь трудно жить. Ни он ни она не хорошие и не плохие, просто очень разные...
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Юля 21.06.19 19:34
    -
    6
    +
    Не удивлена, потому что у нее был очень интеллигентный и правильно воспитанный муж.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Николай П. 21.06.19 15:19
    -
    5
    +
    Ну, так Макс – не Рабинович. Будь мужик богаче, чем она все могло бы быть.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Хмык 21.06.19 17:55
    -
    5
    +
    Максим на любителя. Полноват. Рыхловат. Староват. Но мне как раз всегда казалось, что онтнашнл в этой эпатажной страшиле. А с богомоловым как раз парочка, гусь да гагарочка. Стоят друг друга
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Юля / 21.06.19 19:34
    -
    6
    +
    Не удивлена, потому что у нее был очень интеллигентный и правильно воспитанный муж.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Николай П. / 21.06.19 15:19
    -
    5
    +
    Ну, так Макс – не Рабинович. Будь мужик богаче, чем она все могло бы быть.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Alena / 21.06.19 15:09
    -
    0
    +
    Я смотрю на ее пару с Богомоловым этим и недоумеваю. Максим такой высокий, статный, классный. А это чудо с торчащими волосами. Они даже рядом не стояли. Как она смогла крутого на такого променять.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Хмык / 21.06.19 17:55
      -
      5
      +
      Максим на любителя. Полноват. Рыхловат. Староват. Но мне как раз всегда казалось, что онтнашнл в этой эпатажной страшиле. А с богомоловым как раз парочка, гусь да гагарочка. Стоят друг друга
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ОНА / 21.06.19 20:53
      -
      7
      +
      По ощущениям из телека (никого не знаю лично) она - с мотором в попе, то туда идет, то сюда, выставки, участие в выборах, тусовки, работа в журнале, бизнес и тд. А он - тихий мужик. Интересный, но не активный, вялый. У них реально разные темпераменты. Думаю, она его постоянно толкала под жэ что - то делать, активничать, а так всю жизнь трудно жить. Ни он ни она не хорошие и не плохие, просто очень разные...
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Ольга / 21.06.19 22:35
      -
      11
      +
      С Богомоловым ...как раз, как два уродца из цирка. Пока тащатся от тараканов друг-друга, потом театр начнётся.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
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