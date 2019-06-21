Собчак очень выгодно оформила развод с Виторганом
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Вся недвижимость, приобретенная в браке, осталась у Ксении. Максим получил ключи от городской квартиры телеведущей и возможность видеть сына в любое время.
Собчак долгое время не хотела рассказывать о разладе в отношениях с Максимом и о том, что у нее появился любовник. Только благодаря эмоциональным выпадам бывшего мужа и разговорам в кулуарах светского общества столицы стало известно, что все слухи – это чистая правда.
На таком фоне многим было интересно, как пройдет ее развод с Виторганом. Известно, что Ксения зарабатывает намного больше супруга, а за время совместной жизни они приобрели сразу два крупных объекта недвижимости: квартиру в столице и дом за городом.
Не так давно состоялся долгожданный бракоразводный процесс и журналистам удалось узнать его подробности. Оказалось, что бывшим супругам удалось договориться полюбовно. Раздел имущества и опеки над общим ребенком прошел без скандалов. Виторган не стал претендовать на недвижимость и остался при двух квартирах, которыми владел еще до союза с Ксенией.
Со своей стороны Собчак весьма благородно разрешила Максиму общаться с их сыном Платоном. Актер может видеть его, когда пожелает. Более того, у мужчины остались ключи от ее жилья. Телеведущая не стала их забирать. Бдительные соседи рассказали представителям прессы, что в дни, когда Собчак нет дома, Максим остается с Платоном на всю ночь.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А вы удивлены тем, что Ксении удалось расстаться без скандалов и дележки имущества? 6
Лучшие комментарии
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Ольга 21.06.19 22:35С Богомоловым ...как раз, как два уродца из цирка. Пока тащатся от тараканов друг-друга, потом театр начнётся.
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ОНА 21.06.19 20:53По ощущениям из телека (никого не знаю лично) она - с мотором в попе, то туда идет, то сюда, выставки, участие в выборах, тусовки, работа в журнале, бизнес и тд. А он - тихий мужик. Интересный, но не активный, вялый. У них реально разные темпераменты. Думаю, она его постоянно толкала под жэ что - то делать, активничать, а так всю жизнь трудно жить. Ни он ни она не хорошие и не плохие, просто очень разные...
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Юля 21.06.19 19:34Не удивлена, потому что у нее был очень интеллигентный и правильно воспитанный муж.
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Николай П. 21.06.19 15:19Ну, так Макс – не Рабинович. Будь мужик богаче, чем она все могло бы быть.
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Хмык 21.06.19 17:55Максим на любителя. Полноват. Рыхловат. Староват. Но мне как раз всегда казалось, что онтнашнл в этой эпатажной страшиле. А с богомоловым как раз парочка, гусь да гагарочка. Стоят друг друга
-
Юля / 21.06.19 19:34Не удивлена, потому что у нее был очень интеллигентный и правильно воспитанный муж.
-
Николай П. / 21.06.19 15:19Ну, так Макс – не Рабинович. Будь мужик богаче, чем она все могло бы быть.
-
Alena / 21.06.19 15:09Я смотрю на ее пару с Богомоловым этим и недоумеваю. Максим такой высокий, статный, классный. А это чудо с торчащими волосами. Они даже рядом не стояли. Как она смогла крутого на такого променять.
-
Хмык / 21.06.19 17:55Максим на любителя. Полноват. Рыхловат. Староват. Но мне как раз всегда казалось, что онтнашнл в этой эпатажной страшиле. А с богомоловым как раз парочка, гусь да гагарочка. Стоят друг друга
-
ОНА / 21.06.19 20:53По ощущениям из телека (никого не знаю лично) она - с мотором в попе, то туда идет, то сюда, выставки, участие в выборах, тусовки, работа в журнале, бизнес и тд. А он - тихий мужик. Интересный, но не активный, вялый. У них реально разные темпераменты. Думаю, она его постоянно толкала под жэ что - то делать, активничать, а так всю жизнь трудно жить. Ни он ни она не хорошие и не плохие, просто очень разные...
-
Ольга / 21.06.19 22:35С Богомоловым ...как раз, как два уродца из цирка. Пока тащатся от тараканов друг-друга, потом театр начнётся.
-