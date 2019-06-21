Западные СМИ выяснили, почему принц Уильям отказался носить обручальное кольцо

Представители СМИ подняли архивные снимки Уильяма и были удивлены. Оказалось, что муж Кейт Миддлтон уже давно не носит обручальное кольцо.

На днях в официальном аккаунте герцогини Сессекской был опубликован трогательный снимок. На фотографии запечатлен новорожденный Арчи, которого тепло и заботливо прикрывает своей большой рукой принц Гарри. В глаза журналистам бросилось обручальное кольцо супруга Меган Маркл.

Готовя материал ко Дню отца журналисты решили проиллюстрировать статью аналогичными снимками принца Уильяма. К своему большому удивлению представители прессы обнаружили, что на всех снимках мужчина запечатлен без обручального кольца.

Любопытные работники журнала стали поднимать архивные материалы и оказалось, что с украшением на руке он ходил совсем недолго, и снял обручалку буквально через несколько дней после торжественной церемонии бракосочетания.

Работники редакции обратились к представителям королевского дворца, чтобы выяснить этот нюанс. Инсайдеры подтвердили, что Уильям, в отличие от Гарри, действительно не надевает украшение, демонстрирующее его семейное положение.

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Данный факт с его отношениями никак не связан. Оказалось, что принц в принципе не любит никаких аксессуаров на руках. Единственное, что может себе иногда позволить – это надеть часы. По словам представителей пресс-службы, Кейт Миддлтон этот момент нисколько не волнует.