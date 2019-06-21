Западные СМИ выяснили, почему принц Уильям отказался носить обручальное кольцо
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Представители СМИ подняли архивные снимки Уильяма и были удивлены. Оказалось, что муж Кейт Миддлтон уже давно не носит обручальное кольцо.
На днях в официальном аккаунте герцогини Сессекской был опубликован трогательный снимок. На фотографии запечатлен новорожденный Арчи, которого тепло и заботливо прикрывает своей большой рукой принц Гарри. В глаза журналистам бросилось обручальное кольцо супруга Меган Маркл.
Готовя материал ко Дню отца журналисты решили проиллюстрировать статью аналогичными снимками принца Уильяма. К своему большому удивлению представители прессы обнаружили, что на всех снимках мужчина запечатлен без обручального кольца.
Любопытные работники журнала стали поднимать архивные материалы и оказалось, что с украшением на руке он ходил совсем недолго, и снял обручалку буквально через несколько дней после торжественной церемонии бракосочетания.
Работники редакции обратились к представителям королевского дворца, чтобы выяснить этот нюанс. Инсайдеры подтвердили, что Уильям, в отличие от Гарри, действительно не надевает украшение, демонстрирующее его семейное положение.
Данный факт с его отношениями никак не связан. Оказалось, что принц в принципе не любит никаких аксессуаров на руках. Единственное, что может себе иногда позволить – это надеть часы. По словам представителей пресс-службы, Кейт Миддлтон этот момент нисколько не волнует.
Краткая информация о Принце Уильяме
Имя: Принц Уильям
День рождения: 21.06.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцог Кембриджский
Фотографии
Фотографии
А вы носите обручальное кольцо? 5
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V / 21.06.19 16:23Я прекрасно помню их свадьбу: кольцо было одно - для Кейт, у него кольца не было изначально.
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Crol123 / 21.06.19 15:09Нравится/не нравится. Обычно все мужчины, занимающие определенное положение в обществе, носят кольца, если женаты. Это как часть этикета
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Н / 21.06.19 14:34У нас нет обручальных колец, ни у мужа, ни у меня. А насчет герцогов: через несколько дней после их свадьбы были новости и на английском, и на русском о том, что Кейт кольцо носить будет, а Уильям его сразу снял, потому что не любит украшений на руках. Непонятно, чего журналисты снова озадачились этим спустя столько лет.
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Эх / 21.06.19 18:16Писать о чем-то надо))))
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Яся / 21.06.19 14:13Терпеть не могу. Для меня это как клеймо. Я Уильяма понимаю. Тем более в его случае весь мир знает, что он женат.