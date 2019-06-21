Поклонники едва узнали располневшую Нелли Уварову – звезду сериала «Не родись красивой»
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Нелли Уварова получила признание и любовь зрителей, благодаря съемкам в сериале «Не родись красивой». Там она предстала в образе хрупкой стройной девушки с огромными глазами на пол-лица. Однако некоторые поклонники были очень удивлены, посмотрев программу «Судьба человека», в которой она приняла участие на днях. Актриса сильно располнела, и ее едва можно было узнать.
Просмотр данной программы вызвал бурное обсуждение среди зрителей в социальных сетях. Многие из них заявили, что полнота знаменитости не идет, и ранее она выглядела значительно лучше. Однако другая часть фанатов не придала этому особого значения, они посчитали, что актриса в таком облике тоже очаровательна.
Стоит отметить, что сериал «Не родись красивой» стал судьбоносным для актрисы, о чем она и поведала в программе. После его выхода она стала невероятно популярной, ее узнавали на улицах, она получала многочисленные предложения сниматься в кино и театре. Спектакли с ее участием неизменно собирали аншлаги.
Этот факт тоже отметили зрители, сделав комплимент в адрес Нелли и заявив, что она хорошая актриса. Но все же, по словам фанатов, стройная фигура будет еще в большей степени способствовать ее успеху.
В период съемок в сериале Нелли Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, но браку было суждено продержаться всего лишь три года, причем звезда рассказала, что она берет на себя всю вину за разрыв отношений. В настоящий момент ее супругом является актер Александр Гришин, в браке есть дети.
Краткая информация о Нелли Уваровой
Имя: Нелли Уварова
Отчество: Владимировна
День рождения: 14.03.1980
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Мажейкяй, Литовская ССР
Рост: 165 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, сильно ли изменилась Нелли Уварова со времени участия в сериале «Не родись красивой»? 9
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Юля / 22.06.19 17:35В информации к Уваровой написано:рост165,вес 55.Вы серьёзно?Какие 55?Там все 70.Но при всём своём жире-лицо худое,овал до сих пор не поплыл.Это редкость
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777 ,hzycr / 22.06.19 16:54Как же хвалят прям до фанатизма, ясный хер изменилась, потому, что постарела и обабилась, значит любит поесть и за фигурой не следит и ещё такое бывает после беременности.
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Наталья / 22.06.19 13:05Пора бы уже понять всем что надо ценить актёрский талант. А поправилась - это нормально. Т. К. Все по разному выглядят в 20 и 30, в 30 и 40.
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Ник / 22.06.19 12:01Нелли Уваровна очень изменилась
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Евгения / 21.06.19 19:46Она стала гораздо симпатичнее
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Саадат Казань / 21.06.19 18:15Какая классная стала) Красавочка)
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Влад / 21.06.19 16:09Но я бы ей не вдул.
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Алена / 21.06.19 08:06Нелли Уварова, конечно, сильно изменилась, но такая фигура тоже имеет свои преимущества. Например, я ее видела в сериале "Адаптация", там она выглядит очень женственно и сексуально, прямо таки как роковая женщина. Я даже не сразу поняла, что это та самая "Пушкарева" из сериала "Не родись красивой"
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Надя / 21.06.19 08:03Со времени съемок в сериале "Не родись красивой" актриса, конечно, сильно изменилась. Она далеко не такая хрупкая и худенькая, как была раньше. Но нельзя сказать, что полнота ей не идет, в ее теперешнем образе тоже есть своя изюминка
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