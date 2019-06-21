Поклонники едва узнали располневшую Нелли Уварову – звезду сериала «Не родись красивой»

Нелли Уварова получила признание и любовь зрителей, благодаря съемкам в сериале «Не родись красивой». Там она предстала в образе хрупкой стройной девушки с огромными глазами на пол-лица. Однако некоторые поклонники были очень удивлены, посмотрев программу «Судьба человека», в которой она приняла участие на днях. Актриса сильно располнела, и ее едва можно было узнать.

Просмотр данной программы вызвал бурное обсуждение среди зрителей в социальных сетях. Многие из них заявили, что полнота знаменитости не идет, и ранее она выглядела значительно лучше. Однако другая часть фанатов не придала этому особого значения, они посчитали, что актриса в таком облике тоже очаровательна.

Стоит отметить, что сериал «Не родись красивой» стал судьбоносным для актрисы, о чем она и поведала в программе. После его выхода она стала невероятно популярной, ее узнавали на улицах, она получала многочисленные предложения сниматься в кино и театре. Спектакли с ее участием неизменно собирали аншлаги.

Этот факт тоже отметили зрители, сделав комплимент в адрес Нелли и заявив, что она хорошая актриса. Но все же, по словам фанатов, стройная фигура будет еще в большей степени способствовать ее успеху.

В период съемок в сериале Нелли Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, но браку было суждено продержаться всего лишь три года, причем звезда рассказала, что она берет на себя всю вину за разрыв отношений. В настоящий момент ее супругом является актер Александр Гришин, в браке есть дети.